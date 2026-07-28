/અમને ગેરંટી આપવામાં આવી, CJPએ કહ્યું: સરકારે સ્વીકારી અમારી વધુ એક માંગણી

CJP Protest Demand: શું કેન્દ્ર સરકારે કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)ની બીજી મોટી માંગણી પણ સ્વીકારી છે? શું બિહારની જેમ દિલ્હી અને અન્ય રાજ્યોમાં વિરોધીઓ સામે દાખલ કરાયેલા કેસ પાછા ખેંચવામાં આવશે? CJPના પ્રવક્તા સૌરવ દાસે સવારે 1 વાગ્યે કહ્યું કે સરકારે તેમને ખાતરી આપી છે કે બિહારની જેમ, દિલ્હી અને અન્ય રાજ્યોમાં પણ કેસ પાછા ખેંચવામાં આવશે, અને મંગળવારે જાહેરાત કરવામાં આવશે.
કોકરોચ જનતા પાર્ટીના પ્રવક્તા સૌરવ દાસે ગઈકાલે મોડી રાત્રે એક વીડિયોમાં કહ્યું કે, મિત્રો, અત્યારે 1 વાગ્યો છે. અમે દિલ્હી પોલીસના પ્રતિનિધિઓ સાથે વાત કરી હતી, જેઓ અમારી ચર્ચા માટે મધ્યસ્થી તરીકે કામ કરી રહ્યા હતા. તેઓએ અમને પૂછ્યું કે અમે કઈ સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યા છીએ. અમને સમજાવ્યું કે અમને ડર છે કે સરકારના વચનો પૂરા થશે નહીં.
તેઓ બિહારમાં ગૃહ વિભાગ દ્વારા જાહેર કરાયેલ એક પ્રેસ રિલીઝ સાથે લાવ્યા હતા, જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે વિરોધીઓ સામે દાખલ કરાયેલા તમામ કેસ પાછા ખેંચવામાં આવશે અને ભવિષ્યમાં કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે નહીં. અમે બેઠા હતા અને ચર્ચા કરી રહ્યા હતા કે અન્ય કયા રાજ્યો આવી જ જાહેરાતો કરી શકે છે. અમે લગભગ બે કલાકથી ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ.
સૌરવ દાસે કહ્યું: મંગળવારે સૂચના જાહેર કરવાનું વચન
દાસે કેસ પાછા ખેંચવા અંગે ગેરંટી વિશે વાત કરી. તેમણે કહ્યું કે, સરકારે અમને ખાતરી આપી છે કે મંગળવાર સુધીમાં, બધી સૂચનાઓ જાહેરી કરવામાં આવશે અને વિરોધીઓ સુરક્ષિત રહેશે. ભવિષ્યમાં તેમની સામે કોઈ કાર્યવાહી થશે નહીં.
સીજેપીના અન્ય પ્રવક્તા રત્ના સિંહે પણ આ જ દાવો કર્યો. કાનૂની વિભાગનું સંચાલન કરતી રત્નાએ કહ્યું કે, અમને એ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે પ્રાપ્ત થઈ રહેલી સૂચનાઓ ઉપરાંત, અન્યત્ર કોઈપણ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યા છે તેની અમને જાણ કરો. જો તમારી પાસે કોઈ માહિતી હોય, તો કૃપા કરીને અમને જણાવો. આપણે ખાતરી કરવી જોઈએ કે તેમના સંબંધિત શહેરોમાં પ્રદર્શન કરનારા કોઈપણ વિરોધીઓ સામે કોઈ કાર્યવાહી ન થાય. સૌરવ દાસે કહ્યું કે અભિજીત દિપકે સહિત તેમની આખી ટીમ વિરોધીઓ માટે કામ કરી રહી છે અને તેમને એકલા છોડવામાં આવશે નહીં.
સીજેપીની ત્રણ માંગણીઓ શું હતી?
વિદ્યાર્થી આંદોલન સમાપ્ત થાય તે પહેલાં સીજેપીએ સરકાર સમક્ષ ત્રણ માંગણીઓ મૂકી હતી. પહેલું શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનું રાજીનામું હતું. પ્રધાને પોતે રાજીનામું આપવાની જાહેરાત કરી ત્યારે આ મુખ્ય માંગણી પહેલાથી જ પૂર્ણ થઈ ગઈ હતી. CJPની બીજી માંગણી એ હતી કે તમામ વિરોધીઓને કાનૂની કાર્યવાહીમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવે અને NEET પેપર લીક બાદ આત્મહત્યા કરનારા વિદ્યાર્થીઓના પરિવારોને પ્રત્યેકને 1 કરોડ રૂપિયાનું વળતર આપવામાં આવે. સરકારે આ બે માંગણીઓ સાથે સૈદ્ધાંતિક રીતે સંમતિ આપી હતી, પરંતુ સત્તાવાર જાહેરાત હજુ બાકી છે.
બિહાર સરકારે શું જાહેરાત કરી છે?
બિહાર સરકારે જાહેરાત કરી છે કે તે 26 જુલાઈના રોજ સાંજે 6:00 વાગ્યા પહેલાં બિહારમાં ક્યાંય પણ વિરોધ પ્રદર્શનમાં સામેલ લોકો સામે કોઈ કાનૂની કાર્યવાહી કરશે નહીં. સરકાર આ વિરોધ પ્રદર્શનો સંબંધિત તમામ FIR, ફોજદારી ફરિયાદો અને કારણ બતાવો નોટિસ પાછી ખેંચવાની પ્રક્રિયા પણ શરૂ કરશે. તે આવા કેસોમાં ધરપકડ કરાયેલા અથવા અટકાયત કરાયેલા તમામ લોકોને મુક્ત કરશે અને ખાતરી કરશે કે વિરોધીઓ સામે વધુ કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં ન આવે.