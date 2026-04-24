બીજા ફેઝમાં પણ બહાર ન નીકળતા, નહીં તો ઉલ્ટા લટકાવીને સીધા કરીશું- અમિત શાહ

પશ્ચિમ બંગાળમાં પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન પૂરું થયું અને બંપર વોટિંગ થયું જેનાથી ભાજપ ખુબ ઉત્સાહિત છે. જો કે બંપર વોટિંગને લઈને સત્તાધારી પક્ષના પણ પોતાના દાવા છે. અમિત શાહે તો મધ્યમગ્રામમાં રોડ શો દરમિયાન ચીમકી પણ ઉચ્ચારી. જાણો શું કહ્યું. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Apr 24, 2026, 11:56 AM IST
  • પશ્ચિમ બંગાળમાં પહેલા તબક્કાનું મતદાન પૂરું, હવે 29 એપ્રિલે બીજા તબક્કાનું મતદાન
  • મધ્યમગ્રામમાં રોડ શો દરમિયાન અમિત શાહે ટીએમસીના ગુંડાઓને આપી ધમકી
  • 'પહેલા ફેઝમાં ઘરમાંથી બહાર નહતાં નીકળ્યા અને હવે બીજા ફેઝમાં પણ બહાર ન નીકળતા'

પશ્ચિમ બંગાળમાં 23 એપ્રિલ 2026ના રોજ વિધાનસભાની ચૂંટણીનું પહેલા તબક્કાનું મતદાન થયું. આ વખતે મતદાને બધા રેકોર્ડ તોડ્યા છે કારણ કે 92 ટકા આસપાસ મતદાન થયું છે. બંપર મતદાનથી ભાજપ ખુબ ઉત્સાહિત છે. મતોની ટકાવારીના વધારામાં જીત નજરે ચડી રહી છે. આ જ કારણ છે કે અમિત શાહના સૂરમાં પણ ધમકી રેલાઈ રહી છે. એક રોડ શો દરમિયાન અમિત શાહે કહ્યું કે પહેલા ફેઝમાં દીદીના ગુંડાઓ ઘરની બહાર નીકળ્યા નથી. હું ગુંડાઓને કહું છું કે બીજા ફેઝમાં પણ બહાર ન નીકળતા નહીં તો 4 મે  બાદ ઉલ્ટા લટકાવીને સીધા કરી દઈશું. અત્રે જણાવવાનું કે વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામ 4 મેના રોજ આવશે. 

ઉત્તર 24 પરગણા જિલ્લામાં રોડ શો
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ગુરુવારે પશ્ચિમ બંગાળના ઉત્તર 24 પરગણા જિલ્લામાં મધ્યમગ્રામમાં એક રોડનું નેતૃત્વ કર્યું. તેમણે કહ્યું કે તૃણમૂલ કોંગ્રેસની સરકારનું પતન નજીક છે. શાહે એક સજેલા વાહન પરથી જેસ્સોર રોડની બંને બાજુ ઊભેલા લોકોનું હાથ હલાવીને અભિવાદન કર્યું. અનેક લોકોએ નારંગી અને કેસરી રંગના ફુગ્ગા તથા  કમળના ફૂલ પકડી રાખ્યા હતા. 

પોતાના ફેસબુક એકાઉન્ટ પર ભીડની તસવીર શેર કરતા અમિત શાહે કહ્યું કે મધ્યમગ્રામમાં રોડ શોમાં આ ભગવો રંગ  બંગાળમાં મહિલાઓ વિરુદ્ધ અત્યાચારનો આક્રોશ છે. બદલો છે. તૃણમૂલ કોંગ્રેસ જઈ રહી છે. તેમણે કહ્યું કે તૃણમૂલ કોંગ્રેસના ભ્રષ્ટાચાર અને ગુંડાગીરીનો સૂરજ ડૂબી ગયો છે. 

मैं गुंडो को बोलता हूँ, दूसरे फेज में भी बाहर मत आना वरना उल्टा लटका कर सीधा कर दूँगा। pic.twitter.com/mMjq5fgyUU

— Amit Shah (@AmitShah) April 23, 2026

તમને જણાવી દઈએ કે મધ્યમગ્રામમાં બીજા તબક્કાના મતદાનમાં 29 એપ્રિલના રોજ મત પડશે. મતગણતરી 4થી મેના રોજ થશે. શાહે રોડશો દરમિયાન પત્રકારોને કહ્યું કે ભાજપ પશ્ચિમ બંગાળમાં સત્તામાં આવશે તો એક પણ ઘૂસણખોરને ઘૂસવા નહીં દેવાય. 

પહેલા તબક્કાનું થયું મતદાન
પશ્ચિમ બંગાળમાં ગુરુવારે 23 એપ્રિલના રોજ વિધાનસભા ચૂંટણીનું પહેલા તબક્કાનું મતદાન થયું જ્યાં 152 સીટ પર મત પડ્યા. ચૂંટણી પંચ દ્વારા બહાર પડેલા આંકડા મુજબ 92.72 ટકા મતદારોએ પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યો. આ દરમિયાન છૂટા છવાયા હિંસા, મતદારોને ડરાવવા ધમકાવાના અને ઉમેદવારો પર હુમલાની ઘટનાઓ જોવા મળી. મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારે કહ્યું કે આ આઝાદી બાદથી પશ્ચિમ બંગાળમાં નોંધાયેલું સૌથી વધુ મતદાન છે. પંચ દ્વારા શેર કરાયેલા આંકડા મુજબ રાજ્યમાં આ અગાઉ સૌથી વધુ મતદાન 2011ની વિધાનસભા ચૂંટણી વખતે 84.72 ટકા થયું હતું. 

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

