'અમે જલ્દી જ...' આંદોલન બાદ હવે શું કરશે કોકરોચ જનતા પાર્ટી? અભિજીત દીપકેએ આપ્યું મોટું નિવેદન

Cockroach Janata Party: દેશની રાજધાની દિલ્હીમાં સ્થિત જંતર મંતર પર કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)ના નેતૃત્વમાં નીટ યુજી પરીક્ષા 2026ના પેપર લીક અને અનેક વિદ્યાર્થીઓની આત્મહત્યાઓના વિરોધમાં એક મહિના કરતાં વધુ સમય સુધી ચાલેલા ધરણા પ્રદર્શન બાદ કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને રાજીનામું આપી દીધું અને કેન્દ્ર સરકાર પર પ્રદર્શનકારીઓએ બધી શરતો મનાવી લીધી, જેના પછી જંતર મંતર પર પ્રદર્શન પૂરું થઈ ગયું. આના પછી હવે કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)ની આગળની રણનીતિ શું હશે, આના પર CJP પ્રમુખ અભિજીત દીપકેએ મોટું નિવેદન આપ્યું છે.
શું છે CJPની આગળનું પ્લાનિંગ?
કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)ના પ્રમુખ અભિજીત દીપકેએ રવિવાર (26 જુલાઈ, 2026)ના રોજ ન્યૂઝ એજન્સી ANI સાથેની વાતચીતમાં CJPની આગળની પ્લાનિંગ વિશે વાત કરી. તેમણે કહ્યું કે, ‘અમારી આગળની રણનીતિનો ખુલાસો ટૂંક જ સમયમાં કરીશું. હજુ ગઈકાલે શનિવાર (25 જુલાઈ, 2026)ના રોજ જ તો જંતર મંતર પર વિદ્યાર્થીઓનું આટલું મોટું વિરોધ પ્રદર્શન પૂરું થયું છે. અમને થોડો સમય આપો, અમે જલ્દી જ આગળની રણનીતિ વિશે જણાવીશું.’
પંજાબમાં થયેલા પેપર લીક પર શું બોલ્યા અભિજીત દીપકે?
આ દરમિયાન જ્યારે CJP પ્રમુખ અભિજીત દીપકેને પંજાબમાં થયેલા પેપર લીકને લઈને પ્રશ્ન પુછવામાં આવ્યો, ત્યારે તેમણે કહ્યું કે, ‘અમે આના પર પણ બોલીશું. તેના પર પણ જલ્દી પોતાની વાત રાખીશું.’ તેમણે કહ્યું કે, અમે હજુ તેની જ પ્લાનિંગ કરી રહ્યા છીએ.
#WATCH | Delhi: Cockroach Janta Party (CJP) founder Abhijeet Dipke says, "We will announce the future strategy soon. It only just ended yesterday; please give us a little time..."
On the alleged paper leak in Punjab, he says, "We will address that too; we are currently planning… pic.twitter.com/GQUufQdpOD
— ANI (@ANI) July 26, 2026
સકાર સાથે CJPની શું વાતચીત ચાલી રહી છે?
જ્યારે કેન્દ્ર સરકાર સાથેની વાતચીતને લઈને કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) પ્રમુખ અભિજીત દીપકેએ કહ્યું કે, ‘પ્રદર્શન દરમિયાન જે પણ વિદ્યાર્થીઓ પર કેસ નોંધવામાં આવ્યા છે, તેને લઈને સરકાર સાથે વાતચીત ચાલી રહી છે. કોઈપણ સ્ટુડન્ટની ઉપર કોઈપણ કેસ ચાલવો જોઈએ નહીં.’
વિરોધ પ્રદર્શન પછી કેન્દ્ર સરકારે માની શરતો
જંતર મંતર પર મોટી સંખ્યામાં વિરોધ કરી રહેલા યુવાઓ અને વિદ્યાર્થીઓના પ્રદર્શન બાદ કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે. જ્યારે બીજી તરફ સરકારે પ્રદર્શનકારી કોકરોચ જનતા પાર્ટીની ત્રણેય માંગણીઓ અને પરીક્ષા સુધારણાને લઈને આપવામાં આવેલા પાંચ સૂચવોને સ્વીકારી લીધા છે, જેના પછી કોકરોચ જનતા પાર્ટીએ પોતાનું વિરોધ પ્રદર્શન પૂરું કરી દીધું છે.