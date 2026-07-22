/ચોમાસું બન્યું રૌદ્ર! દિલ્હીથી ગુજરાત સુધી 85ની સ્પીડે વાવાઝોડું અને મુસળધાર વરસાદની આગાહી, IMDનું મહા-એલર્ટ

Weather Alert : દેશમાં ચોમાસાની આક્રમક ઝડપ વચ્ચે હવામાન વિભાગે એક નવી એલર્ટ જાહેર કરી છે. હવામાન વિભાગના પૂર્વાનુમાન મુજબ કાલે એટલે કે 23 જુલાઈના રોજ ગુજરાત, યુપી-બિહાર સહિત 11 રાજ્યો માટે ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડાનું એલર્ટ જાહેર કરાઈ છે. આ વરસાદ સાથે 80 થી 85 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની સ્પીડે ઝડપે વાવાઝોડું ફૂંકાય તેવી ચેતવણી અપાઈ છે. વરસાદનો કહેર સૌથી વધુ ઉત્તર ભારતના રાજ્યોમાં જોવા મળી શકે છે. પૂર્વ ભારતમાં વીજળી કહેર વર્તાવી શકે છે. કેટલાક રાજ્યોમાં કરા પડવાની પણ ચેતવણી છે. ગીચ જંગલોવાળા પહાડી વિસ્તારોમાં ભૂસ્ખલનની પણ ચેતવણી છે.
આગામી 3થી 4 દિવસોમાં પૂર્વ ભારતમાં ચોમાસાનું રૌદ્ર સ્વરૂપ જોવા મળી શકે છે. પૂર્વ ભારતના લોકોને અત્યંત સતર્ક રહેવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. વળી, ઉત્તર-પૂર્વ અસમ અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં ઉપરી દબાણનું ચક્રવાતી દબાણ બની રહ્યું છે. આ સિવાય ઉત્તરી મધ્ય પ્રદેશના મધ્ય ભાગો ઉપર ચક્રવાત ભુક્કા કાઢે તો નવાઈ નહીં.
દેશના 14 રાજ્યોમાં વરસાદ-વાવાઝોડાની ચેતવણી
હવામાન વિભાગની ભવિષ્યવાણી મુજબ કાલે દેશના 11 રાજ્યો યુપી, બિહાર, દિલ્હી, રાજસ્થાન, ઉત્તરાખંડ, પંજાબ, હિમાચલ, જમ્મૂ-કાશ્મીર, ઝારખંડ, મધ્ય પ્રદેશ અને ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ-વાવાઝોડાનું એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. આ દરમિયાન 85 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે જોરદાર વાવાઝોડાની ચેતવણી છે. આ સિવાય પહાડી રાજ્યોમાં વરસાદ આફત મચાવી શકે છે.
દિલ્હીમાં કાલે હવામાન કેવું રહેશે
23 જુલાઈ-વરસાદ-વાવાઝોડાની ચેતવણી : હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ દિલ્હીમાં 23 જુલાઈએ ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડાનું એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. આ દરમિયાન પવનની ઝડપ 60 થી 65 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક સુધી રહી શકે છે. વળી, દિલ્હીમાં કાલે એટલે કે 23 જુલાઈએ મહત્તમ તાપમાન 39 ડિગ્રી સેલ્સિયસ રહેશે તો ન્યૂનતમ તાપમાન 31 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચવાની શક્યતા છે.
ગુજરાતમાં 70 કિલોમીટરની ઝ[પે પવન ફૂંકાશે
ગુજરાતમાં અમરેલી, બનાસકાંઠા, ભરૂચ, ભાવનગર, છોટા ઉદેપુર, દાહોદ, દીવ, ગીર સોમનાથ, નર્મદા, પંચમહાલ, સાબરકાંઠા, તાપી અને મહેસાણામાં ભારે વરસાદની ચેતવણી છે. આ દરમિયાન 70 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ઝડપી પવન ચાલશે.
18 જિલ્લાઓમાં આજે ભારે વરસાદના સંકેત: દક્ષિણ ગુજરાતમાં 'રેડ એલર્ટ'
હવામાન વિભાગની ચાલુ આગાહી મુજબ, રાજ્યના 18 જિલ્લાઓમાં બુધવારે ગાજવીજ સાથે ભારે વરસાદ થઈ શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાતના નવસારી અને વલસાડ માટે હવામાન વિભાગે રેડ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં પણ અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે. સૌરાષ્ટ્રના અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ, બોટાદ અને રાજકોટમાં 30 થી 40 કિમી/કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવા સાથે ગાજવીજ છવાશે. મધ્ય ગુજરાતના અરવલ્લી, પંચમહાલ, દાહોદ, મહીસાગર, છોટાઉદેપુર અને નર્મદામાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની ચેતવણી છે. 23 થી 26 જુલાઈ દરમિયાન ઉત્તર ગુજરાતના બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા અને સાબરકાંઠામાં વરસાદનું જોર ઉત્તરોત્તર વધશે.
યુપીમાં 60 થી 70 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે વાવાઝોડું
મેરઠ, મથુરા, આગ્રા, ચિત્રકૂટ, બાંદા, સોનભદ્ર, મિર્ઝાપુર, કાનપુર, બદાયું, સીતાપુર, બારાબંકી, જૌનપુર, હમીરપુર, મહોબા, ઝાંસી, લલિતપુર, ગોરખપુર અને પ્રયાગરાજના આસપાસના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડાની શક્યતા છે. આ દરમિયાન 60 થી 70 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે વાવાઝોડું આવી શકે છે. વળી, લખનૌમાં કાલે એટલે કે 23 જુલાઈએ મહત્તમ તાપમાન 32 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તો ન્યૂનતમ તાપમાન 27 ડિગ્રી સેલ્સિયસ રહેશે.
બિહારના આ જિલ્લાઓમાં ભારે ચેતવણી
બિહારમાં પટના, સિવાન, સારણ, ભોજપુર, મુઝફ્ફરપુર, સમસ્તીપુર, દરભંગા, મધુભની, પૂર્ણિયા, કટિહાર, મધેપુરા, કિશનગંજ, બેગૂસરાય, ખગડિયા, ભાગલપુર, મુંગેર, સહરસા અને સુપૌલમાં ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડાની ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી છે. આ દરમિયાન 50 થી 60 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે વાવાઝોડું ફૂંકાશે. પટનામાં 23 જુલાઈએ મહત્તમ તાપમાન ઘટીને 32 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી રહી જશે તો ન્યૂનતમ તાપમાન ઘટીને 27 ડિગ્રી સેલ્સિયસ રહેશે.
ઝારખંડમાં વાવાઝોડાનું છે એલર્ટ
ઝારખંડના બોકારો, દુમકા, પશ્ચિમ સિંહભૂમ, પૂર્વ સિંહભૂમ, જામતાડા, સરાયકેલા, પલામૂ, ધનબાદ, સાહેબગંજ, ગિરિડીહ અને હજારીબાગમાં ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડાનું એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ દરમિયાન 50 થી 55 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. વળી કાલે એટલે કે 23 જુલાઈએ રાંચીનું મહત્તમ તાપમાન 26 ડિગ્રી સેલ્સિયસ રહેશે તો ન્યૂનતમ તાપમાન 23 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચી જશે.
ઉત્તરાખંડમાં 50 કિલોમીટરની ઝડપે પવન ફૂંકાશે
ઉત્તરાખંડમાં બાગેશ્વર, અલમોડા, દેહરાદૂન, નૈનીતાલ, પિથૌરાગઢ, ચંપાવત, ચમોલી, ઋષિકેશ, હરિદ્વાર અને રુદ્રપ્રયાગમાં વરસાદ અને વાવાઝોડાનું એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. આ દરમિયાન 40 થી 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની ચેતવણી છે. વળી, કાલે એટલે કે 23 જુલાઈએ દેહરાદૂનમાં મહત્તમ તાપમાન 28 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તો ન્યૂનતમ તાપમાન 24 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચશે.
હિમાચલના આ જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદની આગાહી
હિમાચલના સોલન, બિલાસપુર, શિમલા, લાહૌલ-સ્પીતિ, કુલ્લુ, મંડી અને કાંગડામાં ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડાની શક્યતા દર્શાવવામાં આવી છે. આ દરમિયાન 70 થી 75 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે વાવાઝોડું ચાલવાની ચેતવણી છે. વળી, કાલે એટલે કે 23 જુલાઈએ મનાલીનું મહત્તમ તાપમાન 13 ડિગ્રી સેલ્સિયસ પહોંચશે તો ન્યૂનતમ તાપમાન 11 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી રહેશે.
જમ્મૂ-કાશ્મીરમાં કાલે હવામાન કેવું રહેશે
જમ્મૂ-કાશ્મીરમાં કુલગામ, અનંતનાગ, કઠુઆ, પૂંચ, જમ્મૂ, બારામૂલા, ઉધમપુર, કિંશ્તવાડ, ગાંદરબલ, શોપિયાં અને રિયાસીમાં ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડાનું એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. વળી, શ્રીનગરમાં કાલે એટલે કે 23 જુલાઈએ મહત્તમ તાપમાન 21 ડિગ્રી સેલ્સિયસ પહોંચશે તો ન્યૂનતમ તાપમાન 18 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી જશે.
પશ્ચિમ બંગાળમાં આ જિલ્લાઓ રહેશે એલર્ટ પર
પશ્ચિમ બંગાળના કોલકાતા, દુર્ગાપુર, અલીપુરદ્વાર, બીરભૂમ, જલપાઈગુડી, મુર્શિદાબાદ, કૂચબિહાર, કાલિમપોંગ અને હાવડામાં ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડાનું એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ દરમિયાન 60 થી 65 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ઝડપી પવન ચાલશે. વળી, કોલકાતામાં કાલે એટલે કે 23 જુલાઈએ મહત્તમ તાપમાન 36 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તો ન્યૂનતમ તાપમાન 29 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી જશે.
પંજાબમાં 65 કિલોમીટરની ઝડપે ફૂંકાશે પવન
પંજાબમાં પઠાણકોટ, પટિયાલા, સંગરૂર, મનસા, હોશિયારપુર, ભટિંડા, અમૃતસર, જાલંધર, બરનાલા, ગુરદાસપુર, કપૂરથલા અને લુધિયાણામાં ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડાની ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી છે. આ દરમિયાન 65 થી 70 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ચાલશે.
રાજસ્થાનમાં વાવાઝોડાની ચેતવણી
રાજસ્થાનમાં બીકાનેર, હનુમાનગઢ, જોધપુર, ઉદયપુર, પ્રતાપગઢ, બાંસવાડા, બારાં, કોટા, ભીલવાડા, સવાઈ માધોપુર, ઝુંઝુનુ, ભરતપુર, અજમેર, કરૌલી, દૌસા, નાગોર અને પાલીમાં ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડાની ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી છે. વળી, જયપુરમાં કાલે એટલે કે 23 જુલાઈએ મહત્તમ તાપમાન 32 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તો ન્યૂનતમ તાપમાન 26 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચશે.
મધ્ય પ્રદેશમાં તોફાની વરસાદની એલર્ટ
મધ્ય પ્રદેશમાં ગ્વાલિયર, શિવપુરી, ભોપાલ, ગુના, નીમચ, વિદિશા, સાગર, દમોહ, રાયસેન, મંદસૌર અને આગરમાં ભારે વરસાદ અને તોફાનનું એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ દરમિયાન 70 થી 75 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ચાલશે. વળી, ભોપાલમાં કાલે મહત્તમ તાપમાન 34 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચશે તો ન્યૂનતમ તાપમાન 26 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી જશે.