મમતા બેનર્જીના મુસ્લિમ વોટબેંકમાં પડ્યું ગાબડું? બંગાળના એ વિસ્તારોમાં પણ ટ્રેન્ડમાં ભાજપ

West Bengal Election Results 2026: બંગાળની ચૂંટણીના હાલ જે લેટેસ્ટ ટ્રેન્ડ સામે આવી રહ્યા છે તેમાં ભાજપને જંગી બહુમતી મળતી જોવા મળી રહી છે અને ટીએમસી પછડાઈ રહી છે. ત્યારે મુસ્લિમ મતદારોમાં પણ ગાબડું પડ્યું હોય તેવું જણાય છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: May 04, 2026, 03:26 PM IST
  • એક્ઝિટ પોલમાં બંગાળમાં ભાજપ સરકાર બનાવે તેવું અનુમાન હતું જે ટ્રેન્ડમાં જોવા મળી રહ્યું છે.
  • મમતા બેનર્જીને જે મુસ્લિમ મતબેંક પર ગુમાન હતું તેમાં ગાબડું પડતું જોવા મળી રહ્યું છે. 
  • અનેક વિસ્તારોમાં ટીએમસીને પછડાટ મળતી જોવા મળી રહી છે. 

પશ્ચિમ બંગાળમાં આ વખતે પહેલીવાર ભાજપનો ભગવો લહેરાઈ રહ્યો છે. ટ્રેન્ડમાં ભાજપ 192 સીટો પર આગળ છે અને ટીએમસી+ 96 સીટ પર આગળ છે. જ્યારે અધર્સ 5 સીટ પર લીડ  કરી રહ્યા છે. આ વખતે મમતા બેનર્જી અને ટીએમસીને મોટો ઝટકો મળ્યો છે. 8 વાગે શરૂ થયેલી મતગણતરીના શરૂઆતના 4થી 5 કલાકના ટ્રેન્ડ જોઈએ તો તે મુજબ ટ્રેન્ડમાં ભાજપની પ્રચંડ જીત જોવા મળી રહી છે. મમતા બેનર્જી માટે ચિંતાની વાત એ છે કે જે મુસ્લિમ મતો પર તેમની પાર્ટીને ઘમંડ હતું તેમાં પણ ગાબડું પડતું જોવા મળી રહ્યું છે. અનેક મુસ્લિમ બહુમતીવાળા વિસ્તારોમાં ભાજપ શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહ્યું છે. જેના ઘણા કારણો હોઈ શકે છે. જેમ કે ટીએમસીને ડર હતો SIRમાં મુસ્લિમ મતો  કપાવવાથી તેમને નુકસાન થઈ શકે છે. જ્યારે હિન્દુઓએ આ ચૂંટણીમાં ખુલીને મતદાન કર્યું. કેટલીક એવી સીટો છે જ્યાં કોંગ્રેસે ટીએમસીના મતો કાપ્યા હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. 

ટ્રેન્ડમાં ભાજપ અનેક મુસ્લિમ બહુમતીવાળી સીટો પર લીડમાં જોવા મળી રહી છે. જેમાં જાંગીપારા, મુર્શિદાબાદ, માલદા, મોથાબાડી અને રતુઆ જેવી વિધાનસભા સીટો સામેલ છે. શુવેન્દુ અધિકારીએ પણ દાવો કરતા કહ્યું હતું કે આ ચૂંટણીમાં હિન્દુ મતદારો કમળ એટલે કે ભાજપના પક્ષમાં સંપૂર્ણ રીતે એકજૂથ જોવા મળ્યા છે. આ સાથે જ તેમણે એમ પણ કહ્યું કે આ વખતે મુસ્લિમ મતદારોએ પણ એકતરફી રીતે ટીએમસીને મત આપ્યા નથી. માલદા, મુર્શિદાબાદ અને ઉત્તર દિનાઝપુર જેવા જિલ્લાઓમાં મુસ્લિમ મતોનું વિભાજન થયું છે. 

ટીએમસીના વોટબેંકમાં કોંગ્રેસનું ગાબડું?
જાંગીપારા સીટની વાત કરીએ તો અહીં ભાજપના ઉમેદવાર પ્રસન્નજીત બાગ 2915 મતથી આગળ છે. મુર્શિદાબાદથી ટીએમસીના શાઓની સિંહ રાય મેદાનમાં હતા. જ્યારે ભાજપના ગૌરી શંકર ઘોષથી 44400 મતોથી પાછળ છે. કોંગ્રેસે અહીં અલી સિદ્દીકીને મેદાનમાં ઉતાર્યા હતા. માલદા જેવી સીટથી ભાજપના ઉમેદવાર ગોપાલ ચંદ્ર સાહ લગભગ 13900 મતથી આગળ હતા. મુસ્લિમ બહુમતીવાળા મોથાબાડી વિધાનસભા સીટના પરિણામો ચોકાવનારા છે. ભાજપના નિર્બાણ ઘોષ અહીં 5000 મતથી આગળ છે. ટીએમસીએ અહીં ઈસ્લામ નજરૂલને ટિકિટ આપી હતી. જ્યારે કોંગ્રેસના સયેમ  ચૌધરીને પણ 5600 મત મળ્યા છે. કોંગ્રેસે અહીં ટીએમસીના વોટબેંકમાં ગાબડું પાડ્યું હોય તેવું લાગે છે. 

પશ્ચિમ બંગાળની રતુઆ વિધાનસભા સીટ પણ મુસ્લિમ બહુમતીવાળી છે પરંતુ જો કે ત્યાં પહેલા ભાજપ આગળ હતું પરંતુ  હવે ટીએમસી 6254 મતથી આગળ છે.  22 રાઉન્ડમાંથી 12 રાઉન્ડ પતી ગયા છે. અહીં ભાજપના અભિષેક સિંઘાનિયા અને ટીએમસીના સમર મુખરજી વચ્ચે સીધી લડાઈ છે. ભાજપ 6 રાઉન્ડ બાદ 13000 થી વધુ મતથી આગળ હતું. જ્યારે કોંગ્રેસે અહીં આલમ મોત્તકિનને ટિકિટ આપી હતી. 

અત્રે જણાવવાનું કે હાલ ટ્રેન્ડમાં ભાજપ 193 સીટો પર આગળ છે અને ટીએમસી 93ની આસપાસ છે. કોઈ પણ પાર્ટીને સરકાર બનાવવા માટે 147 સીટોની જરૂર પડે છે. ટ્રેન્ડમાં  ભાજપને સ્પષ્ટ બહુમતી જોવા મળી રહી છે જો કે હજુ તો ઘણા રાઉન્ડની મતગણતરી બાકી છે એટલે ફાઈનલ પરિણામ આવે પછી જ ખબર પડે. પરંતુ આ વખતે ચૂંટણીમાં મુસ્લિમ મતદારો ટીએમસી માટે એક્સ ફેક્ટર સાબિત થઈ રહ્યા છે. 

Viral Raval

Viral Raval

