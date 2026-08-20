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બંગાળમાંથી ભાજપ માટે માઠા સમાચાર, આ ચૂંટણીમાં TMCની શાનદાર જીત, ભાજપને માત્ર 3 સીટ

ભાજપ માટે પશ્ચિમ બંગાળથી એક ખરાબ સમાચાર આવ્યા છે. રાજ્યની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ઝળહળતી સફળતા મેળવનારા ભાજપ માટે અચાનક એવું તે શું થયું કે હારનો સામનો કરવો પડ્યો? પશ્ચિમ બંગાળ બાર કાઉન્સિલની ચૂંટણીમાં ટીએમસીની જીતનો પરચમ લહેરાવ્યો છે જ્યારે ભાજપે હારનો સામનો કરવો પડ્યો. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 20, 2026, 08:39 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 08:39 AM IST
બંગાળમાંથી ભાજપ માટે માઠા સમાચાર, આ ચૂંટણીમાં TMCની શાનદાર જીત, ભાજપને માત્ર 3 સીટ
Image Credit: ફાઈલ ફોટો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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