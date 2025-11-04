Prev
વરસાદ હજુ ગયો નથી ! આગામી 3 દિવસ ભુક્કા બોલાવશે મેઘો ! IMDએ જાહેર કર્યું યલો એલર્ટ

Weather Update : ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD)એ 4 નવેમ્બરના રોજ તમિલનાડુ, આંધ્રપ્રદેશ અને કર્ણાટક માટે યલો એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. ઘણા રાજ્યોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 04, 2025, 06:55 PM IST

Weather Update : શિયાળો ધીમે ધીમે શરૂ થઈ રહ્યો છે. રાત અને સવાર ઠંડી અનુભવવા લાગી છે. જો કે, કેટલાક રાજ્યોમાં ચોમાસાનું વાતાવરણ હજુ પણ પ્રવર્તી રહ્યું છે. પરિસ્થિતિ એટલી ગંભીર છે કે હવામાન વિભાગે વરસાદની ચેતવણી પણ જારી કરી છે. સતત ભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે અને દક્ષિણ ભારત અને ઉત્તર ભારતના વિવિધ ભાગોમાં વરસાદ ચાલુ છે.

ભારત હવામાન વિભાગ (IMD)એ 4 નવેમ્બરના રોજ તમિલનાડુ, દરિયાકાંઠાના આંધ્રપ્રદેશ અને કર્ણાટકના કેટલાક ભાગો માટે યલો એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. આ વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે. હવામાન વિભાગ અનુસાર, આગામી દિવસોમાં ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્ર જેવા પશ્ચિમી રાજ્યોમાં પણ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે.

વાવાઝોડાની શક્યતા

તાજેતરના IMD બુલેટિન અનુસાર, 4થી 6 નવેમ્બર દરમિયાન તમિલનાડુ, દરિયાકાંઠાના આંધ્રપ્રદેશ, યાનમ અને રાયલસીમા વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ અને ગાજવીજ સાથે વરસાદ થવાની સંભાવના છે. 5થી 7 નવેમ્બર દરમિયાન દરિયાકાંઠાના કર્ણાટક અને ઉત્તર આંતરિક કર્ણાટકમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે. પૂર્વ-મધ્ય બંગાળની ખાડી અને મ્યાનમાર નજીક એક નીચા દબાણનો વિસ્તાર આગામી 24 કલાકમાં મ્યાનમાર-બાંગ્લાદેશ દરિયાકાંઠે ઉત્તર-ઉત્તરપશ્ચિમ તરફ આગળ વધવાની સંભાવના છે.

ઉત્તર પાકિસ્તાન અને આસપાસના વિસ્તારમાં ચક્રવાતી પરિભ્રમણના સ્વરૂપમાં પશ્ચિમી વિક્ષેપ સક્રિય છે, જેની સાથે મધ્ય અને ઉપલા ઉષ્ણકટિબંધીય ક્ષેત્રમાં પશ્ચિમી પવનો સાથેનો પ્રવાહ પણ છે. ઉત્તરપૂર્વીય આસામ અને ઉત્તરપૂર્વીય અરબી સમુદ્ર પર ચક્રવાતી પરિભ્રમણ નબળું પડી ગયું છે અને ઓછું સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે. મંગળવારે દિલ્હીમાં આંશિક વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે, સાંજે ધુમ્મસ અથવા ઝાકળ છવાઈ જશે.

રાજધાનીમાં AQI 311 નોંધાયો

રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં મહત્તમ તાપમાન 28 થી 30 °C અને લઘુત્તમ તાપમાન 16 થી 18 °C વચ્ચે રહેવાની ધારણા છે. 5 થી 9 નવેમ્બર સુધી દિલ્હીમાં મુખ્યત્વે સ્વચ્છ આકાશ રહેશે અને સવારે હળવું ધુમ્મસ અથવા ઝાકળ છવાઈ જશે. 4 નવેમ્બરના રોજ સવારે 9 વાગ્યે દિલ્હીનો હવા ગુણવત્તા સૂચકાંક (AQI) 311 નોંધાયો હતો, જે 'ખૂબ જ ખરાબ' શ્રેણીમાં આવે છે.

હવામાન વિભાગે મંગળવારે જમ્મુ અને કાશ્મીર, લદ્દાખ, ગિલગિટ, બાલ્ટિસ્તાન, મુઝફ્ફરાબાદ, હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડમાં વીજળી સાથે વાવાઝોડાની આગાહી કરી હતી. 4 અને 5 નવેમ્બરના રોજ પશ્ચિમ હિમાલય ક્ષેત્રમાં છૂટાછવાયા વરસાદ અને હિમવર્ષાની આગાહી કરવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત, પંજાબ અને હરિયાણાના છૂટાછવાયા વિસ્તારોમાં હળવો વરસાદ થવાની સંભાવના છે.
 

Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

