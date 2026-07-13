13 દિવસમાં બદલાયો મોસમનો મિજાજ: સેટેલાઇટ તસવીરોએ ખોલ્યું ચોમાસું અચાનક 'ગાયબ' થવાનું રહસ્ય!

INSAT-3DS Satellite Images: જુલાઈની શરૂઆતમાં જોરદાર વરસાદ સાથે એન્ટ્રી કરનાર ચોમાસું હવે ગાયબ થઈ ગયું છે. જૂનમાં ભયંકર ગરમીથી રાહત અપાવનાર વરસાદની રાહ લોકો જોઈ રહ્યાં છે. ફરી એકવાર ભેજવાળી અને ચીકણી ગરમીનો માહોલ જામ્યો છે. આખરે થોડા દિવસમાં હવામાનનો મિજાજ આ રીતે કેમ પલટાઈ ગયો? તેનો ચોંકાવનારો જવાબ અંતરિક્ષથી આવેલી સેટેલાઈટ તસવીરોએ આપ્યો છે.INSAT-3DS સેટેલાઈટે માત્ર 13 દિવસના અંતરે લેવામાં આવેલી બે તસવીરોએ રહસ્ય પરથી પડદો ઉંચક્યો છે કે આખરે દેશના મોટા ભાગના રાજ્યોમાંથી વાદળો કેમ ગાયબ થયા અને કેમ આપણે Peak Monsoon સિઝનમાં પણ પરસેવાથી રેબઝેબ થવા મજબૂર છીએ.
તસવીરોમાં જોવા મળી ચોમાસાની ફ્લિપ
INSAT-3DS સેટેલાઇટથી 30 જૂને લેવામાં આવેલી પ્રથમ તસવીર દેખાડી રહી છે કે મધ્ય, પશ્ચિમી અને પૂર્વી ભારતના ગાઢ ચોમાસું વાદળાની એક મોટી ચાદર બિછાયેલી છે. તે સમયે દેશમાં ઘણી હવામાન સિસ્ટમ સક્રિય હતી, આ કારણે જુલાઈની શરૂઆતમાં સારો વરસાદ થયો અને જૂનના મહિનામાં થયેલા ભારે બેકલોગની થોડી ભરપાઈ થઈ ગઈ.
પરંતુ 13 જુલાઈની નવી સેટેલાઇટ તસવીરો સંપૂર્ણ રીતે બદલાઈ ગઈ છે. હવે મધ્ય અને દક્ષિણ ભારતમાં વાદળો સંપૂર્ણ રીતે સાફ થઈ ગયા છે. આ વાદળો હવે ખતીને પૂર્વી ભારત, હિમાલટની તળેલી અને પૂર્વોત્તર રાજ્યોમાં જમા થઈ ગયા છે. પશ્ચિમી, મધ્ય અને દક્ષિણ ભારતનું આકાશ સંપૂર્ણ રીતે સ્વચ્છ જોવા મળી રહ્યું છે, જે તે વાતનો પુરાવો છે કે દેશમાં સત્તાવાર રીતે ચોમાસું બ્રેક થઈ ગયું છે.
કઈ રીતે હવામાનનો મિજાજ બદલાયો?
હવામાનશાસ્ત્રીઓના મતે, આ બદલાયેલ વાદળોની પેટર્ન ચોમાસાના પ્રવાહના સ્થળાંતરને કારણે છે. આ પેટર્ન હવે ઉત્તરની તરફ વધી હિમાલયના પહાડો પાસે પહોંચી ગઈ છે. જ્યારે આવું થાય છે ત્યારે દેશના મોટા ભાગના વિસ્તારમાં વરસાદ અટવાઈ જાય છે, તો પહાડી અને પૂર્વોત્તર વિસ્તારમાં મૂશળધાર વરસાદ શરૂ થઈ જાય છે.
ભલે છેલ્લા બે સપ્તાહમાં વરસાદનું અંતર થોડું ઓછું થયું હોય, પરંતુ 1 જૂનથી 13 જુલાઈ વચ્ચે દેશમાં હજુ પણ સામાન્યથી 18 ટકા ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે. એટલે કે હજુ ચોમાસાએ રિકવરી કરવાની બાકી છે.
પૂર્વોત્તરમાં પૂરનો ખતરો, બાકી દેશમાં દુષ્કાળ
ભારતીય હવામાન વિભાગ પ્રમાણે આવનાર સપ્તાહમાં માત્ર પૂર્વોત્તર ભારત, પશ્ચિમ બંગાળ અને બિહારના પહાડી વિસ્તારમાં જ ભારે વરસાદની આશા છે.
7 દિવસનું અનુમાન
પૂર્વોત્તરના રાજ્યોમાં આગામી સાત દિવસમાં 200થી 300 mm વરસાદની સંભાવના છે.
મેઘાલયમાં એલર્ટ
મેઘાલયના કેટલાક હિસ્સામાં 500 mmથી પણ વધુ વરસાદનું અનુમાન છે, જેનાથી પૂર અને ભૂસ્ખલનનો ખતરો ઉભો થયો છે.
કેમ આવું થઈ રહ્યું છે?
જ્યારે ચોમાસાની ધુરી પહાડો તરફ જાય છે, તો બંગાળની ખાડીથી આવનાર ભેજવાળા પવનો પૂર્વોત્તર ભારતમાં ભારે ભેજ સાથે પહોંચે છે. આ પવનો જ્યારે ગારો, ખાસી અને જયંતિયા પગાડોથી ટકરાઈ ઉપર ઉઠે છે તો ત્યાં સતત વરસાદ કરાવે છે. તો મધ્ય અને દક્ષિણ ભારતમાં આ પવનો નીચે તરફ બેસે છે, જેનાથી તડકો નીકળે છે અને હવામાન શુષ્ક બની જાય છે.
હવે બધાની નજર બંગાળની ખાડી પર ટકેલી છે. જો ત્યાં કોઈ નવું ઓછા દબાણનું ક્ષેત્ર બને છે, ત્યારે ચોમાસાની ધુરી પરત નીચે આવશે અને ગરમી સહન કરતા મધ્ય તથા પશ્ચિમી ભારતને રાહત મળશે. બાકી પૂર્વોત્તરમાં પૂર આવતું રહેશે અને દેશનો બાકી હિસ્સો વરસાદ માટે તડપતો રહેશે.