‘કૂતરા ક્યારે કરડશે તે વાંચી શકાતું નથી, રાજ્યો સામે કડક કાર્યવાહી કરીશું’, સ્ટ્રીટ ડોગ્સ પર SCનું વલણ
Supreme Court Decision on street dogs: દેશમાં રખડતા કૂતરાઓનો મુદ્દો હજુ પણ ચાલુ છે. સુપ્રીમ કોર્ટે બુધવારે ફરી આ કેસની સુનાવણી કરી. જોકે, કોર્ટે પોતાનો પાછલો વલણ જાળવી રાખ્યો. સંપૂર્ણ અહેવાલ વાંચો.
Supreme Court Decision on street dogs: દેશમાં રખડતા કૂતરાઓનો મુદ્દો હજુ પણ ચર્ચામાં છે. બુધવારે સુપ્રીમ કોર્ટમાં આ મામલે ફરી એકવાર સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી, જેમાં કોર્ટે પોતાનું જૂનું વલણ યથાવત રાખ્યું છે. જાણો સંપૂર્ણ અહેવાલ.
જાણો સુપ્રીમ કોર્ટે શું કહ્યું?
સુપ્રીમ કોર્ટમાં બુધવારે રખડતા કૂતરાઓના મામલે સુનાવણી થઈ હતી. કોર્ટે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે, "કૂતરાઓના મગજને વાંચી શકાતું નથી કે તેઓ ક્યારે કરડશે." આ સાથે જ કોર્ટે ચેતવણી આપી છે કે જે રાજ્યોએ આ મુદ્દે હજુ સુધી જવાબ આપ્યો નથી, તેમની સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
જૂના આદેશોનું પાલન જરૂરી
ઉલ્લેખનીય છે કે, અગાઉના ચુકાદામાં કોર્ટે સંસ્થાકીય પરિસરોમાંથી રખડતા કૂતરાઓને હટાવીને તેમની નસબંધી અને રસીકરણ કર્યા બાદ તેમને શેલ્ટર હોમમાં મોકલવાનો આદેશ આપ્યો હતો. બુધવારે જસ્ટિસ વિક્રમ નાથ, સંદીપ મહેતા અને એન.વી. અંજારીયાની બેન્ચે આ મામલે સુનાવણી કરી હતી. જસ્ટિસ મહેતાએ ટિપ્પણી કરી હતી કે, "અમે ફક્ત એ જોવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ કે નિયમો અને કાયદાઓનું પાલન થઈ રહ્યું છે કે નહીં, જે અત્યાર સુધી થયું નથી. જવાબ ન આપનારા રાજ્યો સામે અમે સખત વલણ અપનાવીશું."
સુનાવણી દરમિયાન સુપ્રીમ કોર્ટે રાજસ્થાનનો ઉલ્લેખ કરતા જણાવ્યું કે, રાજસ્થાન હાઈકોર્ટના બે જજો અકસ્માતનો શિકાર બન્યા છે અને એક જજ હજુ પણ કરોડરજ્જુની ઈજા સામે ઝઝૂમી રહ્યા છે. કોર્ટની આ ટિપ્પણીને ગંભીરતાથી જોવામાં આવી રહી છે. કોર્ટે કહ્યું કે, "આજે અમે તમામ પક્ષોને પૂરતો સમય આપીશું જેથી કોઈને ફરિયાદ ન રહે. પહેલા પીડિતોને સાંભળવામાં આવશે અને ત્યારબાદ પ્રાણી પ્રેમીઓને સાંભળવામાં આવશે."
માત્ર હડકવા જ નહીં, અકસ્માતનો પણ ભય
સુપ્રીમ કોર્ટે અવલોકન કર્યું કે રખડતા કૂતરાઓને કારણે માત્ર હડકવાનો જ નહીં, પરંતુ માર્ગ અકસ્માતોનો ભય પણ વધી જાય છે. બીજી તરફ, ડોગ લવર્સ વતી હાજર રહેલા વરિષ્ઠ વકીલ કપિલ સિબ્બલે દલીલ કરી હતી કે તમામ કૂતરાઓને આશ્રયસ્થાનોમાં રાખવા શારીરિક રીતે શક્ય નથી. આર્થિક રીતે પણ આ વ્યવહારુ નથી અને તે મનુષ્યો માટે પણ જોખમી બની શકે છે. આ સમસ્યાનો ઉકેલ વૈજ્ઞાનિક રીતે જ લાવવો પડશે. મુખ્ય સમસ્યા એ છે કે વર્તમાન કાયદાઓનું યોગ્ય રીતે પાલન કરવામાં આવતું નથી.
