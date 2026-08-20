/બંગાળમાંથી ભાજપ માટે માઠા સમાચાર, આ ચૂંટણીમાં TMCની શાનદાર જીત, ભાજપને માત્ર 3 સીટ

ભાજપ માટે હાલ કપરા ચઢાણ જોવા મળી રહ્યા છે. પશ્ચિમ બંગાળમાં વિધાનસભા ચૂંટણી બાદ અનેક પડકારો ઝીલી રહેલી તૃણમૂલ કોંગ્રેસ માટે રાહતના સમાચાર આવ્યા છે. ટીએમસીએ પશ્ચિમ બંગાળ બાર કાઉન્સિલ પર પોતાનો દબદબો જાળવી રાખતા 23માંથી 15 સીટો પર શાનદાર જીત મેળવી છે. જ્યારે ભાજપને નિરાશા મળી છે. ભાજપને બાર કાઉન્સિલમાં માત્ર 3 સીટો જ મળી.
બાર કાઉન્સિલની ચૂંટણીમાં TMCનો દબદબો
પશ્ચિમ બંગાળ બાર કાઉન્સિલની કુલ 23 સીટો માટે ચૂંટણી થઈ હતી. બુધવારે તેના પરિણામો પણ જાહેર થયા. પરિણામોમાં મમતા બેનર્જીની પાર્ટી ટીએમસીને 15 સીટ મળી જ્યારે ભાજપને 3 સીટ ગઈ અને ડાબેરી મોરચાને 3 સીટો જ્યારે કોંગ્રેસ 2 સીટો પર સમેટાઈ.
અનામત સીટો ઉપર પણ ટીએમસીનો કબજો
આ ચૂંટણીમાં સુપ્રીમ કોર્ટના નવા નિયમો મુજબ 23માંથી 5 સીટ મહિલાઓ માટે અનામત રખાઈ હતી. અનામત સીટોમાંથી 4 સીટ ટીએમસીને, 1 સીટ કોંગ્રેસને ફાળે ગઈ. હવે સુપ્રીમ કોર્ટના દિશા નિર્દેશ મુજબ બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઈન્ડિયા 2 અન્ય મહિલા સભ્યોને નોમિનેટ કરશે. આ બે સભ્યોના જોડાયા બાદ પશ્ચિમ બંગાળ બાર કાઉન્સિલના કુલ સભ્યોની સંખ્યા વધીને 25 થશે.
ગત ચૂંટણીના પરિણામ
તમને જણાવી દઈએ કે આમ જોઈએ તો ભાજપે કઈ ગુમાવ્યું નથી કે વધુ મેળવ્યું નથી એવી સ્થિતિ છે. કારણ કે ગત વખતની ચૂંટણીમાં પણ ભાજપને 3 સીટ જ મળી હતી. જ્યારે કોંગ્રેસ પણ પોતાની 2 સીટ બચાવવા માટે સફળ રહી. લેફ્ટને આ ચૂંટણીમાં નુકસાન થયું. ડાબેરી મોરચાની સીટો ગત વખતે 4 હતી અને આ વખતે 1 સીટ ઘટીને 3 થઈ.
ટીએમસીમાં ઉજવણી
પરિણામો બાદ ટીએમસી સમર્થિત વકીલોની છાવણીમાં જશ્નનો માહોલ છે. તૃણમૂલ લીગલ સેલના શુભાશીષ ચક્રવર્તી સૌથી મોટા અંતરથી જીતનારા ઉમેદવાર રહ્યા. આ ઉપરાંત વૈશ્વાનર ચેટર્જી, અંસાર મોન્ડલ, અશોક દેબ, ઈન્દ્રનીલ બસુ અને સિદ્ધાર્થ મુખરજી જેવા મુખ્ય ટીએમસી ઉમેદવારોએ પણ જીતનો પરચમ લહેરાવ્યો. ટીએમસી લીગલ સેલના સભ્ય સંજય બર્ધને કહ્યું કે રાજ્યની તમામ જિલ્લા કોર્ટોમાં વકીલોએ મતદાનની પ્રક્રિયામાં ભાગ લીધો હતો. હવે જલદી ટીએમસી બાર કાઉન્સિલમાં પોતાના નવા બોર્ડની રચના કરશે.