/અનામત પાછી ખેંચી લઈશું, CJI સૂર્યકાંત કેમ અને કોના પર થયા ગુસ્સે ? જાણો

CJI Suryakant on Reservation: આ મહિનાની 4 ઓગસ્ટ અને 9 સપ્ટેમ્બરના રોજ, સુપ્રીમ કોર્ટે રાજ્ય બાર કાઉન્સિલમાં મહિલા વકીલો માટે 30 ટકા પ્રતિનિધિત્વ, એટલે કે, કો-ઓપ્શન/આરક્ષણ અંગે માર્ગદર્શિકા જાહેર કરી હતી. કેટલીક મહિલા વકીલો આનો વિરોધ કરી રહી છે, તેને ગેરબંધારણીય અને અલોકતાંત્રિક ગણાવી રહી છે.
આજે (મંગળવાર, 22 સપ્ટેમ્બર), આ નિર્દેશનો વિરોધ કરવા માટે મોટી સંખ્યામાં મહિલા વકીલો સુપ્રીમ કોર્ટની બહાર એકત્ર થઈ હતી. તેઓ તેની વિરુદ્ધ ઓનલાઈન ઝુંબેશ પણ ચલાવી રહ્યા હતા. ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ (CJI), ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત, આ બાબતની નોંધ લીધી છે અને કડક ટિપ્પણીઓ જાહેર કરી છે.
કોર્ટની કાર્યવાહી શરૂ થતાં જ, CJI સૂર્યકાંતે કહ્યું કે, અમે સાંભળ્યું છે કે કેટલીક મહિલા વકીલો આને ગેરબંધારણીય અને અલોકતાંત્રિક કહી રહી છે અને વિરોધ કરવા જઈ રહી છે. આવી સ્થિતિમાં, અમે 30 ટકા અનામત માટેના અમારા આદેશને પાછો ખેંચી લેવો જોઈએ. CJI સૂર્યકાંતે વધુમાં કહ્યું કે, જો મહિલા વકીલો પોતે અનામત ઇચ્છતી નથી, તો આપણે તેનો અમલ શા માટે કરવો જોઈએ? આપણે 30 ટકા અનામત માટેના અમારા આદેશને પાછો ખેંચવો જોઈએ.
BCIની સ્વાયત્તતા અંગે વકીલો ચિંતિત
CJI સૂર્યકાંતે આ મુદ્દાને લગતા એક પત્રનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો અને ટિપ્પણી કરી, અમને લાગે છે કે આપણે આ 30 ટકા પ્રતિનિધિત્વ કેસ પાછો ખેંચવો જોઈએ. CJI એ કહ્યું કે પત્ર દર્શાવે છે કે કેટલીક મહિલા વકીલો BCIની સ્વાયત્તતા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી રહી છે અને સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા તેની સત્તાઓ છીનવી લેવાનો વિરોધ કરી રહી છે.
આ અવમાનના છે, માય લોર્ડ!
આ દરમિયાન, વરિષ્ઠ વકીલ શોભા ગુપ્તાએ કહ્યું કે, વિરોધ પત્રક કોર્ટનો અવમાન સમાન છે. પત્રકમાં જણાવાયું છે કે આ માનનીય કોર્ટે ગેરબંધારણીય અને અલોકતાંત્રિક આદેશો પસાર કર્યા છે. આ અવમાન છે. બેન્ચ પરના અન્ય ન્યાયાધીશ, જસ્ટિસ જોયમલ્યા બાગચીએ તેમને અટકાવતા કહ્યું કે, તેઓ એવું કહી શકે છે. તેઓ વિરોધ કરવા માટે એવું કહી શકે છે. ન્યાયાધીશો વિશે પહેલો શબ્દ, જૂનો, હકીકતમાં સાચો છે, અને મૂર્ખ તેમનો અભિપ્રાય છે. ન્યાયાધીશો અને કોર્ટના નિર્ણયોની ટીકાની ચર્ચા કરતી વખતે જસ્ટિસ બાગચીએ લોર્ડ ડેનિંગનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે.
શોભા ગુપ્તાએ જવાબ આપ્યો કે, માય લોર્ડ્સ, આ રિટ પિટિશન 581, યોગમાયા એમ.જી. વિરુદ્ધ યુનિયન ઓફ ઈન્ડિયામાં દાખલ કરાયેલી અરજી છે, જેમાં માય લોર્ડ્સે રાજ્ય બાર કાઉન્સિલમાં 30 ટકા અનામતનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. હવે, માય લોર્ડ્સ આવતીકાલે બીજા કેસની સુનાવણી કરવાના હોવાથી, અગાઉના આદેશ અનુસાર BCIની રચના અંગે આદેશ પસાર કરવામાં આવશે.
માય લોર્ડ્સે બીજી અરજીમાં નિર્દેશ આપ્યો હતો કે તમામ રાજ્ય બાર કાઉન્સિલોએ બે અઠવાડિયામાં તેમની રચના અંગે સૂચનાઓ જાહેર કરવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવી જોઈએ, અને પછી આ કોર્ટના આદેશોને અનુસરીને BCIની રચના કરવામાં આવશે.
કેસને સૂચિબદ્ધ કરવાનો આદેશ
ગુપ્તાએ કોર્ટને વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આ IA વાસ્તવમાં BCIમાં રોટેશન દ્વારા 30 ટકા અનામતની સમગ્ર પ્રક્રિયામાં છેલ્લું પગલું છે. રજિસ્ટ્રી તેને સૂચિબદ્ધ કરી રહી નથી, ભલે માય લોર્ડ્સે ઇમેઇલ મોકલ્યા હોય, કારણ કે તેઓ કહે છે કે વહીવટી બાજુથી આદેશ છે કે આ સમાધાન થયેલા કેસમાં વધુ IAને સૂચિબદ્ધ કરી શકાતા નથી. તેથી, હું વિનંતી કરું છું કે આ IAને આવતીકાલે આવતા બીજા કેસ, એટલે કે આઇટમ 28 સાથે લેવામાં આવે, તેમાં રોટેશન દ્વારા બે વર્ષની પ્રક્રિયાનો સારો સૂચન છે. ત્યારબાદ CJI સૂર્યકાન્તે તે કેસને સૂચિબદ્ધ કરવાનો આદેશ આપ્યો.