અમે તેમના જેવા નથી, ઓપરેશન સિંદૂરથી પાકિસ્તાનને શું આપ્યો સંદેશ ? આર્મી ચીફે કર્યો ખુલાસો

Army Chief Message To Pakistan: આર્મી ચીફે કહ્યું કે, અમે એવા સ્થળો પર હુમલો કર્યો જ્યાં આતંકવાદીઓ હાજર હતા. અમે નિર્દોષ નાગરિકો કે રક્ષા સ્થાપનોને નિશાન બનાવ્યા નહીં. અમે ઓપરેશન સિંદૂરમાં અમારો ઉદ્દેશ્ય પ્રાપ્ત કર્યો અને પાકિસ્તાનને સંદેશ આપ્યો કે અમે તેમના જેવા નથી.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 01, 2025, 06:45 PM IST

Army Chief Message To Pakistan: આર્મી ચીફ જનરલ ઉપેન્દ્ર દ્વિવેદીએ શનિવારે કહ્યું હતું કે ભારત ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન સિદ્ધાંત અને ટેકનોલોજીના સંયોજનથી લડ્યું હતું અને પાકિસ્તાનમાં નાગરિક કે લશ્કરી સ્થાપનોને નિશાન બનાવ્યા નહોતા. મધ્યપ્રદેશના રેવા જિલ્લામાં પત્રકારો સાથે વાત કરતા જનરલ દ્વિવેદીએ કહ્યું હતું કે ભારતે ફક્ત પાડોશી દેશમાં આતંકવાદી ઠેકાણાઓનો નાશ કર્યો હતો.

અમે ઓપરેશન સિંદૂરમાં અમારો ઉદ્દેશ્ય પ્રાપ્ત કર્યો

તેમણે કહ્યું હતું કે, અમે એવા સ્થળો પર હુમલો કર્યો જ્યાં આતંકવાદીઓ હાજર હતા. અમે નિર્દોષ નાગરિકો કે સંરક્ષણ સ્થાપનોને નિશાન બનાવ્યા નહીં. અમે ઓપરેશન સિંદૂરમાં અમારો ઉદ્દેશ્ય પ્રાપ્ત કર્યો અને પાકિસ્તાનને સંદેશ આપ્યો કે અમે તેમના જેવા નથી.

લશ્કરી કાર્યવાહી બંધ કરવાનો કરાર

22 એપ્રિલના રોજ પહેલગામમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલાના જવાબમાં, ભારતે 6 અને 7 મેની રાત્રે પાકિસ્તાનના કબજા હેઠળના વિસ્તારોમાં આતંકવાદી ઠેકાણાઓને નિશાન બનાવીને ઓપરેશન સિંદૂર શરૂ કર્યું. આ હુમલાઓ બાદ ચાર દિવસ સુધી તીવ્ર અથડામણ થઈ હતી જેનો અંત 10 મેના રોજ લશ્કરી કાર્યવાહી બંધ કરવાના કરાર સાથે થયો હતો.

આતંકવાદીઓ અને તેમના માસ્ટરોને નિશાન બનાવ્યા

સેના પ્રમુખે કહ્યું કે, ઓપરેશન સિંદૂર સફળ રહ્યું કારણ કે અમે અમારા સિદ્ધાંત અને ટેકનોલોજીની સંયુક્ત તાકાતથી લડ્યા હતા. અમે ખાતરી કરી કે પાકિસ્તાનમાં કોઈ નિર્દોષ નાગરિકને નુકસાન ન થાય. અમે ફક્ત આતંકવાદીઓ અને તેમના માસ્ટરોને નિશાન બનાવ્યા હતા.

નમાઝ અદા કરતી વખતે કોઈ કાર્યવાહી નહીં

તેમણે કહ્યું કે તમામ નાગરિકોએ 2047 સુધીમાં વિકસિત ભારતનું લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે રાષ્ટ્રનિર્માણ તરફ કામ કરવું જોઈએ. જનરલ દ્વિવેદીએ તેમની જૂની શાળા, રેવા સૈનિક સ્કૂલ ખાતે એક સભાને પણ સંબોધન કર્યું. તેમણે કહ્યું કે ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન, ભારતીય દળોએ ખાતરી કરી કે પ્રાર્થના કે નમાઝ અદા કરતી વખતે કોઈ કાર્યવાહી ન થાય.

