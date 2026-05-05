સુવેન્દુ અધિકારીને નાનો ભાઈ ગણતા હતા મમતા બેનર્જી, એવું તે શું થયું કે રાજકારણનાં 'જાની દુશ્મન' બન્યા? ખાસ જાણો

West Bengal Election Results 2026: પશ્ચિમ બંગાળની વિધાનસભા ચૂંટણી આ વખતે એક એવા વળાંક પર આવી કે એક સમયે જેને મમતાદીદીને નાનાભાઈ ગણાવ્યાં હતાં તે સુવેન્દુ અધિકારી જ તેમની સજ્જડ હારનું કારણ બન્યા. ત્યારે એવો વિચાર આવે કે આખરે એવું તે શું થયું હશે કે મમતા બેનર્જી અને સુવેન્દુ અધિકારી વચ્ચે સંબંધો આટલા બધા વણસી ગયા? ખાસ જાણો.
એક સમય એવો પણ હતો કે હાલ બંગાળ ભાજપના દિગ્ગજ નેતા ગણાતા સુવેન્દુ અધિકારી મમતા બેનર્જીનો જમણો હાથ ગણાતા હતા. તેઓ દીદીના સૌથી નીકટના અને સૌથી વિશ્વાસુ સલાહકાર હતા. ટીએમસીમાં તેઓ મમતા બેનર્જી પછી નંબર 2 નેતા ગણાતા હતા. એવું પણ કહેવાતું હતું કે મમતાદીદી તેમને પૂછ્યા વગર કોઈ કામ કરતા નહતા. સંબંધો એટલા નીકટના હતા કે મમતા બેનર્જીએ તેમને નાના ભાઈ સુદ્ધા ગણાવ્યા હતા. પરંતુ 2021ની ચૂંટણી પહેલા તૃણમૂલ કોંગ્રેસ છોડીને સુવેન્દુ અધિકારી અચાનક ભાજપમાં જોડાઈ ગયા અને સંબંધોનો સમીકરણો બદલાઈ ગયા. હવે આ સંબંધ બંગાળના રાજકારણમાં સૌથી મોટા ઘર્ષણનું પ્રતિક બન્યો છે. ત્યારે આ સંબંધો કેવી રીતે મજબૂત થયા અને પછી સંબંધમાં ક્યાં તિરાડ પડી અને આ તિરાડ કઈ રીતે ખાઈ બની અને પછી 15 વર્ષ જૂની ટીએમસીની સત્તા ઉખડી...એ સમજીએ.
નંદીગ્રામ આંદોલનથી ચમક્યા સુવેન્દુ
સુવેન્દુ અધિકારી લગભગ 20 વર્ષ પહેલા નંદીગ્રામ આંદોલનથી ચર્ચામાં આવ્યા. જોત જોતામાં તેઓ નંદીગ્રામ આંદોલનના કમાન્ડર જ નહીં પરંતુ મમતા બેનર્જીના વિશ્વાસુ પણ બની ગયા. વર્ષ 2007માં તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી બુદ્ધદેવ ભટ્ટાચાર્યએ ટાટા ગ્રુપને નેનો કારની ફેક્ટરી લગાવવા માટે નંદીગ્રામમાં આમંત્રણ આપ્યું હતું. ત્યાં ખેડૂતોની જમીન અધિગ્રહણ કરીને ટાટાની ફેક્ટરી લગાવવા માટે જરૂરી જમીન આપવાની હતી. આ દરમિયાન મમતા બેનર્જીએ તેના વિરોધમાં ઉતરીને નંદીગ્રામ આંદોલનની શરૂઆત કરી. જેથી કરીને ખેડૂતોની જમીન બચે.
આ આંદોલન ધીરે ધીરે મોટું થતું ગયું. મમતા બેનર્જી જ્યારે કોલકાતામાં પ્રદર્શન કરતા હતા ત્યારે સુવેન્દુ અધિકારી જમીન પર રહીને ડાબેરી સરકાર વિરુદ્ધ મોરચો સંભાળતા હતા. તેમણે નંદીગ્રામના ઘરે ઘરે જઈને લોકોને જોડ્યા. જેના કારણે મમતા બેનર્જીનો ભરોસો તેમના પર અતૂટ થયો. મમતા બેનર્જી તેમના પર એટલો વિશ્વાસ કરતા હતા કે તેમણે તેમને પાર્ટીમાં ખુબ પાવર પણ આપ્યો હતો.
તેમને માત્ર તેમના ગૃહ જિલ્લા પૂર્વ મેદિનીપુર સુધી જ સીમિત ન રાખતા જંગલમહલ, પુરુલિયા, અને બાંકુરા જેવા વિસ્તારોમાં પણ પાર્ટીને જીતાડવાની જવાબદારી અપાઈ. મમતા બાદ તેઓ એકમાત્ર એવા નેતા હતા કે જેમનો સમગ્ર રાજ્યમાં પોતાની આગવી એક અલગ ઓળખ અને જનાધાર હતો.
મહત્વના મંત્રાલયો પણ મળ્યા
2011માં જ્યારે તૃણમૂલ સત્તા પર આવી ત્યારે મમતાએ તેમને મહત્વપૂર્ણ પરિવહન મંત્રાલય સોપ્યું હતું. ત્યારબાદ તેમને સિંચાઈ અને જળ સંસાધન જેવા ભારે વિભાગો પણ અપાયા. તેઓ સરકાર અને પાર્ટી બંનેમાં મમતા બેનર્જીના સૌથી વિશ્વાસુ હતાં. દીદી માટે માત્ર સુવેન્દુ અધિકારી જ નહીં તેમનો આખો પરિવાર ખાસ હતો. તેમના પિતા શિશિર અધિકારી અને ભાઈ દિવ્યેન્દુ અધિકારીને પણ પાર્ટીમાં ઊંચુ પદ અને ટિકિટ મળી. એક સમય એવો પણ હતો જ્યારે મેદિનીપુર વિસ્તારમાં મમતા બેનર્જીનો અર્થ જ અધિકારી પરિવાર એમ થતો હતો.
પાર્ટીમાં શુવેન્દુનું કદ એટલું ઊંચુ હતું કે તેઓ મમતા બેનર્જીના સ્વાભાવિક રીતે રાજકીય વારસદાર ગણાવવા લાગ્યા હતા. આ જ કારણ છે કે જ્યારે તેમણે પાર્ટી છોડી તો મમતા બેનર્જી માટે તે સૌથી મોટો વ્યક્તિગતઅને રાજકીય ફટકો ગણાયો.
આખરે કેમ સંબંધ વણસી ગયા?
જો મમતા બેનર્જી અને સુવેન્દુ અધિકારી વચ્ચે આટલો બધો નીકટનો સંબંધ હતો તો એવું તે શું થયું કે સંબંધ એ હદે બગડ્યો કે બોલવાના સંબંધ ન રહ્યા. જે પાર્ટીને મમતાદીદી અને સુવેન્દુ અધિકારીએ સાથે મળીને ઊભી કરી હતી તેને તેમણે છોડવી પડી. તો તમને જણાવી દઈએ કે બંને વચ્ચેના સંબંધ રાતોરાત બગડ્યા ન હતા. લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી રાજકીય મહત્વકાંક્ષાઓ અને સંગઠનાત્મક મતભેદોના પરિણામે સંબંધ બગડ્યા.
મમતાદીદીના ભત્રીજાએ સળગાવી હોળી?
સૌથી મોટું કારણ તૃણમૂલ કોંગ્રેસની અંદર શક્તિ સંતુલનનું બદલવું ગણાય છે. મમતા બેનર્જીના ભત્રીજા અભિષેક બેનર્જીનું પાર્ટીમાં કદ ઝડપથી વધવા લાગ્યું હતું. જેના કારણે શુવેન્દુ અધિકારીને એવું લાગ્યું કે તેમને અને અન્ય જૂના નેતાઓને હાંસિયામાં ધકેલવામાં આવી રહ્યા છે. શુવેન્દુ અધિકારી પોતાને મમતા બાદ બીજા સૌથી મોટા નેતા તરીકે જોતા હતા. પરંતુ અભિષેકની વધતી સક્રિયતાથી મમતા બેનર્જીના રાજકીય વારસદાર માટે જંગ જેવી સ્થિતિ પેદા થઈ ગઈ.
2019ની લોકસભા ચૂંટણી બાદ પાર્ટીમાં ચેન્જ લાવવા માટે રણનીતિકાર પ્રશાંત કિશોરને લાવવામાં આવ્યા. તેમના હસ્તક્ષેપ અને કામ કરવાની રીતથી શુવેન્દુ ખુબ અસહજ હતા. પાર્ટીના જિલ્લા સ્તરના નિર્ણયોમાં સુવેન્દુનો જે એકાધિકાર હતો તેને પડકાર મળવા લાગ્યો હતો.
સુવેન્દુનું મહત્વ ઘટાડવાની કોશિશ!
સુવેન્દુ અધિકારી પાસે અનેક મહત્વપૂર્ણ મંત્રાલય હતા અને જિલ્લાઓનો પ્રભાર હતો. ધીરે ધીરે તેમની પાસેથી કેટલાક જિલ્લાની જવાબદારી પાછી લઈ લેવાઈ. પાર્ટીની અંદર તેમના પ્રભાવને સીમિત કરવાની કોશિશ થઈ. તેમને લાગ્યું કે પાર્ટી હવે તેમના અનુભવનું સન્માન કરતી નથી.
ડિસેમ્બર 2020માં રાજીનામું આપતા પહેલા સુવેન્દુએ અનેક અવસરે નામ લીધા વગર અહંકાર, વંશવાદ પર નિશાન સાધ્યું હતું. તેમને લાગ્યું કે ટીએમસીમાં હવે તેમનું ભવિષ્ય સુરક્ષિત નથી. તેઓ પોતાની એક અલગ ઓળખ બનાવવા માંગતા હતા. ત્યારબાદ તેમણે 2020 નવેમ્બરમાં રાજ્ય મંત્રીમંડળમાંથી રાજીનામું આપ્યું. ડિસેમ્બર 2020માં તૃણમૂલની સભ્યપદ છોડ્યું અને વિધાયક પદ પણ છોડ્યું. 19 ડિસેમ્બર 2020માં તેઓ મેદિનીપુરમાં અમિત શાહની હાજરીમાં ઔપચારિક રીતે ભાજપમાં જોડાઈ ગયા.
મનાવવાની ખુબ થઈ કોશિશ
આમ તો મમતા બેનર્જી અને તૃણમૂલ કોંગ્રેસના ટોચના નેતૃત્વએ સુવેન્દુ અધિકારીને મનાવવાની ખુબ કોશિશ કરી કે તેઓ પાર્ટીમાં રહે, બળવાખોર ન બને પરંતુ કઈ વળ્યું નહીં. ખુબ વાતચીત પણ થઈ. શરૂઆતમાં જ્યારે મમતા બેનર્જીએ સુવેન્દુએ નામ લીધા વગર પાર્ટી પર આકરા પ્રહાર કર્યા ત્યારે પણ મમતા બેનર્જી તેમના પર પ્રહાર કરવાનું ટાળતા હતા. તેમણે જાહેર સભાઓમાં ઈશારા ઈશારામાં જૂના સાથીઓને સાથે રહેવાનો સંદેશ પણ આપ્યો હતો. ટીએમસીના નેતૃત્વને આશા હતી કે સુવેન્દુ અધિકારી માની જશે પરંતુ તે શક્ય બન્યું નહીં. ત્યારબાદ 2021માં વિધાનસભા ચૂંટણીમાં સુવેન્દુએ નંદીગ્રામ સીટથી મમતા બેનર્જીને સીધો પડકાર ફેંક્યો અને મુશ્કેલ મુકાબલામાં તેમને હરાવી દીધા. ત્યારથી આ રાજકીય લડાઈ સંપૂર્ણ રીતે વ્યક્તિગત અને ખુબ કડવી બની ગઈ.
સુવેન્દુને મુખ્ય વાંધો શું હતો?
સુવેન્દુને મુખ્ય ફરિયાદ પ્રશાંત કિશોરની કાર્યશૈલી અને અભિષેક બેનર્જીના વધતા હસ્તક્ષેપ અંગે હતી. એવી ચર્ચા હતી કે પાર્ટી નેતૃત્વએ તેમને સંગઠનમાં વધુ સ્વાયત્તતા આપવાનો પણ પ્રસ્તાવ મૂક્યો પરંતુ સુવેન્દુને એવું લાગ્યું કે હવે સ્થિતિ એવી બની ગઈ છે કે જ્યાંથી પાછી ન વળી શકાય. તેમને લાગ્યું કે આ કોશિશો ફક્ત ચૂંટણી સુધી તેમને શાંત રાખવા માટે છે. તેઓ ઈચ્છતા હતા કે પાર્ટીમાં તેમની નંબર 2ની સ્થિતિ જળવાઈ રહે, જેના પર સહમતિ બની નહીં.
ત્યાં સુધીમાં તો ભાજપ પણ બંગાળમાં એક મજબૂત વિકલ્પ તરીકે ઊભરી રહ્યો હતો. જેણે સુવેન્દુને એક મોટો મંચ અને ભવિષ્યની સુરક્ષાનું આશ્વાસન આપ્યું. જ્યારે સુવેન્દુએ ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સાથે મંચ શેર કર્યું હતું ત્યારે મમતા બેનર્જીએ પણ કડક વલણ અપનાવ્યું અને મનાવવાની તમામ કોશિશ બંધ કરી દેવાઈ.
2026ની ચૂંટણીમાં સુવેન્દુએ ભવાનીપુરથી હરાવ્યા
2026ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં સુવેન્દુ અધિકારી નંદીગ્રામની સાથે સાથે મમતા બેનર્જીના ગઢ સમાન ભવાનીપુરમાંથી પણ ચૂંટણી લડ્યા હતા અને તેમણે મમતાદીદીને હરાવી દીધા. બંગાળની ભવાનીપુરની સીટ પર મોટી જીત સાથે સુવેન્દુ અધિકારીએ પોતાની રાજકીય તાકાતનો પરચો આપ્યો અને રાજ્યના રાજકારણમાં પોતાની સ્થિતિ વધુ મજબૂત કરી.
મમતાદીદી સુવેન્દુ અધિકારીને નાના ભાઈ માનતા હતા
એવું કહેવાય છે કે 2021ની ચૂંટણી બાદ મમતા બેનર્જી અને સુવેન્દુ અધિકારીની મુલાકાત થઈ હતી. આ મુલાકાત વિધાનસભા પરિસરમાં થઈ હતી અને 2021ની ચૂંટણી પહેલા તેમના અલગ થયા બાદ પહેલીવાર આમને સામને વાતચીતની તક સર્જાઈ હતી. તે સમયે જણાવવામાં આવ્યું કે મમતા બેનર્જીએ પોતે સુવેન્દુ અધિકારીને પોતાના રૂમમાં બોલાવ્યા હતા. આ દરમિયાન ભાજપના અન્ય વિધાયક અગ્નિમિત્રા પોલ, અશોક લાહિડી અને મનોજ તિગ્ગા પણ હાજર હતા. મુલાકાત બાદ સુવેન્દુ અધિકારીએ કહ્યું હતું કે નંદીગ્રામથી ચૂંટણી લડવી એ મમતા બેનર્જી વિરુદ્ધ મારી વ્યક્તિગત લડાઈ નહતી. પરંતુ વૈચારિક અને રાજનીતિક સંઘર્ષ હતો. તેમણે તેને લોકતાંત્રિક પ્રક્રિયાનો ભાગ ગણાવ્યો અને કહ્યું કે મતભેદો છતાં સંવાદ જરૂરી હોય છે.
મમતા બેનર્જીએ આ મુલાકાત પર પ્રતિક્રિયા આપતા કહ્યું હતું કે જે વ્યક્તિને હું મારા નાના ભાઈ જેવો ગણતી હતી તે જ આજે અમારી સરકાર પર સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છે. તેમના આ નિવેદને બંને નેતાઓના જૂના સંબંધો અને વર્તમાન રાજકીય અંતરને ઉજાગર કર્યું હતું.