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અનામત પાછી ખેંચી લઈશું, CJI સૂર્યકાંત કેમ અને કોના પર થયા ગુસ્સે ? જાણો

CJI Suryakant on Reservation: મહિલા વકીલોના વિરોધ અંગે, CJI સૂર્યકાંતે એક પત્રનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો અને ટિપ્પણી કરી કે તેમને લાગે છે કે 30 ટકા અનામતનો આદેશ પાછો ખેંચવો જોઈએ.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 22, 2026, 04:36 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 04:36 PM IST
અનામત પાછી ખેંચી લઈશું, CJI સૂર્યકાંત કેમ અને કોના પર થયા ગુસ્સે ? જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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