/હવામાન વિભાગનું મોટું એલર્ટ! 25 સપ્ટેમ્બરે ગુજરાત સહિત અનેક રાજ્યોમાં ભારે વરસાદની આગાહી

Weather Alert : યુપી-બિહાર સહિત અનેક રાજ્યોમાં કાલે એટલે કે 25 સપ્ટેમ્બરે વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે ભારે વરસાદ, આંધી-તોફાન અને વીજળીના કડાકાની ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી છે. ઓડિશા, છત્તીસગઢ, આંધ્ર પ્રદેશ જેવા રાજ્યોમાં પણ મુશળધાર વરસાદનો દોર કાલે પણ ચાલુ રહેશે.
હવામાન વિભાગ અનુસાર, જમ્મુ-કાશ્મીર, લદ્દાખ, હિમાચલ પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડમાં કાલે એટલે કે 25 સપ્ટેમ્બરે ભારે વરસાદ, વીજળીના કડાકા અને આંધી-તોફાનની ચેતવણી છે. પૂર્વી ઉત્તર પ્રદેશમાં પણ ભારે વરસાદનું એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ઉત્તર-પશ્ચિમના કેટલાક વિસ્તારોમાં પણ કાલે વીજળીના કડાકા સાથે વરસાદ થવાની સંભાવના છે.
આ વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ
મધ્ય ભારતની વાત કરીએ તો પશ્ચિમ મધ્ય પ્રદેશ, પૂર્વ મધ્ય પ્રદેશ, વિદર્ભમાં કાલે ભારે વરસાદ પડશે. આ ઉપરાંત, આંધી-તોફાન અને વીજળીનું પણ એલર્ટ છે. આ ઉપરાંત પશ્ચિમ મધ્ય પ્રદેશ, પૂર્વ મધ્ય પ્રદેશ, છત્તીસગઢ, વિદર્ભમાં કેટલાક વિસ્તારોમાં અતિ ભારે વરસાદ પણ થઈ શકે છે. આ દરમિયાન છત્તીસગઢમાં તેજ પવન પણ ફૂંકાશે, જેની ઝડપ 70 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચી શકે છે.
બિહાર-ઝારખંડમાં ભારે વરસાદની આગાહી
હવામાન વિભાગ અનુસાર, કાલે અંડમાન અને નિકોબાર દ્વીપસમૂહ, બિહાર, ગંગાના મેદાની વિસ્તારો ધરાવતા પશ્ચિમ બંગાળ, ઝારખંડ, ઓડિશા, ઉપ-હિમાલયી પશ્ચિમ બંગાળ, સિક્કિમમાં ભારે વરસાદ પડશે. આ ઉપરાંત આ વિસ્તારોમાં વાવાઝોડાનું પણ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત ઓડિશામાં પણ કાલે ભારે વરસાદ થવાનો છે. બિહાર અને ઓડિશામાં તેજ પવન ફૂંકાશે, જેની ઝડપ 70 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક રહેવાની સંભાવના છે. સમગ્ર પૂર્વોત્તર ભારતના રાજ્યોમાં પણ જોરદાર વરસાદનું એલર્ટ છે.
ગુજરાત સહિત અનેક રાજ્યોમાં ભારે વરસાદ
પશ્ચિમ ભારતના કાલના હવામાનની વાત કરીએ તો સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છમાં કાલે વરસાદ થવાની સંભાવના છે. મધ્ય મહારાષ્ટ્ર, મરાઠવાડામાં તેજ પવન ફૂંકાશે. કોંકણ, ગોવામાં આંધી-તોફાનનું એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત, દક્ષિણ ભારતને લઈને હવામાન વિભાગનું કહેવું છે કે રાયલસીમા, તમિલનાડુ, પુડુચેરી, કરાઈકલ, કેરળ, માહે, લક્ષદ્વીપમાં કાલે વરસાદ પડશે.