'નસીબમાં હોય તે કોઈ છીનવી શકે નહી'...SIRમાં નામ કપાઈ ગયું, છતાં બન્યા વિધાયક

પશ્ચિમ બંગાળની વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો આવી ગયા અને એક્ઝિટ પોલ મુજબ જ રાજ્યમાં હવે ભાજપની સરકાર બનવા જઈ રહી છે. આ વખતે બંગાળ ચૂંટણીમાં અનેક વિક્રમો સર્જાયા. જેમાં એક નામ કોંગ્રેસના ઉમેદવાર મોતાબા શેખનું પણ છે. ખાસ જાણો વિગતો.
પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં આ વખતે પહેલીવાર રાજ્યમાં ભાજપની સરકાર બનવા જઈ રહી છે. મમતાદીદી માટે તો ડબલ ફટકો છે કારણકે ટીએમસીનું પ્રદર્શન ખુબ ખરાબ રહ્યું અને ઉપરથી તેઓ પોતાની ભવાનીપુર સીટ પણ બચાવી શક્યા નહીં. પરંતુ આ બધામાં એક ઉમેદવારની જીત ખુબ ચર્ચામાં છે કારણ કે આ ઉમેદવારનું SIRમાં નામ કપાઈ ગયું હતું પરંતુ આમ છતાં તેમણે ટીએમસીના ઉમેદવારને હરાવીને જીતનો પરચમ લહેરાવ્યો.
કોંગ્રેસના ઉમેદવારની જીત ચર્ચામાં
ફરક્કાથી કોંગ્રેસના ઉમેદવાર મોતાબ શેખે ટીએમસીના ઉમેદવારને હરાવીને શાનદાર જીત મેળવી. ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસના એક રિપોર્ટ મુજબ કોંગ્રેસ ઉમેદવાર મોતાબ શેખ હવે બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીના સૌથી ચર્ચિત ચહેરાઓમાં સામેલ છે. નામાંકનની છેલ્લી તારીખની બરાબર એક દિવસ પહેલા સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણય બાદ તેમનું નામ વોટર લિસ્ટમાં જોડાયું હતું. આ વખતની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસને બંગાળમાંથી ફક્ત બે સીટ પર જીત મળી જેમાં એક વિજેતા તરીકે મોતાબ શેખનું નામ સામેલ છે.
SIRમાં કપાયું હતું નામ
અહેવાલ મુજબ SIR (સ્પેશિયલ ઈન્ટેન્સિવ રિવીઝન) અભિયાન દરમિયાન મોતાબ શેખનું નામ વોટર લિસ્ટથી ગાયબ થઈ ગયું હતું. નામ મેચ ન થવાના કારણે તેમનું નામ એડ્જ્યુડિકેશન બાદ ડિલીટ કરાયું હતું.
ફરક્કામાં કુલ 38,222 નામ કપાયા
ફરક્કા વિધાનસભા વિસ્તારમાં SIR દરમિયાન કુલ 38,222 નામ કપાયા હતા. જ્યારે સમગ્ર મુર્શિદાબાદ જિલ્લામાં આ સંખ્યા 11 લાખથી વધુ હતી. શેખે સુપ્રીમ કોર્ટના દરવાજા ખખડાવ્યા અને પ્રાથમિકતાના ધોરણે સુનાવણીની માંગણી કરી. પાંચ એપ્રિલના રોજ સુપ્રીમ કોર્ટે તેમના પક્ષમાં ચુકાદો આપ્યો. બીજા જ દિવસે છ એપ્રિલના રોજ તેમણે નામાંકન દાખલ કર્યું. સોમવારે જાહેર થયેલા પરિણામોમાં મોતાબ શેખે 63,050 મત મેળવ્યા અને ફરક્કાની સીટથી 8000થી વધુ મતોના અંતરથી જીત મેળવી. આ સીટ પર ટીએમસી જીતતી હતી પંરતુ તે હવે ત્રીજા નંબરે આવી ગઈ. જ્યારે ભાજપનો ઉમેદવાર બીજા નંબરે રહ્યો.
મોતાબ શેખે પહેલીવાર ચૂંટણી લડી. આ અગાઉ તેઓ પંચાયત ચૂંટણી લડી ચૂક્યા છે. તેમનો પરિવાર ડોઈપુર ગામમાં રહે છે. તેમનો પુત્ર હવે પરિવારનો કારોબાર સંભાળે છે. જીત બાદ શેખે જણાવ્યું કે તેઓ દુનિયાના સૌથી ભાગ્યશાળી લોકોમાંથી એક છે. જ્યારે SIR બાદ તેમનુ નામ વોટર લિસ્ટમાંથી કપાયું તો તેમણે વિચારી લીધુ હતું કે હવે તેઓ મતદાન કરી શકશે નહીં. પરંતુ જનતાએ તેમને આશીર્વાદ આપ્યા અને આ જનતાની જીત છે.
પ્રચાર માટે ફક્ત 14 દિવસ મળ્યા
મોતાબ શેખને પ્રચાર અભિયાન માટે ફક્ત 14 દિવસ મળ્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે પહેલા કોંગ્રેસે મને ટિકિટ આપવામાં સમય લીધો. પછી નામ કપાવવાની સમસ્યા આવી. હું મારી બેઠકના અડધા વિસ્તારમાં જ પ્રચાર કરી શક્યો. જો પૂરેપૂરો સમય મળત તો જીતનું અંતર હજુ વધી જાત. મોતાબ શેખનો પરિવાર પેઢીઓથી કોંગ્રેસ સાથે જોડાયેલો છે. તેમણે કહ્યું કે ફરક્કા અને મુર્શિદાબાદ પહેલા કોંગ્રેસનો ગઢ હતો પરંતુ પછી ટીએમસી આવી. આ વખતે જનતાએ ટીએમસીને નકારી.