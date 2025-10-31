Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

અમે ઓપરેશન સિંદૂર માટે તૈયાર અને તૈનાત છીએ..., નેવીના વાઇસ એડમિરલ સંજય વાત્સાયનું મોટું નિવેદન

Navy Vice Admiral: ભારતીય નૌકાદળના વાઇસ એડમિરલ સંજય વાત્સાયને ઓપરેશન સિંદૂર અંગે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે. મીડિયા સાથે વાત કરતા તેમણે કહ્યું કે, નૌકાદળ ઓપરેશન સિંદૂર માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર અને તૈનાત છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 31, 2025, 07:45 PM IST

Trending Photos

અમે ઓપરેશન સિંદૂર માટે તૈયાર અને તૈનાત છીએ..., નેવીના વાઇસ એડમિરલ સંજય વાત્સાયનું મોટું નિવેદન

Navy Vice Admiral: તેમણે સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે ભારતની વ્યૂહરચના અને યોજનાઓમાં કોઈ વિક્ષેપ પડ્યો નથી; અમે ઓપરેશન સિંદૂર માટે તૈયાર છીએ. અમારી અન્ય યોજનાઓ, અભ્યાસ અને વિદેશી દેશો સાથેની ભાગીદારી પણ ચાલુ રહેશે. આ એક ખૂબ જ સરળ સંદેશ છે.

હિંદ મહાસાગરમાં વધારાની પ્રાદેશિક શક્તિઓની સતત વધતી હાજરી

Add Zee News as a Preferred Source

વાઇસ એડમિરલ વાત્સાયને જણાવ્યું કે હિંદ મહાસાગર ક્ષેત્રમાં વધારાની પ્રાદેશિક શક્તિઓની હાજરી સતત વધી રહી છે. તેમણે કહ્યું કે આ પહેલા પણ અસ્તિત્વમાં હતું અને વધુ વધ્યું છે. કોઈપણ સમયે, આ પ્રદેશમાં 40-50થી વધુ વિદેશી જહાજો સક્રિય છે.

તેમણે ખાતરી આપી કે ભારતીય નૌકાદળ દરેક જહાજ પર નજર રાખી રહ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે, અમે જાણીએ છીએ કે કોણ આવે છે અને જાય છે. તેઓ શું કરી રહ્યા છે, અને તેઓ આગળ શું કરશે. અમે દરેક પ્રવૃત્તિ પર નજર રાખી રહ્યા છીએ.

વાઇસ એડમિરલે એમ પણ કહ્યું કે હિંદ મહાસાગર વિશ્વ માટે તેલ અને કાર્ગો પરિવહન માટેનો એક મુખ્ય માર્ગ છે, અને તેથી, તે ચાંચિયાગીરી, માનવ તસ્કરી અને ડ્રગ દાણચોરી જેવા પરંપરાગત અને બિન-પરંપરાગત પડકારોનો સામનો કરે છે. તેમણે કહ્યું કે નૌકાદળ આ બધા જોખમોનો સામનો કરવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે.

નવા જહાજો અને સબમરીનનો સમાવેશ

વાઇસ એડમિરલ વાત્સાયને જણાવ્યું કે આ વર્ષે નૌકાદળમાં 10 જહાજો અને એક સબમરીનનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ડિસેમ્બર સુધીમાં વધુ ચાર જહાજોની અપેક્ષા છે. આવતા વર્ષે લગભગ 19 વધુ જહાજો નૌકાદળમાં જોડાશે, અને તે પછીના વર્ષે 13 જહાજો પહોંચાડવામાં આવશે.

યુએસ અને રશિયા પણ ભાગ લેશે

તેમણે જણાવ્યું કે યુએસ અને રશિયા બંનેએ આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લીટ રિવ્યૂ અને મિલાન અભ્યાસમાં તેમની ભાગીદારીની પુષ્ટિ કરી છે. તેમણે કહ્યું કે, બંને દેશો તેમના જહાજો મોકલશે. કેટલાક વધુ વિમાનો પણ આવવાની અપેક્ષા છે.

 

— ANI (@ANI) October 31, 2025

વાઇસ એડમિરલના જણાવ્યા મુજબ, અત્યાર સુધીમાં 55થી વધુ દેશો આ કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેવા માટે સંમત થયા છે. ચાર મહિના બાકી છે, તેથી આ સંખ્યા વધુ વધી શકે છે. જેમ જેમ ભૂ-રાજકીય પરિસ્થિતિ બદલાશે તેમ તેમ ભાગ લેનારા દેશોની યાદી પણ બદલાઈ શકે છે.

ભારતનો સ્પષ્ટ સંદેશ

વાઇસ એડમિરલ વાત્સાયનના નિવેદનને ભારત તરફથી સ્પષ્ટ અને આત્મવિશ્વાસપૂર્ણ સંદેશ તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે કે ઓપરેશન સિંદૂર ચાલુ છે, ભારતીય નૌકાદળ સંપૂર્ણપણે તૈયાર અને તૈનાત છે, અને દેશ હિંદ મહાસાગર ક્ષેત્રમાં કોઈપણ પડકારનો સામનો કરવા માટે હંમેશા સતર્ક રહે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Operation SindoorNavy Vice Admiral Sanjay VatsayanVice AdmiralSanjay VatsayanGujarati Newsindia newsBig Statementઓપરેશન સિંદૂરનેવી વાઇસ એડમિરલ સંજય વાત્સાયનવાઇસ એડમિરલસંજય વાત્સાયનગુજરાતી સમાચારભારત સમાચારમોટું નિવેદન

Trending news