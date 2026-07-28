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અમને ગેરંટી આપવામાં આવી, CJPએ કહ્યું: સરકારે સ્વીકારી અમારી વધુ એક માંગણી

CJP Protest Demand: કોકરોચ જનતા પાર્ટીના પ્રવક્તા સૌરવ દાસે ગઈકાલે મોડી રાત્રે દાવો કર્યો હતો કે સરકારે તેમની માંગણી સ્વીકારી લીધી છે. તેમણે વચન આપ્યું હતું કે સરકાર મંગળવારે વિરોધીઓ સામે દાખલ કરાયેલા તમામ કેસ પાછા ખેંચવાની જાહેરાત કરશે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 28, 2026, 12:07 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 12:07 PM IST
અમને ગેરંટી આપવામાં આવી, CJPએ કહ્યું: સરકારે સ્વીકારી અમારી વધુ એક માંગણી

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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