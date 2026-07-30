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બાળકોના ભવિષ્ય સાથે ચેડાં કરનાર ગેંગને છોડીશું નહીં, એન્ટી પેપર બિલ પાસ થયા બાદ PM મોદી શેર કર્યો વીડિયો

PM Modi video: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પેપર સંશોધન બિલ પાસ થયા બાદ ઇન્સ્ટાગ્રામ દ્વારા દેશભરના યુવાનો અને તેમના પરિવારો સાથે સીધો સંવાદ કર્યો છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે, સંસદે એક મહત્વપૂર્ણ બિલ પાસ કરી દીધું છે, જે દેશની પરીક્ષા સિસ્ટમને વધુ મજબૂત અને વિશ્વસનીય બનાવશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 30, 2026, 11:08 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 11:20 PM IST
બાળકોના ભવિષ્ય સાથે ચેડાં કરનાર ગેંગને છોડીશું નહીં, એન્ટી પેપર બિલ પાસ થયા બાદ PM મોદી શેર કર્યો વીડિયો

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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