અમે યાદ રાખીશું... ભારત છે ગ્લોબલ સુપર પાવર, ઇઝરાયલી વિદેશ મંત્રીનું મોટું નિવેદન
India Israel Relation: ઇઝરાયલના વિદેશ પ્રધાન ગિડીઓન સા'આર ભારતમાં છે. નવી દિલ્હીમાં, તેમણે તેમના સમકક્ષ ડૉ. એસ. જયશંકર સાથે મુલાકાત કરી. બેઠક દરમિયાન, સા'આરે ભાર મૂક્યો કે કટ્ટરપંથી આતંકવાદ ઇઝરાયલ અને ભારત બંને માટે એક સામાન્ય પડકાર છે.
India Israel Relation: ભારતને "વૈશ્વિક મહાસત્તા" તરીકે વર્ણવતા, તેમણે કહ્યું કે બંને લોકશાહી વચ્ચેનો સંબંધ હવે પહેલા કરતાં વધુ ગાઢ અને મજબૂત છે. આ સંબંધો સંરક્ષણ, નવીનતા, આતંકવાદ વિરોધી પ્રયાસો અને વેપાર જેવા વિવિધ ક્ષેત્રોમાં ફેલાયેલા છે.
વધુમાં સા'આરે ભારતની મિત્રતા માટે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરી અને જણાવ્યું કે બંને દેશો સંરક્ષણ સહયોગને મજબૂત કરવા માટે સમજૂતી પત્ર (MoU) પર હસ્તાક્ષર કરવા તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે, "અમે રક્ષા, કૃષિ અને અર્થતંત્રના ક્ષેત્રોમાં પ્રગતિ કરી રહ્યા છીએ.
ભારત-ઇઝરાયલ સંબંધો
તેમના સંબોધન દરમિયાન, સા'રે સ્વીકાર્યું કે ભારત અને ઇઝરાયલ આતંકવાદના દુ:ખ અને અનુભવો શેર કરે છે. તેમણે કહ્યું કે આતંકવાદ સરહદો પાર કરે છે, અને ભારતના લોકો આ સારી રીતે સમજે છે. અમે લશ્કર-એ-તૈયબા જેવા સંગઠનોને આતંકવાદી તરીકે નિયુક્ત કરીએ છીએ અને ગુપ્તચર, તકનીકી અને સંરક્ષણ સહયોગને વધુ ગાઢ બનાવી રહ્યા છીએ. ઇઝરાયલને આતંકવાદ સામે લડવામાં સૌથી વધુ અનુભવ છે, અને અમે તેને ભારત સાથે શેર કરવા માટે તૈયાર છીએ.
'ભારત ભવિષ્ય છે, ઇઝરાયલ એક ભાગીદાર છે'
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને બેન્જામિન નેતન્યાહૂ વચ્ચેના સંબંધો પર, સા'રે કહ્યું કે બંને નેતાઓ સંવેદનશીલ વ્યૂહાત્મક મુદ્દાઓ પર ખુલ્લેઆમ ચર્ચા કરે છે. મને આશા છે કે તેઓ ટૂંક સમયમાં મળશે. વાસ્તવિક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી માટે પરસ્પર ઇચ્છા છે. ભારત ભવિષ્યનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જ્યારે ઇઝરાયલ, નાનું હોવા છતાં, એક પ્રાદેશિક શક્તિ છે. સાથે મળીને, આપણે અસાધારણ વસ્તુઓ પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ, અને મને વિશ્વાસ છે કે આપણે કરીશું. સા'રે પુષ્ટિ આપી કે ઇઝરાયલ આવતા વર્ષે ભારતમાં યોજાનારી આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ સમિટમાં ભાગ લેશે.
7 ઓક્ટોબરના હુમલા માટે ભારતનું સમર્થન
7 ઓક્ટોબર, 2023 ના રોજ હમાસ દ્વારા કરવામાં આવેલા ભયાનક આતંકવાદી હુમલાઓનો ઉલ્લેખ કરતા, સા'આરે ભારતની તાત્કાલિક નિંદા અને સમર્થન માટે હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કર્યો. તેમણે ભાવનાત્મક રીતે ટિપ્પણી કરી કે, આપણે ક્યારેય ભૂલીશું નહીં કે તે પીડાદાયક દિવસે, ભારતીય વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂને ફોન કરનારા પ્રથમ વૈશ્વિક નેતા હતા. ભારતે મુશ્કેલ સમયમાં અમારું સમર્થન કર્યું હતું, અને અમે હંમેશા તે યાદ રાખીશું.
ગાઝામાં શાંતિ પ્રક્રિયામાં અવરોધોની ચર્ચા કરતા, સા'આરે સાતત્ય પર ભાર મૂક્યો. તેમણે યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની શાંતિ યોજનાને એકમાત્ર વ્યવહારુ વિકલ્પ તરીકે વર્ણવતા કહ્યું કે તે વૈશ્વિક દબાણથી પ્રભાવિત ન થવી જોઈએ. તેમણે ભાર મૂક્યો કે તે તબક્કાવાર, વાસ્તવિક અને અમલમાં મૂકી શકાય તેવી યોજના છે. ભારત જેવા વૈશ્વિક નેતા તરીકે, તેનો બચાવ કરવાની આપણી સહિયારી જવાબદારી છે.
પેલેસ્ટ્રાઈન રાજ્યત્વ પર મજબૂત વલણ
જ્યારે બે-રાષ્ટ્ર સિદ્ધાંત પર લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી ચર્ચા વિશે પ્રશ્ન કરવામાં આવ્યો, ત્યારે સા'આરે સ્પષ્ટ અને મક્કમ વલણ અપનાવ્યું. તેમણે કહ્યું કે, "આપણે એવી પરિસ્થિતિમાં પેલેસ્ટિનિયન રાજ્ય સ્થાપિત કરી શકતા નથી જે આપણી સુરક્ષાને જોખમમાં મૂકે.
મધ્ય પૂર્વમાં હાલના પડકારોનો ઉલ્લેખ કરતા, તેમણે ગાઝાથી લેબનોન અને યમન સુધી ફેલાયેલા ઈરાન સમર્થિત "આતંકવાદી રાજ્યો"નો ઉલ્લેખ કર્યો. ટ્રમ્પની યોજનાનો ઉલ્લેખ કરતા, સા'આરે કહ્યું કે આ યોજના પેલેસ્ટિનિયન રાજ્યને આદેશ આપતી નથી, બધું સંજોગો પર આધાર રાખે છે. અમે ભૂતકાળની ભૂલોમાંથી શીખ્યા છીએ અને તેને પુનરાવર્તન કરીશું નહીં.
હમાસ વિશે બોલતા, સા'આરે ઇઝરાયલના ઉદ્દેશ્યોની પણ રૂપરેખા આપી. તેમણે કહ્યું કે, અમારું લક્ષ્ય હમાસની લશ્કરી ક્ષમતાને સંપૂર્ણપણે નાશ કરવાનો અને ગાઝામાં તેના શાસનને ઉથલાવી પાડવાનો છે. આ જૂથ તેના વિરોધીઓને ખુલ્લેઆમ મારીને ભયનું વાતાવરણ જાળવી રાખે છે. અમારી યોજના તેને કાયમ માટે ખતમ કરવાની અને સત્તા બીજા કોઈને સોંપવાની છે.
