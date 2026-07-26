Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /અમે જલ્દી જ... આંદોલન બાદ હવે શું કરશે કોકરોચ જનતા પાર્ટી? અભિજીત દીપકેએ આપ્યું મોટું નિવેદન

'અમે જલ્દી જ...' આંદોલન બાદ હવે શું કરશે કોકરોચ જનતા પાર્ટી? અભિજીત દીપકેએ આપ્યું મોટું નિવેદન

Cockroach Janata Party: NEET પેપર લીક બાદ જંતર-મંતર પર કોકરોચ જનતા પાર્ટી દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલા આંદોલન પૂરું થઈ ગયું છે. સરકારે CJPની તમામ માંગણીઓ સ્વીકારી લીધી છે. ત્યારે હવે કોકરોચ જનતા પાર્ટી અધ્યક્ષ અભિજીત દીપકેએ આગળની રણનીતિ બાબતે મોટું નિવેદન આપ્યું છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 26, 2026, 10:56 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 11:06 PM IST
'અમે જલ્દી જ...' આંદોલન બાદ હવે શું કરશે કોકરોચ જનતા પાર્ટી? અભિજીત દીપકેએ આપ્યું મોટું નિવેદન

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ચોમાસામાં હંમેશા સાથે રાખો આ 5 વોટરપ્રૂફ એક્સેસરીઝ, વરસાદમાં પણ સ્ટાઈલિશ દેખાશો
monsoon18 min ago
2
Railway Tatkal booking38 min ago
3
Highest Mileage Cars India1 hr ago
4
Dang1 hr ago
5
Team India Schedule1 hr ago