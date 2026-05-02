પ.બંગાળના 15 મતદાન કેન્દ્રો પર આજે ફરી થઈ રહ્યું છે મતદાન, EVM સાથે છેડછાડના આરોપ લાગ્યા હતા

પશ્ચિમ બંગાળમાં બે તબક્કામાં વિધાનસભા ચૂંટણી માટે મતદાન પૂરું થયું પરંતુ અનેક બુથો પર ઈવીએમ સાથે  છેડછાડના આરોપ લાગતા હવે ચૂંટણી પંચે દક્ષિણ 24 પરગણાના ડાયમંડ હાર્બર અને મગરાહાટ પશ્ચિમ વિધાનસભા બેઠકોના 14 બુથો પર ફરીથી મતદાન કરાવ્યું છે. જે હેઠળ આજે મત પડી રહ્યા છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: May 02, 2026, 08:28 AM IST

પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી માટે બે તબક્કામાં મતદાન થયું હતું. 23 એપ્રિલ અને 29 એપ્રિલના રોજ થયેલા મતદાનમાં બંપર ટકાવારી પણ નોંધાઈ. પરંતુ દક્ષિણ પરગણા જિલ્લાના ડાયમંડ હાર્બર અને મગરહાટ પશ્ચિમ વિધાનસભા બેઠકોના 15 મતદાન કેન્દ્રો પર ફેર મતદાન થઈ રહ્યું છે. આ કેન્દ્રો પર સવારે સાત વાગે મતદાન શરૂ થયું અને સાંજે 6 વાગ્યા સુધી ચાલશે. જેમાંથી 11 બુથ મગરાહાટ પશ્ચિમ અને 4 બુથ ડાયમંડ હાર્બરમાં છે. ભાજપે આ મતદાન કેન્દ્રો પર ઈવીએમ સાથે છેડછાડના આરોપ લગાવ્યા હતા. જેને ગંભીરતાથી લેતા ચૂંટણી પંચે આ તમામ જગ્યાઓ પર ફરી મતદાન કરાવવાનો નિર્ણય લીધો છે. 

શું લાગ્યા હતા આરોપ
ભાજપે આરોપ લગાવ્યો હતો કે ફલતા વિસ્તારમાં એક મતદાન કેન્દ્ર પર ઈવીએમમાં કમળના ફૂલના નિશાનવાળા બટન પર ટેપ લગાવીને છૂપાવવાની કોશિશ કરાઈ. તેનો ફોટો અને વીડિયો પણ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો હતો.આ મામલે મતદારો અને રાજકીય પક્ષો તરફથી ફરિયાદો પણ નોંધાઈ હતી. જેમાં ઈવીએમ સાથે છેડછાડ, બૂથ કેપ્ચરિંગ અને ધાંધલીના આરોપ લગાવવામાં આવ્યા હતા. સૂત્રોના જણાવ્યાં મુજબ ફલતા વિધાનસભા વિસ્તારના 30 અન્ય બૂથો ઉપર પણ ફરીથી મતદાન થઈ શકે છે. જેના પર ચૂંટણી પંચનો ફેંસલો આવવાનો બાકી છે. 

આ બૂથો પર 29 એપ્રિલના રોજ બીજા તબક્કામાં મતદાન થયું હતું. પરંતુ ચૂંટણી પંચે હવે જનપ્રતિનધિ અધિનિયમ 1951ની કલમ 58 (2) હેઠળ તેને રદ કર્યું છે. આ જોગવાઈ ચૂંટણી પંચને એવો હક આપે છે કે જો કોઈ મતદાન કેન્દ્ર પર ગડબડી જેમ કે ઈવીએમમાં ખરાબી, બુથ કેપ્ચરિંગ, હિંસા કે પ્રક્રિયાનો ભંગ જેવી ઘટના જોવા મળે તો ત્યાં મતદાન રદ કરીને ફરીથી મતદાન કરાવી શકાય છે. 

ફલતામાં ઈવીએમ સાથે છેડછાડનો આરોપ
પશ્ચિમ બંગાળના ડાયમંડ હાર્બરની ફલતાથી અભિષેક બેનર્જીના નીકટના જહાંગીર ખાન ચૂંટણી મેદાનમાં છે. અહીં 29 એપ્રિલના રોજ મતદાન થયું હતું. ભાજપે આરોપ લગાવ્યો હતો કે ઈવીએમમાં તેમના ઉમેદવારોવાળા બટનને જાણી જોઈને ટેપથી ઢાંકી દેવામાં આવ્યું હતું જેથી કરીને મતદારો તેમના નામ જોઈ શકે નહીં. ભાજપના નેતાઓએ આવા વીડિયો પણ શેર કર્યા જેમાં ઈવીએમ પેનલ પર ભાજપ અને સીપીએમ ઉમેદવારોના નામ પાસે ટેપ લાગેલી  હતી. 

આ સમગ્ર વિવાદ વચ્ચે પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી મનોજ અગ્રવાલે કહ્યું કે જ્યાં પણ આ પ્રકારની ગડબડીઓ સાબિત થશે ત્યાં ફરીથી મતદાન કરાવવામાં આવશે. તેમણે કહ્યું કે ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં કોઈ પણ ગડબડી પ્રત્યે ચૂંટણી પંચની ઝીરો ટોલરેન્સ નીતિ છે. મનોજ અગ્રવાલે કહ્યું કે, ફલતાના 30 પોલિંગ બુથો પર ફરીથી મતદાનનો નિર્ણય જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીઓ અને પર્યવેક્ષકોના રિપોર્ટના આધારે લેવાશે. પ્રાથમિક તપાસમાં મતદાન પહેલા કે મોક પોલ દરમિયાન અધિકારીઓને કોઈ પણ પ્રકારની ગડબડીના સંકેત મળ્યા નથી. આથી એવો અંદેશો છે કે કથિત છેડછાડ મતદાન દરમિયાન થઈ હોઈ શકે. 

અત્રે જણાવવાનું કે ચૂંટણી પંચના દિશાનિર્દેશો મુજબ ઈવીએમના બટન પર ટેપ, શાહી કે કોઈ અન્ય પદાર્થ લગાવવો ગંભીર ગુનો ગણાય છે અને તેને મતદાન પ્રક્રિયામાં હસ્તક્ષેપની કેટેગરીમાં રખાય છે. આ બધા વચ્ચે રાજ્યમાં બે તબક્કામાં કુલ 92.93 ટકા મતદાન નોંધાયું. જે આઝાદી બાદ પશ્ચિમ બંગાળમાં સૌથી વધુ છે. 29 એપ્રિલના રોજ બીજા તબક્કામાં 92.67 ટકા અને 23 એપ્રિલના રોજ પહેલા તબક્કામાં 93.19 ટકા મતદાન નોંધાયું હતું. 

...और पढ़ें
