/બાળકોના ભવિષ્ય સાથે ચેડાં કરનાર ગેંગને છોડીશું નહીં, એન્ટી પેપર બિલ પાસ થયા બાદ PM મોદી શેર કર્યો વીડિયો

PM Modi Instagram Post: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પેપર સંશોધન બિલ પાસ થયા બાદ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર વીડિયો પોસ્ટ કરીને મોટી વાત કહી છે. પોતાના વીડિયો સંદેશમાં પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, 'એક મહત્વપૂર્ણ કામ આજે પૂરું થયું છે. પેપર લીકની ઘટનાઓને રોકવા માટે લાવવામાં આવેલા બિલમાં અમે રાજ્યોના સૂચનોને પ્રાથમિકતા આપી છે. અમારું વચન છે કે પેપર લીક કરનાર શિક્ષણ માફિયાઓને છોડવામાં આવશે નહીં. અમે પેપર લીક કરનારાઓ સામે કઠોર કાર્યવાહી કરીશું. આપણે સૌ સાથે મળીને ખભાથી ખભો મિલાવીને ચાલીશું.'
પીએમ મોદીએ વીડિયોમાં કહ્યું કે, વિશ્વસનીય પરીક્ષા પદ્ધતિ માટે અમે સતત એક પછી એક પગલાં ઉઠાવી રહ્યા છીએ. પછી ભલે તે ટાસ્ક ફોર્સની રચના હોય, ફાસ્ટ ટ્રેક અદાલતોની રચના હોય કે પછી રાજ્યોના સૂચનોને ધ્યાનમાં લેવાનું હોય. છેલ્લા કેટલાક દાયકાઓથી દરેક રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકાર પેપર લીકની સમસ્યાનો સામનો કરી રહી છે. બાળકોના ભવિષ્ય સામે પણ આના કારણે સંકટ પેદા થઈ રહ્યું છે. આ બધી બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને દેશભરના તમામ રાજ્યોમાં તેમજ કેન્દ્રમાં પણ શિક્ષણ પદ્ધતિમાં સુધારો અનિવાર્ય બની ગયો છે.
PM મોદીનો ઈન્સ્ટાગ્રામ પર વધુ એક વીડિયો સંદેશ, "પેપર લીક માફિયાઓ સામે થશે કડક કાર્યવાહી"#paperleak #pmmodi #pmnarendramodi #newvideo #NEETUG #news pic.twitter.com/GnDNJ1SFrh
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) July 30, 2026
છેલ્લા કેટલાક દાયકાઓથી દરેક રાજ્ય અને કેન્દ્રમાં આ પ્રકારની પેપર લીકની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. બાળકોના ભવિષ્ય પર પણ આના કારણે સંકટ પેદા થઈ રહ્યું છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને દેશવ્યાપી તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્રમાં પણ શિક્ષણમાં સુધારો જરૂરી બન્યો છે. ટેકનોલોજીના ઉપયોગની જરૂર છે. ફરીથી કોઈ પેપર લીક માફિયા, પેપર લીક કરતી ગેંગ, બાળકોના ભવિષ્ય સાથે ચેડાં કરનાર ગેંગને બક્ષવામાં આવશે નહીં.
કઠોર કાયદાની પણ જરૂર છે. સંસદમાં બિલ લઈને આવ્યા હતા, જેવું મેં વચન આપ્યું હતું, ગત બે દિવસ સંસદના બન્ને ગૃહોમાં વિસ્તૃત ચર્ચા થઈ. બન્ને ગૃહોએ આ કઠોર કાયદાની જોગવાઈઓવાળા બિલને પસાર કરી દીધું છે. કામ આગળ પણ ચાલતું રહેશે. આવી પરિસ્થિતિને લાંબા સમય સુધી ચાલવા દઈશું નહીં. સૌ મળીને વિકસિત ભારતના સપનાને પૂરું કરવા માટે આશરો આપીને સાથે ચાલીએ. ધન્યવાદ