સરકારે તરછોડ્યા તો જનતાએ આપ્યો સાથ! રેપ પીડિતાના માતા પાણીહાટી સીટ પર આગળ
Panihati Seat Ratna Debnath: આ વખતે બધાની નજર પશ્ચિમ બંગાળની વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો પર છે જે ખરેખર ચોંકાવી રહ્યા છે કારણ કે તૃણમૂલની સત્તાનું સિંહાસન ડગમગી રહ્યું છે. આ બધા વચ્ચે પાણીહાટી સીટ ચર્ચામાં છે કારણ કે અહીંથી રેપ પીડિતાના માતા રત્ના દેબનાથ ચૂંટણી લડ્યા છે. જાણો પ્રાથમિક તારણોમાં શું છે સ્થિતિ.
- પાણીહાટી સીટ પરથી ભાજપે રત્ના દેબનાથને ઉમેદવાર બનાવ્યા છે.
- ટ્રેન્ડમાં હાલ રત્ના દેબનાથ ટીએમસીના તીર્થાંકરથી આગળ છે
- આરજીકર રેપ પીડિતાના માતા રત્ના દેબનાથ ચૂંટણી લડતા ચર્ચામાં છે
પશ્ચિમ બંગાળમાં શરૂઆતના ટ્રેન્ડમાં ભાજપ બહુમતી પાર કરતું જોવા મળી રહ્યું છે અને 170 સીટો પર આગળ છે. જ્યારે મમતા બેનર્જીની તૃણમૂલ કોંગ્રેસ 119 સીટ પર આગળ છે અને અન્ય 4 સીટ પર આગળ છે. આ બધા વચ્ચે બધાની નજર રત્ના દેબનાથ પર છે જેમને ભાજપે પાણીહાટીથી ઉમેદવાર બનાવેલા છે.
જે પ્રકારે ટ્રેન્ડ આવી રહ્યા છે તેમાં હાલ રત્ના દેબનાથ લીડ બનાવતા જોવા મળી રહ્યા છે. અત્યાર સુધી થયેલી મતગણતરીમાં રત્ના દેબનાથ 2763 મતથી આગળ છે. જો કે મુકાબલો કાંટાની ટક્કર છે. કારણ કે તૃણમૂલ કોંગ્રેસના ઉમેદવાર તીર્થાંકર તેમને ટક્કર આપી રહ્યા છે.
પાણીહાટી સીટ ખુબ ચર્ચામાં છે કારણ કે અહીં ચૂંટણી મુકાબલો માત્ર રાજકીય નહીં પરંતુ ભાવનાત્મક મુદ્દા સાથે પણ જોડાયેલો છે. રત્ના દેબનાથને આર જી કર કેસની પીડિતાની માતા હોવાના નાતે જનતામાં એક અલગ ઓળખ મળી છે. ભાજપે તેમને ઉમેદવાર બનાવીને આ સીટ પર મોટો દાંવ ખેલ્યો છે. પાર્ટીને આશા છે કે સહાનુભૂતિ અને ન્યાયની માંગ જેવા મુદ્દાઓ મતમાં ફેરવાઈ શકે છે.
पश्चिम बंगाल: चुनाव आयोग के अनुसार, आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की पीड़िता की मां और पानीहाटी सीट से भाजपा उम्मीदवार रत्ना देबनाथ अभी 2763 से अधिक मतों के अंतर से अपनी सीट से आगे चल रही हैं।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 4, 2026
તીર્થાંકર આપી રહ્યા છે કાંટાની ટક્કર
બીજી બાજુ તૃણમૂલ કોંગ્રેસ પોતાના મજબૂત સંગઠન અને સ્થાનિક નેટવર્કના દમ પર આ સીટને બચાવવાની પૂરેપૂરી કોશિશમાં છે. ટીએમસી ઉમેદવાર તીર્થાંકર સતત ગ્રાઉન્ડ સ્તરે સક્રિય રહ્યા છે અને તેમને પાર્ટીના પરંપરાગત વોટબેંકનો સાથ મળી રહ્યો છે. આ જ કારણ છે કે શરૂઆતમાં લીડ મળવા છતાં મુકાબલો સંપૂર્ણ રીતે એકતરફી જોવા મળી રહ્યો નથી.
પાણીહાટી સીટ પર આ મુકાબલો ફક્ત એક વિધાનસભા વિસ્તાર પૂરતો સીમિત નથી. પરંતુ રાજ્યની વ્યાપક રાજનીતિક દિશાનો સંકેત પણ માનવામાં આવી રહ્યો છે. જો રત્ના દેબનાથ પોતાની લીડ જાળવી રાખવામાં સફળ રહેશે તો તે ભાજપ માટે એક મહત્વપૂર્ણ જીત સાબિત થઈ શકે છે. અને જો ટીએમસી વાપસી કરશે તો તેના સંગઠનાત્મક મજબૂતીનું પ્રમાણ હશે. હાલ બધાની નજર મતગણતરી પર છે. જે નક્કી કરશે કે પાણીહાટીની જનતાએ કોને પોતાના પ્રતિનિધિ પસંદ કર્યા છે.
