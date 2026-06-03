/મહિલાઓને આજથી મળશે 3000 રૂપિયા, જાણો ક્યાં થઈ અન્નપૂર્ણા ભંડાર યોજનાની શરૂઆત, કઈ રીતે કરવી અરજી

પશ્ચિમ બંગાળમાં આ વખતે યોજાયેલી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપને પ્રચંડ બહુમત મળ્યો અને રાજ્યમાં તેમની સરકાર બની જેનું નેતૃત્વ દિગ્ગજ નેતા સુવેન્દુ અધિકારીના હાથમાં છે. હવે પાર્ટી પોતાના વચનોને પૂરા કરવાની દિશામાં ડગ માંડી રહી છે. આજથી રાજ્યમાં અન્નપૂર્ણા યોજનાની શરૂઆત થઈ રહી છે. મુખ્યમંત્રી સુવેન્દુ અધિકારી બુધવારે આ યોજનાની ઔપચારિક શરૂઆત કરશે જે હેઠળ રાજ્યમાં મહિલાઓને દર મહિને 3000 રૂપિયા મળશે. યોજનાનો મુખ્ય હેતુ રાજ્યની મહિલાઓને ડાયરેક્ટ બેંક ટ્રાન્સફર (DBT)ના માધ્યમથી નાણાકીય મદદ આપવાનો છે. જેથી કરીને તેઓ ઘરેલુ ખર્ચા અને સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત જરૂરિયાતોને સરળતાથી પૂરી કરી શકે.
ચૂંટણી ઢંઢેરામાં હતી જાહેરાત
ભાજપે પોતાના ચૂંટણી ઢંઢેરામાં કરેલા મુખ્ય વાયદાઓમાંથી એક હતી અન્નપૂર્ણા યોજના. તૃણમૂલ કોંગ્રેસની સરકાર હતી ત્યારે લક્ષ્મી ભંડાર યોજના હતી જેની જગ્યા હવે આ યોજના લેશે. લક્ષ્મી ભંડાર યોજના હેઠળ લાભાર્થીઓને દર મહિને મહત્તમ 1500 રૂપિયા મળતા હતા. હવે અન્નપૂર્ણા યોજના હેઠળ લગભગ 2 કરોડ મહિલાઓને આ લાભ મળે તેવી સંભાવના છે. સોમવારે મુખ્યમંત્રી સુવેન્દુ અધિકારીએ એક સંબોધનમાં જણાવ્યું કે સરકારની ટીમો ઘરે ઘરે જઈને મહિલાઓને અરજી પ્રક્રિયામાં મદદ કરશે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે અરજી ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન બંને રીતે કરી શકાશે. જેના સુચારું સંચાલન માટે એ વિશેષ ટીમ પણ બનાવવામાં આવી છે.
કોણ કરી શકે અરજી?
આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે અરજી ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન બંને માધ્યમથી કરી શકાય છે. અરજી માટે એક અધિકૃત પોર્ટલ socialsecurity.wb.gov.in પણ જાહેર કરાયું છે. અરજી ફોર્મ અંગ્રેજી, હિન્દી અને બંગાળી ભાષામાં ઉપલબ્ધ હશે. યોજનાનો લાભ લેવા માટે અરજીકર્તાઓએ કેટલીક શરતો પૂરી કરવી પડશે.
અરજી માટેની શરતો...
કેવી રીતે કરશો અરજી પ્રક્રિયા
અરજી પ્રક્રિયા માટે સરકારે 12 પાનાનું અરજીફોર્મ બહાર પાડ્યું છે. તે ભર્યા બાદ અધિકારી તેના વેરિફિકેશનની પ્રક્રિયા પૂરી કરશે. અરજીપ્રક્રિયા 1 જૂનથી આગામી 90 દિવસ સુધી ચાલશે. અરજીની તપાસ અને લાભાર્થીઓની ઓળખ વોર્ડ સ્તરે કરવામાં આવશે.
ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી?
ઓફલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી
ઓફલાઈન અરજી કરવા માટે ઈચ્છુક મહિલાઓએ પોતાના નજીકના બ્લોક, નગરપાલિકા કે પંચાયત ઓફિસ જઈને અરજીપત્ર મેળવવાનું રહેશે. આ ઉપરાંત વિધાયક અને બ્લોક વિકાસ અધિકારી (BDO)ની ટીમ ઘરે ઘરે જઈને પણ લોકોની મદદ કરશે. રિપોર્ટ્સ મુજબ સરકાર 15થી 17 જૂન સુધી રાજ્યમાં જનકલ્યાણ શિબિર યોજશે જ્યાં અરજીફોર્મ જમા કરી શકાશે.
કયા દસ્તાવેજ જરૂર પડશે?
અરજી કર્યા બાદ સ્ટેટસ કઈ રીતે ચેક કરવું
ઓનલાઈન અરજી સ્ટેટસ ચેક કરવા માટે સૌથી પહેલા અધિકૃત વેબસાઈટ પર જાઓ. પછી Track Application વિકલ્પ પર ક્લિક કરો. અહીં તમારા એપ્લિકેશન રેફરન્સ નંબરને નોંધો. તેનાથી તમને તમારી અરજીની સ્થિતિ સરળતાથી ખબર પડી જશે. અહીં ઓફલાઈન ચેક કરવા માટે સ્થાનિક બ્લોક કે નગર પાલિકા કાર્યાલય જઈને અરજીની રસીદ દેખાડીને સ્થિતિની જાણકારી લઈ શકાય છે.