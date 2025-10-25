હવે 'મોંથા' વાવાઝોડાનું તોળાઈ રહ્યું છે જોખમ, એક સાથે બે સિસ્ટમ સક્રિય, 27 ઓક્ટોબરથી ભારે વરસાદની આગાહી
બંગાળની ખાડીમાં ચક્રવાત મોંથાના જોખમના પગલે કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે. લોકોને સતર્ક રહેવાની સલાહ અપાઈ છે. ગુજરાત માટે શું છે આગાહી તે પણ ખાસ જાણો.
બંગાળની ખાડીમાં ચક્રવાતી તફાન મોંથાનું જોખમ વધ્યું છે. જેનાથી 27 ઓક્ટોબરથી ઓડિશા અને પશ્ચિમ બંગાળમાં આગામી ત્રણ દિવસ સુધી ભારે વરસાદની આશંકા છે. સરકારે લોકોને સતર્ક રહેવાની અને પૂરી તૈયારી રાખવાનું કહ્યું છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે બંગાળની ખાડીના દક્ષિણ પૂર્વી ભાગમાં શુક્રવારે એક નવું હળવા દબાણનું ક્ષેત્ર બન્યું છે જે 27 ઓક્ટોબર સુધીમાં એક ચક્રવાતી તોફાનમાં ફેરવાય તેવી આશંકા છે. જેના પગલે સોમવારથી ત્રણ દિવસ સુધી ઓડિશા અને પશ્ચિમ બંગાળના કેટલાક ભાગોમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે.
ભુવનેશ્વર હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર મનોરમા મોહંતીએ જણાવ્યું કે આ સિસ્ટમ પશ્ચિમ ઉત્તર પશ્ચિમ દિશામાં આગળ વધી રહી છે. બંગાળથી નજીક હોવાના કારણે તેની અસર બિહાર અને ઝારખંડ સુધી જોવા મળી શકે છે. હવામાન વિભાગે શુક્રવારે જણાવ્યું કે અરબ સાગરના પૂર્વ મધ્ય અને દક્ષિણ પૂર્વ ભાગમાં પણ એક દબાણનું ક્ષેત્ર સક્રિય છે. આ બધા વચ્ચે ઉત્તર પૂર્વ મોનસૂન સક્રિય હોવાના અને ગત સપ્તાહમાં ભારે વરસાદના કારણે કાવેરી ડેલ્ટા ક્ષેત્રમાં ઊભા પાકને નુકસાન પહોંચ્યું છે. આવામાં ચક્રવાત મોંથાની અસરથી કાંઠા વિસ્તારોના જિલ્લાઓ સહિત તમિલનાડુના અંતરિયાળ વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની આશંકા છે. નોંધનીય છે કે થાઈલેન્ડ દ્વારા સૂચવવામાં આવેલું નામ મોંથાનો અર્થ થાઈ ભાષામાં સુગંધિત ફૂલ થાય કે સુંદર ફૂલ એમ થાય છે.
ઉત્તર પૂર્વ મોનસૂનની સક્રિયાને પગલે તમિલનાડુના મોટાભાગના હિસ્સાઓમાં વરસાદ પડી રહ્યો છે. મુખ્યમંત્રી એમ કે સ્ટાલિયને સચિવાલયમાં વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે સમીક્ષા બેઠક કરીને તમામ જિલ્લાઓમાં સુરક્ષાના ઉપાયોની તૈયારીની જાણકારી લીધી છે. આ બધા વચ્ચે વિપક્ષે રાજ્ય સરકાર પર વર્ષા-પૂર્વ તૈયારીમાં બેદરકારીનો આરોપ લગાવ્યો છે. કારણ કે ડેલ્ટા જિલ્લાના પ્રત્યક્ષ ખરીદ કેન્દ્રો (ડીપીસી) ખેડૂતો દ્વારા ભારે પ્રમાણમાં રખાયેલું ધાન હાલ પડેલા વરસાદથી પલળી ગયું છે.
કેન્દ્ર સરકારે એફસીઆઈ દ્વારા તત્કાળ ખરીદી સુનિશ્ચિત કરવા માટે રાજ્ય સરકારની ભલામણ બાદ અધિકારીઓની એક ટીમ મોકલી છે. જે ધાનના ભેજની મર્યાદા 17 ટકાથી વધારીને 21 ટકા કરવાની જરૂરિયાતની સમીક્ષા કરશે.
ગુજરાત માટે શું છે આગાહી, ખાસ જાણો
હવામાન વિભાગની આગાહી
પૂર્વ મધ્યમ અરબસાગરમાં ડિપ્રેશન સક્રિય. આગમી સાત દિવસ રાજ્યમાં છુટાછવાયા વરસાદની આગાહી. 25 થી 27 ઓક્ટોબર સુધી રાજ્યમાં વરસાદને લાઈ યેલો અલર્ટ. 25 ઓક્ટોબરે મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, જામનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર, જૂનાગઢ, રાજકોટ, ગીર સોમનાથ, દીવ, અમરેલી, ભાવનગર, બોટાદ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, ભરૂચ, નર્મદા, સુરત, તાપી, નવસારી, ડાંગ, વલસાડ,દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી. 25 ઓક્ટોબરે અમદાવાદ, આણંદ, ખેડા, પંચમહાલ, મહીસાગર, દાહોદ અને કચ્છમાં છુટાછવાયા હળવાથી મધ્યમ વરસાદ. દક્ષિણ ગુજરાતમાં LCS3 જયારે સૌરાષ્ટ્ર ના દરિયા કિનારે DC1 સિગ્નલ જાહેર કરવામાં આવ્યું.
અંબાલાલની આગાહી
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલ ની આગાહી. આગામી 72 કલાકમાં ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદની શક્યતા. બંગાળના ઉપસાગર ની સિસ્ટમ અને અરબી સમુદ્રમાં લો પ્રેશર સિસ્ટમના કારણે અને ઉત્તર ભારતમાં આવતા પશ્ચિમની વિક્ષેપ ના કારણે વરસાદની શક્યતા. જેમાં નવસારી સુરત ભરૂચ વલસાડમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી. કેટલાક ભાગોમાં પૂર આવે તેવા વરસાદની શક્યતા જેમાં વલસાડ નવસારી સુરત અને ભરૂચના ભાગમાં ભારે થી અતિ ભારે આગાહી. સૌરાષ્ટ્રના ઘણા ભાગોમાં પણ દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા. ભાવનગર જુનાગઢ અમરેલી ગીરના ભાગોમાં ભારે વરસાદની આગાહી પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રમાં જામનગર અને ઉત્તર સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં પણ વરસાદની આગાહી. મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં પણ વરસાદની આગાહી વડોદરા આણંદ અમદાવાદ ભારે વરસાદની આગાહી.
ગાંધીનગર દસાડા પાટડી વિરમગામ સાણંદ ધોળકા ધંધુકા બરવાળા કડી ભારે વરસાદ ની આગાહી. મહેસાણા બનાસકાંઠા સાબરકાંઠા અરવલ્લી પંચમહાલ દાહોદમાં પણ વરસાદની આગાહી. અરવલ્લી અને સાબરકાંઠાના ભાગોમાં પણ આજથી જ વાતાવરણમાં પલટો. 7 નવેમ્બર બાદ દક્ષિણ ભારતમાં ભારે વરસાદની શક્યતા જેના કારણે ગુજરાતમાં પણ વાતાવરણમાં પલટો આવે. 18 નવેમ્બર બાદ બંગાળ ઉપસાગર માં ફરી એક વાર ચક્રવાત થવાની શક્યતા. જેના કારણે 15મી ડિસેમ્બર સુધીમાં માવઠાની આગાહી. જોકે આ વર્ષે શિયાળામાં સૌથી વધુ ઠંડી પડવાની શક્યતા. 22 ડિસેમ્બર બાદ રાજ્યમાં હાડ થીજવતી ઠંડીનો ચમકારો. 14 જાન્યુઆરી બાદ પણ ગાત્રો થીજી જતી ઠંડી પડશે.
