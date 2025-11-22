Senyar Cyclone: સાચી પડી રહી છે આગાહી? બંગાળની ખાડીથી 'સેન્યાર' વાવાઝોડું લાવશે તબાહી! આ વિસ્તારોના માથે તોળાઈ રહ્યો છે ખતરો
Gujarat Weather Forecast: ભર શિયાળે વાવાઝોડાનો ખતરો તોળાઈ રહ્યો છે. હવામાન ખાતાએ અને જાણીતા આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે વાવાઝોડાની આગાહી કરી છે. જાણો કયા રાજ્યોમાં કહેર વર્તી શકે છે.
દેશમાં હાલ ઠંડીનો કહેર જોવા મળી રહ્યો છે. ખાસ ક રીને ઉત્તર ભારતમાં કોહરો છવાયેલો છે. દિલ્હી એનસીઆરમાં પણ હળવી ઠંડી પડવા લાગી છે. પ્રદૂષણના કારણે અહીં સમસ્યા વધી ગઈ છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યાં મુજબ 22 નવેમ્બર 2025ના રોજ પશ્ચિમ અને મધ્ય ભારતમાં આગામી 3 દિવસમાં ન્યૂનતમ તાપમાન 2-3 ડિગ્રી સેલ્સિયસ વધી શકે છે. જ્યારે ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતમાં રાતના સમયે તાપમાનમાં 2-3 ડિગ્રી સેલ્સિયસનો ઘટાડો જોવા મળી શકે છે.
સેન્યાર સાઈક્લોન તબાહી લાવશે?
હવામાન વિભાગે બંગાળની ખાડીમાં એક નવા ચક્રવાતી સર્ક્યુલેશનની સંભાવના વચ્ચે સાઉથ ઈન્ડિયામાં તોફાન અને ભારે વરસાદનું એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. 22-24 નવેમ્બર 2025ના રોજ કેરળ સહિત આંધ્ર પ્રદેશ, અને તટીય તમિલનાડુમાં ભારે વરસાદ અંગે એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. આ દરમિયાન 55 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. એવું કહેવાય છે કે સેન્યાર સાઈક્લોનિક સર્ક્યુલેશનના પગલે ભારે તબાહી મચી શકે છે.
સિસ્ટમ વાવાઝોડામાં ફેરવાઈ શકે
બંગાળની ખાડીમાં સર્જાઈ રહેલી ચક્રવાતી સિસ્ટમ 24 નવેમ્બર સુધીમાં ડિપ્રેશનમાં અને પછી સેન્યાર વાવાઝોડામાં ફેરવાઈ શકે તેવી હવામાન વિભાગે શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. 27થી 30 નવેમ્બરની વચ્ચે લેન્ડફોલ થાય તેવી સંભાવનાના પગલે આંધ્રના તટીય જિલ્લાઓને હાઈ એલર્ટ પર રાખવામાં આવ્યા છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યાં મુજબ બંગાળની ખાડીમાં શુક્રવાથી સાઈક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય છે જે શનિવારે લો પ્રેશરમાં અને સોમવાર સુધીમાં ડિપ્રેશનમાં ફેરવાય તેવી સંભાવના છે. ત્યારબાદ સિસ્ટમ મજબૂત થઈને સેન્યાર વાવાઝોડામાં ફેરવાઈ શકે છે. આ સિસ્ટમથી જો સૌથી વધુ જોખમ કોઈ રાજ્યોને હોય તો તે આંધ્ર પ્રદેશ અને તેલંગણાના છે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની આગાહી. અંબાલાલ પટેલની ખેડૂતોને પાક સંરક્ષણના પગલાં લેવા સૂચના અપાઈ છે. ઘઉં અને શાકભાજીના પાકોમાં ફૂગ આવવાની શક્યતા. જીરાના પાકોમાં અસર થઈ શકે છે. ખેડૂતોએ પાક સંરક્ષણ ના પગલાં લેવા જરૂરી. ભેજ ના કારણે રોગ આવવાની શક્યતા. અંબાલાલે પણ શક્યતા વ્યક્ત કરેલી છે કે બંગાળના ઉપસાગરમાં મજબૂત સિસ્ટમ બની જે વાવાોઝોડું બની શકે છે. 22 નવેમ્બરથી ગુજરાતમાં વાદળછાયું વાતાવરણ બનશે. 25 નવેમ્બર થી 28 નવેમ્બર બંગાળના ઉપસાગરમાં ચક્રવાત બનશે. ગુજરાતમાં ઠંડી માં આંશિક ઘટાડો થશે. 2 થી 8 ડિસેમ્બર દેશના ઉત્તરીય પર્વતિય પ્રદેશોમાં મધ્યમ પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવશે. વાવાઝોડાની અસર અને પશ્ચિમી વિક્ષેપની અસરોના કારણે ગુજરાતમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહે. કેટલાક વિસ્તારો માં ગુજરાત માં કમોસમી વરસાદ આવી શકે. પૂર્વ ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદ ની અસર વધુ રહેશે. સુરત નવસારી ભરૂચ અને અમરેલી જેવા વિસ્તારો માં કમોસમી વરસાદ થઈ શકે. ડિસેમ્બર ના બીજા અને ત્રીજા સપ્તાહમાં સામુદ્રીક પેરા મિટર સક્રીય થતા હવામાન પલટાશે. ઉત્તરીય પર્વતીય પ્રદેશોમાં હિમ વર્ષા થશે જે આકરી ઠંડી લાવશે. ગુજરાતમાં વાદળવાયુ કે ઠંડીમાં વધારો થશે.
