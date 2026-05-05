/ઘરોમાં ઝાડૂ પોતા, વાસણ કરીને મહિને 2500 રૂપિયા કમાનારા કલિતા માઝી બન્યા વિધાયક

West Bengal Election Results 2026: પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપે ઈતિહાસ રચી નાખ્યો અને 206 સીટો જીતી. આ બધા વચ્ચે કેટલાક ઉમેદવારોની જીત ખુબ ચર્ચામાં છે જેમાંથી એક ઔસગ્રામ સીટ છે જ્યાંથી કલિતા માઝીએ ચૂંટણી જીતી છે.
પશ્ચિમ બંગાળમાં આ વખતે ચમત્કારિક પરિણામો જોવા મળી રહ્યા છે. ભાજપે 206 સીટ પર જીત મેળવી છે જ્યારે તૃણમૂલ કોંગ્રેસ 81 સીટ જીતી રહી છે. કોંગ્રેસે 2 સીટથી સંતોષ માનવો પડ્યો છે, અધર્સના ફાળે 3 સીટ ગઈ છે. ચૂંટણી પરિણામો જોતા એવું લાગે છે કે જનતાએ નક્કી કરી લીધુ હતું કે આ વખતે મમતા બેનર્જીને સત્તામાંથી હટાવી દેવા છે. આ બધા વચ્ચે ઔશગ્રામ સીટથી ભાજપના ઉમેદવાર કલ્પિતા માઝીની જીત ખુબ ચર્ચામાં છે. જેણે ઔસગ્રામથી ટીએમસી નેતા શ્યામા પ્રસન્ના લોહારને 12535 મતોથી હરાવી દીધા છે.
ઘરકામ કરીને કમાતા હતા 2500 રૂપિયા
ગુસ્કરા નગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 3ના મઝપુકુર પારના રહીશ કલ્પિતા માઝી એક સમયે ઘરેલુ કામકાજ માટે જાણીતા હતા. તેઓ ચાર ઘરમાં ઝાડૂ પોતા અને સફાઈ કામ કરીને લગભગ 2500 રૂપિયા મહિને કમાઈને પોતાના પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતા હતા. પરંતુ હવે આ જ કલ્પિતા માઝી ખોબલે ખોબલે મતો મેળવીને વિધાયક બન્યા છે.
ચૂંટણી પરિણામો મુજબ કલ્પિતા માઝીએ ઔસગ્રામ સીટથી 107692 મત મેળવ્યા જ્યારે હરીફ ટીએમસી ઉમેદવાર શ્યામા પ્રસન્ના લોહારને 12535 મતથી હરાવ્યા. આ જીત તેમના માટે એક રાજકીય સફળતા નથી પરંતુ લાંબા સંઘર્ષની ઓળખ બની છે. કલ્પિતા માઝી ડ્રાઈ ક્લીનર અને સફાઈકામ કરીને પરિવાર ચલાવતા હતા. અનુસૂચિત જાતિ (એસસી) વર્ગથી આવનારા કલ્પિતાએ પોતાની ઉમેદવારીની જાહેરાત સાથે જ ચૂંટણી પ્રચાર પણ શરૂ કરી દીધો હતો.
કલ્પિતા વર્ષ 2021ના પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં પણ ભાજપની ટિકિટથી મેદાનમાં ઉતર્યા હતા. પરંતુ ત્યારે તેમને ટીએમસીના હરીફ ઉમેદવાર સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. હારવા છતાં પાર્ટીએ ભરોસો કરીને આ વખતે ફરીથી ટિકિટ આપી અને તેઓ જીતી ગયા.
ઘરેલુ કામથી લઈને ચૂંટણીના મેદાન સુધી તેમની સફર ખુબ જ સાધારણ જીવનથી ઉપર જઈને જનતા વચ્ચે પોતાની જગ્યા બનાવવાની કહાની છે. ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન પણ તેઓ ઘરે ઘરે જઈને લોકો સાથે જોડાયેલા રહ્યા અને પોતાના સંઘર્ષને જ પોતાની તાકાત બનાવી.
BJP Bengal candidate Kalita Majhi, who works as a domestic worker in 4 households and earns ₹2,500 a month, wins from the Ausgram constituency. This is the power of the BJP, where even the most humble citizen can rise and script a truly inspiring journey. pic.twitter.com/LVI4V9xSFU
— P C Mohan (@PCMohanMP) May 4, 2026
ભાજપ સાંસદે શેર કરી કહાની
ભાજપના સાંસદ પી સી મોહને પણ એક્સ પર તેમના કહાની શેર કરતા લખ્યું કે ભાજપ બંગાળના ઉમેદવાર કલિતા માઝી જે 4 ઘરોમાં ઘરેલુ કામકાજ કરીને મહિને 2500 રૂપિયા કમાય છે, તેમણે ઔસગ્રામથી જીત મેળવી છે. આ ભાજપની તાકાત છે કે જ્યાં એક સામાન્ય નાગરિક પણ આગળ વધી શકે છે, અને એક ખરેખર પ્રેરણાદાયક કહાની લખી શકે છે.
અત્રે જણાવવાનું કે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ બંગાળમાં પહેલીવાર આ રીતે પ્રચંડ જીત મેળવી છે. પરિણામો મુજબ પાર્ટીએ રાજ્યમાં પૂર્ણ બહુમતી મેળવી છે અને સૌથી મોટી પાર્ટી બનીને ઊભરી છે.