ઠંડી વચ્ચે હવામાન વિભાગની મોટી આગાહી, આજથી 3 દિવસ સુધી આ વિસ્તારોમાં પડશે વરસાદ

Weather updates : આગામી 3 દિવસ સુધી ઉત્તરપશ્ચિમ ભારતમાં લઘુત્તમ તાપમાનમાં કોઈ ખાસ ફેરફાર થશે નહીં, ત્યારબાદ 2 દિવસમાં 2-4°Cનો વધારો અને 2 દિવસમાં 2-3°Cનો ઘટાડો થશે. આગામી 3 દિવસમાં મહારાષ્ટ્રમાં લઘુત્તમ તાપમાન 2-4°C નો વધારો થશે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 20, 2026, 08:41 AM IST

ઠંડી વચ્ચે હવામાન વિભાગની મોટી આગાહી, આજથી 3 દિવસ સુધી આ વિસ્તારોમાં પડશે વરસાદ

Weather updates : જમ્મુ-કાશ્મીર, પંજાબ, હરિયાણા અને હિમાચલ પ્રદેશ જેવા ઉત્તરીય રાજ્યોમાં ઠંડીનું મોજું ચાલુ છે. દરમિયાન કાશ્મીર, રાજસ્થાન અને કેટલાક અન્ય વિસ્તારોમાં તાપમાનમાં થોડો વધારો નોંધાયો છે. રાજસ્થાનમાં તાપમાન વધવાનું શરૂ થઈ ગયું છે, મોટાભાગના શહેરોમાં હવે લઘુત્તમ તાપમાન 10 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી ઉપર નોંધાયું છે. 

રાજ્યની રાજધાની જયપુરમાં લઘુત્તમ તાપમાન 13.7 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધાયું છે. તીવ્ર ઠંડી વચ્ચે લઘુત્તમ તાપમાનમાં વધારો થતાં થોડી રાહત મળી છે. તો શોપિયા અને પુલવામામાં અનુક્રમે માઈનસ 4.7 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અને માઈનસ 5.1 ડિગ્રી સેલ્સિયસ લઘુત્તમ તાપમાન નોંધાયું છે.

આ વિસ્તારોમાં પડશે વરસાદ

જમ્મુ-કાશ્મીર અને લદ્દાખમાં 20થી 21 જાન્યુઆરી દરમિયાન છૂટાછવાયા વરસાદ અને હિમવર્ષા થવાની શક્યતા છે. 22થી 24 જાન્યુઆરી દરમિયાન હિમાલય ક્ષેત્રમાં ભારે વરસાદ અને હિમવર્ષા થવાની સંભાવના છે, જે 25 જાન્યુઆરીએ ઓછી થશે. 22 અને 23 જાન્યુઆરીએ કાશ્મીર ખીણમાં અને 23 જાન્યુઆરીએ હિમાચલ પ્રદેશના ઊંચા વિસ્તારોમાં ભારે હિમવર્ષા થવાની સંભાવના છે. 

22થી 25 જાન્યુઆરી દરમિયાન પંજાબમાં છૂટાછવાયાથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના છે. 22 અને 25 જાન્યુઆરીએ હરિયાણા, ચંદીગઢ અને પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશમાં, 23 જાન્યુઆરીએ પૂર્વી ઉત્તર પ્રદેશમાં અને 22 અને 23 જાન્યુઆરીએ રાજસ્થાનમાં છૂટાછવાયા વરસાદની સંભાવના છે. 22 અને 23 જાન્યુઆરીએ પંજાબ, હરિયાણા, ઉત્તર પ્રદેશ અને રાજસ્થાનમાં 30-40 કિમી/કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે.

તાપમાનમાં કેટલો ફેરફાર થશે

ઉત્તર પશ્ચિમ ભારતમાં લઘુત્તમ તાપમાન આગામી ત્રણ દિવસ સુધી યથાવત રહેશે, ત્યારબાદ બે દિવસમાં 2-4°Cનો વધારો અને બે દિવસમાં 2-3°Cનો ઘટાડો થશે. મહારાષ્ટ્રમાં, આગામી ત્રણ દિવસમાં લઘુત્તમ તાપમાનમાં 2-4°Cનો વધારો થઈ શકે છે, ત્યારબાદ કોઈ ખાસ ફેરફાર થશે નહીં. 

દેશના અન્ય ભાગોમાં લઘુત્તમ તાપમાન સ્થિર રહેશે. 20 જાન્યુઆરી સુધી પંજાબના કેટલાક વિસ્તારોમાં સવારે અને રાત્રે ખૂબ જ ગાઢ ધુમ્મસ છવાઈ રહેશે, 21 જાન્યુઆરીએ ગાઢ ધુમ્મસ રહેશે. હરિયાણા, ચંદીગઢ અને બિહારમાં 21 જાન્યુઆરી સુધી અને ઉત્તર પ્રદેશમાં 20 જાન્યુઆરી સુધી ગાઢ ધુમ્મસ રહેવાની ધારણા છે. 20 અને 21 જાન્યુઆરીએ હિમાચલ પ્રદેશના વિવિધ વિસ્તારોમાં શીત લહેરની સ્થિતિ યથાવત રહેશે.

પંજાબ અને હરિયાણામાં હવામાન કેવું છે ?

પંજાબ અને હરિયાણાના ઘણા ભાગોમાં પણ શીત લહેરની સ્થિતિ અસર કરી રહી છે. અમૃતસર સૌથી ઠંડુ સ્થળ હતું, જ્યાં લઘુત્તમ તાપમાન 2.9°C હતું, જે સામાન્ય કરતાં એક ડિગ્રી ઓછું હતું. ફરીદકોટમાં 3.4 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, લુધિયાણામાં 4.6 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, પઠાણકોટમાં 4.7 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, ફિરોઝપુરમાં 5.7 ડિગ્રી સેલ્સિયસ લઘુત્તમ તાપમાન નોંધાયું હતું. 
હરિયાણામાં ભિવાની સૌથી ઠંડુ સ્થળ હતું, જ્યાં લઘુત્તમ તાપમાન 3 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધાયું હતું. ગુરુગ્રામમાં લઘુત્તમ તાપમાન 5.5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, નારનૌલમાં 6 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, કરનાલમાં 6.4 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અને અંબાલામાં 7.8 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધાયું હતું. બંને રાજ્યોની સંયુક્ત રાજધાની ચંદીગઢમાં પણ ઠંડીની રાત રહી, જેમાં લઘુત્તમ તાપમાન 6 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધાયું હતું, જે સામાન્ય કરતાં બે ડિગ્રી ઓછું હતું.

હિમાચલ પ્રદેશમાં શીત લહેરની સ્થિતિ

શિમલા હવામાન કેન્દ્રે આગાહી કરી છે કે હિમાચલ પ્રદેશમાં શીત લહેરની સ્થિતિ યથાવત રહેશે. હવામાન કેન્દ્રે મંગળવાર માટે પાંચ જિલ્લાઓ કાંગરા, મંડી, ઉના, બિલાસપુર અને હમીરપુરના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં તીવ્ર ઠંડી માટે યલો એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. 

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, બુધવાર સુધી હવામાન શુષ્ક રહેશે, પરંતુ રાજ્યમાં ગુરુવાર અને શનિવાર વચ્ચે હિમવર્ષા અને વરસાદનો બીજો રાઉન્ડ જોવા મળી શકે છે કારણ કે બીજી પશ્ચિમી વિક્ષેપ વહેલા પહોંચી છે. આ પશ્ચિમી વિક્ષેપ બુધવારથી ઉત્તરપશ્ચિમ ભારતને અસર કરે તેવી શક્યતા છે. વિભાગે ગુરુવાર અને શુક્રવારે ઘણા જિલ્લાઓ માટે પણ યલો એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. જેમાં રાજ્યના વિવિધ સ્થળોએ ભારે હિમવર્ષા અને વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.

