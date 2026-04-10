સરકારી કર્મચારીઓ માટે મોટા ખુશખબર, પગાર પંચ પર PM મોદીની મોટી જાહેરાત
PM Modi on 7th Pay Commission in West Bengal: પશ્ચિમ બંગાળમાં હાલ વિધાનસભા ચૂંટણીઓ નજીક છે અને પ્રચાર જોરશોરથી થઈ રહ્યો છે ત્યારે પીએમ મોદીએ એક એવી ગેરંટી આપી છે કે રાજ્યના સરકારી કર્મચારીઓ આનંદીત થઈ રહ્યા છે. જો બંગાળમાં ભાજપની સરકાર બનશે તો સાતમું પગાર પંચ લાગૂ કરાશે એવી ગેરંટી અપાઈ છે. જાણો હાલ રાજ્યમાં કયું પગાર પંચ ચાલે છે અને રાજ્યો અને કેન્દ્રોનું પગાર પંચનું શું ગણિત છે?
કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ હાલ આઠમાં પગાર પંચની ભલામણોની આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યા છે. જો બધુ ઠીક રહેશે તો પગાર પંચ વર્ષ 2027ના પહેલા છમાસિક સુધીમાં આ ભલામણો સરકારને સોંપી દેશે. એવું કહેવાય છે કે આઠમાં પગાર પંચની ભલાણો બેકડેટમાં જઈને એક જાન્યુઆરીથી પ્રભાવી રહેશે. આ બધા વચ્ચે હવે પીએમ મોદીએ સાતમાં પગાર પંચ વિશે એક મોટી ગેરંટી આપી છે. જો કે આ ગેરંટી પશ્ચિમ બંગાળના લોકો માટે છે.
શું કહ્યું પીએમ મોદીએ?
પશ્ચિમ બંગાળના પુરબા મિદનાપુરમાં એક ચૂંટણી સભામાં પીએમ મોદીએ કહ્યું હતું કે રાજ્યમાં ભાજપ સત્તામાં આવશે તો રાજ્યના સરકારી કર્મચારીઓ માટે સાતમાં પગાર પંચની જાહેરાત કરવામાં આવશે. પીએમ મોદીએ બંગાળની જનતા માટે 6 ગેરંટીઓનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. જેમાં છેલ્લી ગેરંટી સાતમાં પગાર પંચ સાથે જોડાયેલી હતી. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે રાજ્યમાં ભાજપની સરકાર બન્યા બાદ રાજ્યના કર્મચારીઓ, શિક્ષકો, અને સંબંધિત ક્ષેત્રોમાં કામ કરતા લોકો માટે સાતમું પગાર પંચ લાગૂ થશે.
હાલ કયું પગાર પંચ ચાલે છે?
તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે હાલ પશ્ચિમ બંગાળામાં સરકારી કર્મચારીઓને છઠ્ઠા પગાર પંચની ભલામણો હેઠળ પગાર ચૂકવવામાં આવે છે. જો સાતમું પગાર પંચ લાગૂ થાય તો તેનાથી પશ્ચિમ બંગાળમાં મોટી સંખ્યામાં કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સને લાભ મળી શકે છે. તેનાથી રાજ્યના સરકારી કર્મચારીઓના પગારમાં મોટો ઉછાળો આવશે. તમને જણાવી દઈએ કે બંગાળમાં વિધાનસભા ચૂંટણી માથે છે અને સાતમું પગાર પંચ પણ એક મોટો મુદ્દો બનેલો છે. આ મુદ્દો પીએમ મોદીએ પોતાની 6 ગેરંટીઓમાં સામેલ કર્યો છે.
કેન્દ્ર અને રાજ્યોમાં પગાર પંચ કઈ રીતે કામ કરે
અત્રે જણાવવાનું કે કેન્દ્ર સરકાર પોતાના કર્મચારીઓ માટે જે પગાર પંચ લાગૂ કરે તે જ રાજ્ય સરકાર પણ કરે તે જરૂરી નથી. જેમ કે પશ્ચિમ બંગાળ અને પંજાબમાં છઠ્ઠું પગાર પંચ ચાલે છે. એટલે કે કર્મચારીઓને છઠ્ઠા પગાર પંચ મુજબ પગાર મળે છે. જ્યારે કેરળમાં 11મું પગાર પંચ ચાલે છે, કર્ણાટક અને અસમમાં કેન્દ્રમાં જે પગાર પંચ છે તે જ ચાલે છે.
અત્રે જણાવવાનું કે ભારત સરકારે પહેલું પગાર પંચ 1946-47માં બનાવ્યું હતું, તે સમયે અનેક રાજ્યો અસ્તિત્વમાં નહતા. જ્યારે નવા રાજ્યો બન્યા ત્યારે તે પ્રમાણે પગાર પંચ બનાવવામાં આવ્યા. પગાર પંચો માટે કેન્દ્ર અને રાજ્યોનું બજેટ પણ અલગ અલગ હોય છે. આથી મોટાભાગના કેસોમાં કેન્દ્ર અને રાજ્યોના પગાર પંચોનું એકબીજા સાથે તાલમેળ બેસાડવું સરળ હોતું નથી.
રાજ્યો પોતાનું પગાર પંચ બનાવી શકે?
કેન્દ્ર સરકારની જેમ રાજ્ય સરકાર પણ પોતાના કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સ માટે પગાર પંચમાં સમયાંતરે ફેરફાર કરે છે. તેમના પગાર, ભથ્થા અને પેન્શનમાં સંશોધન થાય છે. સંશોધનની શરતો રાજ્યની અર્થવ્યવસ્થા અને કોઈ ખાસ પગાર પંચ માટે નિર્ધારિત બજેટ પ્રમાણે નક્કી થઈ શકે છે. આથી કેન્દ્રના પગાર પંચની ભલામણોને સીધે સીધી અપનાવવાની જગ્યાએ રાજ્યો પોતાના પગાર પંચ પણ બનાવી શકે છે.
ગુજરાતમાં કયું પગાર પંચ
હવે ગુજરાતની વાત કરીએ તો ગુજરાત સરકારના કર્મચારીઓને હાલ સાતમાં પગાર પંચ હેઠળ પગાર, ભથ્થા અને પેન્શનની ચૂકવણી થાય છે. ગુજરાત દેશમાં એવા રાજ્યોમાં સામેલ છે જેણે ફટાફટ સાતમું પગાર પંચ લાગૂ કર્યુ હતું.
