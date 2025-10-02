Prev
IMD Alert : સાવધાન ! ભારે વરસાદ બાદ હવે આવી રહ્યું છે વાવાઝોડું...75 કિમીની ઝડપે ફૂંકાશે પવન, ગુજરાત માટે પણ એલર્ટ !

Weather Updates : IMDએ જણાવ્યું હતું કે અરબી સમુદ્રમાં લો પ્રેશર સર્જાયું છે અને તે ઉત્તરપૂર્વ તરફ દ્વારકા અને ગુજરાતના કિનારા બાજુ આગળ વધી રહ્યું છે. વધુમાં ઉત્તર ભારતમાં પશ્ચિમી વિક્ષેપ વિકસી રહ્યો છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 02, 2025, 02:09 PM IST

IMD Alert : સાવધાન ! ભારે વરસાદ બાદ હવે આવી રહ્યું છે વાવાઝોડું...75 કિમીની ઝડપે ફૂંકાશે પવન, ગુજરાત માટે પણ એલર્ટ !

Weather Updates : બંગાળની ખાડીમાં બનેલું મજબૂત લો-પ્રેશર ચક્રવાતી વાવાઝોડામાં પરિવર્તિત થઈ ગયું છે અને ઝડપથી ઉત્તર-ઉત્તરપશ્ચિમ તરફ દરિયાકાંઠા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD)એ તેના નવીનતમ બુલેટિનમાં આ માહિતી આપી છે. IMD એ જણાવ્યું હતું કે વાવાઝોડું 2 ઓક્ટોબર સુધીમાં ઓડિશા અને નજીકના આંધ્રપ્રદેશના દરિયાકાંઠાને પાર કરશે. 

આ દરમિયાન 75 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે તેવી શક્યતા છે. હવામાન વિભાગે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે, 3 ઓક્ટોબર સુધીમાં વાવાઝોડું નબળું પડી જશે, પવનની ગતિ ઘટીને 45થી 55 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક થશે, પરંતુ વાવાઝોડાની અસરો ઘણા દિવસો સુધી ચાલુ રહેશે.

IMDએ જણાવ્યું છે કે આ હવામાન ઘટના આગામી પાંચ દિવસમાં અડધા ડઝનથી વધુ રાજ્યોમાં ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડા લાવી શકે છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, ઓડિશા, પશ્ચિમ બંગાળ, આંધ્રપ્રદેશ, ઝારખંડ, છત્તીસગઢ, બિહાર, પૂર્વી મધ્યપ્રદેશ અને પૂર્વી ઉત્તરપ્રદેશના કેટલાક ભાગોમાં અત્યંત ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડા થવાની સંભાવના છે.

ઓડિશામાં ભારે વરસાદ

આ દરમિયાન ગુરુવારે સવારે ઓડિશામાં પણ વરસાદ નોંધાયો હતો. IMD મુજબ, ઓડિશામાં ભારે વરસાદ પડ્યો છે. રાજ્ય સરકારે પરિસ્થિતિનો સામનો કરવા માટે સંવેદનશીલ જિલ્લાઓમાં કર્મચારીઓ અને મશીનરી તૈનાત કરી છે. એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે બુધવારથી રાજ્યના તમામ ભાગોમાં ખાસ કરીને દરિયાકાંઠાના અને દક્ષિણ પ્રદેશોમાં ભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે. IMDએ આજે રાજ્યના તમામ 30 જિલ્લાઓ માટે ભારે વરસાદની ચેતવણી જારી કરી છે.

કયા રાજ્યોમાં વરસાદનું એલર્ટ ?

IMDએ તેની નવીનતમ આગાહીમાં જણાવ્યું છે કે 2 ઓક્ટોબરે, દરિયાકાંઠાના આંધ્રપ્રદેશમાં મોટાભાગના સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના છે, જ્યારે કેટલાક સ્થળોએ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પડી શકે છે. આ ઉપરાંત, ઓડિશામાં મોટાભાગના સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના છે, જ્યારે કેટલાક સ્થળોએ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પડી શકે છે. 3 ઓક્ટોબરે કેટલાક સ્થળોએ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની પણ સંભાવના છે.

પશ્ચિમ બંગાળમાં, 2 અને 3 ઓક્ટોબરે મોટાભાગના સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના છે, કેટલાક સ્થળોએ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પડશે, ત્યારબાદ 4 ઓક્ટોબરે કેટલાક સ્થળોએ ભારે વરસાદ પડશે. વધુમાં ઉપ-હિમાલયન પશ્ચિમ બંગાળમાં 2 ઓક્ટોબરે કેટલાક સ્થળોએ ભારે વરસાદ પડશે અને 3 અને 4 ઓક્ટોબરે કેટલાક સ્થળોએ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પડશે.

ઝારખંડમાં 2 ઓક્ટોબરે ઘણી જગ્યાએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના છે, 3 અને 4 ઓક્ટોબરે કેટલીક જગ્યાએ ભારે વરસાદ અને 3 અને 4 ઓક્ટોબરે મોટાભાગના સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના છે. બિહારમાં 2 ઓક્ટોબરે કેટલીક જગ્યાએ ભારે વરસાદ અને 3 અને 5 ઓક્ટોબર દરમિયાન કેટલીક જગ્યાએ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની સંભાવના છે. વધુમાં 3 અને 4 ઓક્ટોબરે છત્તીસગઢ, પૂર્વી ઉત્તર પ્રદેશ અને પૂર્વી મધ્ય પ્રદેશમાં ઘણી જગ્યાએ ભારે વરસાદની સંભાવના છે.

એક અનોખી ઘટનાની પણ શક્યતા

IMDએ જણાવ્યું હતું કે તે જ સમયે અરબી સમુદ્રમાં એક લો પ્રેશર રચાયું છે અને ઉત્તરપૂર્વ તરફ દ્વારકા અને ગુજરાત કિનારા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. જેના કારણે 4થી 8 ઓક્ટોબર દરમિયાન ઉત્તર ભારતમાં એક ઐતિહાસિક હવામાન ઘટના બનવાની સંભાવના છે. IMD અનુસાર, ત્રણેય સિસ્ટમો ટકરાઈ શકે છે, જે એક અત્યંત અસામાન્ય ઘટના છે જે પંજાબ, ઉત્તરાખંડ, હિમાચલ પ્રદેશ અને આસપાસના રાજ્યોમાં રેકોર્ડબ્રેક વરસાદ તરફ દોરી શકે છે. 

