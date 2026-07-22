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ચોમાસું બન્યું રૌદ્ર! દિલ્હીથી ગુજરાત સુધી 85ની સ્પીડે વાવાઝોડું અને મુસળધાર વરસાદની આગાહી, IMDનું મહા-એલર્ટ

IMD ALERT : દેશમાં સક્રિય ચોમાસા વચ્ચે એકવાર ફરી વરસાદ-વાવાઝોડાનું રૌદ્ર સ્વરૂપ જોવા મળશે. હવામાન વિભાગે કાલે એટલે કે 23 જુલાઈ માટે ગુજરાત, દિલ્હી, યુપી, બિહાર સહિત 11 રાજ્યોમાં ભારે વરસાદ અને તોફાનનું એલર્ટ જાહેર કરી દીધું છે. આ વરસાદ સાથે 85 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે તોફાની પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે.

Written ByKaran Rajput
Published: Jul 22, 2026, 05:01 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 05:01 PM IST
ચોમાસું બન્યું રૌદ્ર! દિલ્હીથી ગુજરાત સુધી 85ની સ્પીડે વાવાઝોડું અને મુસળધાર વરસાદની આગાહી, IMDનું મહા-એલર્ટ

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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