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મહિલાઓને આજથી મળશે 3000 રૂપિયા, જાણો ક્યાં થઈ અન્નપૂર્ણા ભંડાર યોજનાની શરૂઆત, કઈ રીતે કરવી અરજી

Annapurna Bhandar Scheme: પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપની સરકાર તો બની ગઈ હવે વચન પૂરા કરવાની તૈયારીઓ થઈ રહી છે. રાજ્યમાં આજથી અન્નપૂર્ણા યોજના શરૂ થઈ રહી છે. જાણો યોજના હેઠળ કોને લાભ મળશે, અરજી કેવી રીતે કરવી, કયા કયા દસ્તાવેજોની જરૂર પડશે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 03, 2026, 12:00 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 12:39 PM IST
મહિલાઓને આજથી મળશે 3000 રૂપિયા, જાણો ક્યાં થઈ અન્નપૂર્ણા ભંડાર યોજનાની શરૂઆત, કઈ રીતે કરવી અરજી
Image Credit: AI Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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