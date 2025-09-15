હવામાન વૈજ્ઞાનિકોની મોટી ચેતવણી : હજુ તો ચોમાસું ગયું નથી ને એ પહેલા ઠંડીની ખતરનાક આગાહી આવી ગઈ
Winter 2025 Alert : લા નીના કારણે આ વર્ષે ભારતમાં પડશે કડકડતી ઠંડી. ચાલુ વર્ષના અંત સુધી લા નીનાની પરિસ્થિતિઓનું થઈ શકે છે નિર્માણ. લા નીના કારણે સમગ્ર વિશ્વના હવામાન પર અસર થવાની હવામાન વૈજ્ઞાનિકોની ચેતવણી
Trending Photos
Weather Update: દેશમાંથી ચોમાસાની વિદાયની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે. પશ્ચિમ રાજસ્થાનથી ચોમાસું વિદાય લઈ રહ્યું છે. આ વખતે ત્રણ દિવસ વહેલી ચોમાસાના અંતની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે. પરંતું હજુ તો ચોમાસું ગયું નથી, ને તે પહેલા કડકડતી ઠંડીની આગાહી આવી ગઈ છે.
ચોમાસું વહેલું આવી ગયું હતું
આ વર્ષે, ચોમાસાનું કેરળમાં 24 મેના રોજ આગમન થયું હતું, જે 2009 પછી ભારતમાં તેનું સૌથી પહેલું આગમન હતું. 2009 માં, ચોમાસાએ 23 મેના રોજ કેરળમાં આગમન કર્યું હતું. અત્યાર સુધીમાં, દેશમાં ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન 836.2 મીમી વરસાદ નોંધાયો છે, જે સામાન્ય વરસાદ 778.6 મીમી કરતા સાત ટકા વધુ છે.
વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવી રહ્યો છે
દેશભરમાં હવામાન બદલાવાનું શરૂ થયું છે. વરસાદની ઋતુ પણ બંધ થતી હોય તેવું લાગે છે. ઉત્તર ભારતમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ભારે વરસાદ જોવા મળ્યો નથી. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી એક અઠવાડિયા સુધી હવામાનમાં કોઈ ખાસ ફેરફાર થશે નહીં. આગામી 7 દિવસમાં જમ્મુ-કાશ્મીર, પંજાબ, હરિયાણા, દિલ્હી, પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશ અને રાજસ્થાનમાં વરસાદની કોઈ આગાહી નથી. હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડમાં વરસાદની શક્યતા છે, તો શું ચોમાસું વિદાય લેશે? અહીં, ઉત્તર ભારતમાં રાત્રે થોડી ઠંડી પડવા લાગી છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આ વખતે ભારે ઠંડી પડી શકે છે. શિયાળાની ઋતુ સરેરાશ કરતા વધુ ઠંડી પડી શકે છે.
ચોમાસું ક્યારે વિદાય લેશે?
ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) એ જણાવ્યું હતું કે દક્ષિણપશ્ચિમ ચોમાસું 15 સપ્ટેમ્બરની આસપાસ ઉત્તરપશ્ચિમ ભારતમાંથી પીછેહઠ શરૂ કરી શકે છે. ચોમાસું સામાન્ય રીતે 1 જૂન સુધીમાં કેરળમાં પ્રવેશ કરે છે અને 8 જુલાઈ સુધીમાં સમગ્ર દેશમાં ફેલાય છે. તે 17 સપ્ટેમ્બરની આસપાસ ઉત્તરપશ્ચિમ ભારતમાંથી પીછેહઠ શરૂ કરે છે અને 15 ઓક્ટોબર સુધીમાં સંપૂર્ણપણે પાછું ફરે છે.
IMD એ જણાવ્યું હતું કે, '15 સપ્ટેમ્બરની આસપાસ પશ્ચિમ રાજસ્થાનના ભાગોમાંથી દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસાની પીછેહઠ માટે પરિસ્થિતિઓ અનુકૂળ બની રહી છે.' આ વર્ષે, ચોમાસું 8 જુલાઈની સામાન્ય તારીખથી નવ દિવસ પહેલા સમગ્ર દેશમાં પહોંચી ગયું હતું. 2020 પછી પહેલીવાર, સમગ્ર દેશમાં ચોમાસાનો વરસાદ આટલો વહેલો શરૂ થયો હતો. 2020 માં, ચોમાસું 26 જૂન સુધીમાં સમગ્ર દેશમાં પહોંચી ગયું હતું.
ભારે ઠંડી માટે તૈયાર રહો!
છેલ્લા કેટલાક વર્ષોની તુલનામાં, આ વખતે આપણને ઓછી ગરમી અને ગરમીના મોજાનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. જોકે, અંદાજ મુજબ વરસાદ વધુ હતો. હવે ઠંડી પણ તીવ્ર રહેવાની છે. હવામાન વિભાગ અનુસાર, આ વર્ષે 'લા નીના' સક્રિય થવાનું છે, જેના કારણે તીવ્ર ઠંડીની અપેક્ષા છે. યુએસ નેશનલ વેધર સર્વિસના ક્લાઇમેટ પ્રિડિક્શન સેન્ટર (CPC) એ 11 સપ્ટેમ્બરના રોજ જાહેર કરેલી આગાહીમાં જણાવ્યું છે કે ઓક્ટોબર અને ડિસેમ્બર 2025 વચ્ચે લા નીના સક્રિય થવાની 71% શક્યતા છે. આ કારણે ભારતમાં શિયાળો સામાન્ય કરતાં વધુ ઠંડો રહી શકે છે.
તમને જણાવી દઈએ કે લા નીના એક કુદરતી ઋતુ પરિવર્તન છે, જે પ્રશાંત મહાસાગરમાં થાય છે. આ ફેરફાર ત્યાંના સમુદ્ર સપાટીના તાપમાન સાથે સંબંધિત છે. જ્યારે સમુદ્રનું પાણી સામાન્ય કરતાં વધુ ઠંડુ થઈ જાય છે, ત્યારે આ સ્થિતિને 'લા નીના' કહેવામાં આવે છે. તે વિશ્વભરના હવામાનને અસર કરે છે. આના કારણે, કેટલીક જગ્યાએ વરસાદ વધે છે, તો કેટલીક જગ્યાએ ઠંડી વધે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે