Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

ભારે હિમવર્ષા અને વરસાદ... આજથી બદલાઈ જશે હવામાન, આવી રહી છે કુદરતી આફત !

આજે હિમાલય વિસ્તારમાં એક પાવરફુલ પશ્ચિમી વિક્ષેપ સક્રિય થઈ રહ્યો છે, જેના કારણે પર્વતીય વિસ્તારોમાં ભારે હિમવર્ષા થઈ રહી છે, જ્યારે તેની અસર મેદાની વિસ્તારોમાં પણ અનુભવાશે. હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે પશ્ચિમી વિક્ષેપ દિલ્હી, રાજસ્થાન અને પંજાબના ઘણા વિસ્તારોમાં નોંધપાત્ર વરસાદ લાવી શકે છે. 
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 19, 2026, 09:01 AM IST

Trending Photos

ભારે હિમવર્ષા અને વરસાદ... આજથી બદલાઈ જશે હવામાન, આવી રહી છે કુદરતી આફત !

પર્વતીય વિસ્તારોમાં આજે એક મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપ એક્ટિવ થઈ રહ્યો છે, જેના કારણે જમ્મુ-કાશ્મીર, હિમાચલ પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ અને લેહ-લદ્દાખમાં ભારે હિમવર્ષા થવાની ધારણા છે. જ્યારે મેદાની વિસ્તારોમાં વરસાદ પડી શકે છે. દરમિયાન, દિલ્હી-એનસીઆરમાં ગાઢ ધુમ્મસ અને ઝેરી હવાએ તબાહી મચાવી છે. ITO અને રફી માર્ગ જેવા વિસ્તારોમાં AQI 434 અને 417 નોંધાયું છે.

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આ શિયાળામાં હિમાચલ પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ, જમ્મુ-કાશ્મીર અને લદ્દાખના ઘણા વિસ્તારોમાં પર્વતોમાં લગભગ કોઈ હિમવર્ષા થઈ નથી. આ પરિસ્થિતિ પાછલા વર્ષોની તુલનામાં અત્યંત ચિંતાજનક છે. અત્યાર સુધી થયેલા પશ્ચિમી વિક્ષેપો નબળા પડ્યા છે અને મોટાભાગે ઉત્તર તરફ વળ્યા છે, જેના કારણે બરફવર્ષા પર અસર પડી છે. પરંતુ હવે પરિસ્થિતિ બદલાઈ રહી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

પર્વતોમાં હિમવર્ષા ઠંડીમાં વધારો કરશે

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, ઉત્તર ભારતમાં હવામાન ઝડપથી બદલાઈ રહ્યું છે અને આજે એક મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપ સક્રિય થઈ રહ્યો છે, ત્યારબાદ સતત બે પશ્ચિમી વિક્ષેપો શરૂ થઈ રહ્યા છે. આના કારણે 20 જાન્યુઆરીએ હિમાલયના રાજ્યોમાં ભારે હિમવર્ષા થવાની ધારણા છે, જ્યારે મેદાની વિસ્તારો - દિલ્હી, પંજાબ, હરિયાણા અને રાજસ્થાનના ઘણા ભાગોમાં 23 થી 25 જાન્યુઆરી દરમિયાન સારો એવો વરસાદ પડવાની શક્યતા છે.

દિલ્હી-એનસીઆરમાં ગાઢ ધુમ્મસ 

ઝેરી હવા અને ધુમ્મસે ફરી એકવાર દિલ્હી-એનસીઆરને ઘેરી લીધું છે. સોમવારે સવારે પણ રાજધાની સહિત સમગ્ર એનસીઆરમાં ધુમ્મસનું જાડું સ્તર છવાઈ ગયું હતું, જેના કારણે ઘણા વિસ્તારોમાં દૃશ્યતા ઘટી ગઈ હતી. વધુમાં હવાની ગુણવત્તાનું સ્તર 'ગંભીર' શ્રેણીમાં પહોંચી ગયું છે, જેનાથી આરોગ્ય માટે જોખમો વધુ વધી રહ્યા છે.

AQI ગંભીર કેટેગરીમાં પહોંચી ગયો છે

કેન્દ્રીય પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ (CPCB) અનુસાર, દિલ્હીમાં સરેરાશ હવા ગુણવત્તા સૂચકાંક (AQI) 444 પર પહોંચી ગયો છે, જે 'ગંભીર' કેટેગરીમાં આવે છે. આ આંકડો શનિવારના 400 કરતા નોંધપાત્ર રીતે વધારે છે. ITO જેવા કેટલાક વિસ્તારોમાં AQI 434 અને રફી માર્ગ નજીક 417 નોંધાયું હતું. પડોશી શહેરોમાં પણ પરિસ્થિતિ ચિંતાજનક હતી, નોઈડાનો AQI 430 અને ગુરુગ્રામનો 378 પર પહોંચ્યો છે.

દિલ્હીમાં યલો એલર્ટ

દિલ્હીના મોટાભાગના ભાગોમાં ગાઢ ધુમ્મસ છવાયું હતું, જેના કારણે હવામાન વિભાગ (IMD)એ યલો એલર્ટ જારી કર્યું છે. રવિવારે, લઘુત્તમ તાપમાન સામાન્ય કરતાં 2.3 ડિગ્રી ઘટીને 5.3 ડિગ્રી સેલ્સિયસ થયું હતું, જ્યારે મહત્તમ તાપમાન 22.7 ડિગ્રી હતું.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
Western Disturbanceheavy snowfallRain Alertjammu kashmir snowfall

Trending news