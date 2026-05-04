બંગાળમાં સુવેન્દુ અધિકારી બનશે મુખ્યમંત્રી? ZEE ન્યૂઝના સવાલ પર ભાજપમાંથી મળ્યો જવાબ
Who Will Be Bengal CM : પશ્ચિમ બંગાળમાં પહેલીવાર કમળ ખીલી રહ્યું છે. બંગાળમાં આખરે પરિવર્તનની લહેર જોવા મળી છે. ત્યારે બંગાળમાં ભાજપના મુખ્યમંત્રી બનવા તરફના પરિણામ દેખાઈ રહ્યાં છે. પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીનું પરિણામ બાદ સૌથી મોટો સવાલ એ રહેશે કે બંગાળમા કોણ મુખ્યમંત્રી બનશે, મમતા બેનરજીને મજબૂત ટક્કર આપનાર સુવેન્દુ અધિકારી કે પછી દિલીપ ઘોષ
- મમતા બેનરજી અને સુવેન્દી અધિકારીી કહાની દુશ્મનીથી દોસ્તીની ગાથા જેવી છે. આ બંને પશ્ચિમ બંગાળના ફાયરબ્રાન્ડ નેતા છે, જેમની જંગ ભારતની રાજનીતિના રણક્ષેત્ર ગણાતા પશ્ચિમ બંગાળમાં લાંબા સમયથી ચાલી રહી છે
west bengal election result 2026 : બંગાળમાં પરિણામાં પહેલીવાર કમળ ખીલવા જઈ રહ્યું છે. પાર્ટીના પરિણામોમાં હાલ બહુમત દેખાઈ રહ્યું છે. જો અંતિમ પરિણામ પણ આવુ જ રહ્યું, તો શું ભાજપ બંગાળમાં સરકાર બનાવવા માટે પ્રબળ દાવેદાર ગણાશે. પરિણામોમાં બહુમત મળ્યા બાદ જીતવાની સ્થિતિમાં આવી ગયેલ ભાજપ તરફથી હવે મુખ્યમંત્રી કોણ બનશે તે મોટો સવાલ બનશે. શું બંગાળમાં સુવેન્દુ અધિકારી કે દિલીપ ઘોષ, બંનેમાંથી કોણ મુખ્યમંત્રી બનશે.
સુવેન્દુ બનશે સીએમ, કે પછી ભાજપ સરપ્રાઈઝ આપશે
Zee News ના આ સવાલ પર ભાજપના નેતા દિલીપ ઘોષે હસતા હસતા કહ્યું કે, જ્યારે પણ જ્યાં પણ ચુંટણી જીતવાની સંભાવના હોય છે, ત્યારે આ સવાલ સહજ રીતે પૂછાઈ જાય છે. પરંતુ દરેક વખતે એક નામ એવું આવે છે, જેમાં સૌ કોઈ ચોંકી જાય છે. હકીકતમાં, ભાજપમાં કાર્યકર્તાઓની લાંબી જમાત છે. અમને જે પણ કાર્ય સંગઠન તરફથી આપવામાં આવે છે, તે અમે વર્ષો સુધી સાથે મળીને પૂરું પાડીએ છીએ. બાદમાં કોઈ કાર્યકર્તાને આગળ કરીને પીએમ મોદીના સુશાસન મોડલને આગળ વધારવા માટે કામ કરીએ છીએ. કારણ કે, પીએમ મોદીનું સાશાસન મોડલ દરેક જગ્યાએ સફળ બન્યું છે.
આ સવાલને જયારે ભાજપના નેતા સુકાંતા મજુમદારને પૂછવામાં આવ્યો, ત્યારે તેઓએ કહ્યું કે, ચૂંટણી બાદ ધારાસભ્ય દળની બેઠક મળે છે. કેન્દ્રીય પાર્લામેન્ટરી બેઠક મળે છે. તમામની સલાહ અને નિર્ણયના અંતે યોગ્ય નામ પસંદ કરાય છે.
પાંચ વર્ષોમાં જ બંગાળમાં જે કુશાસન જોવા મળ્યું - ભાજપ
આ વખતે બંગાળમાં ભાજપને પરિણામમાં 48 ટકા વોટ મળવાનું અનુમાન છે. ટીએમસીને 37 ટકા, તો ભાજપને 10 ટકાથી વધુ વોટ માર્જિન મળવાની આશા છે. આ વિશે દિલીપ ઘોષનું કહેવું છે કે, બંગાળની ટ્રેડિશન રહી છે કે, જનતા જે પણ પાર્ટીને વોટ કરે છે. તો ભરપૂર સમર્થન આપે છે. શાસનના માટે પૂરતો સમય આપે છે. બંગાળમાં ડાબેરીને 34 વર્ષનો સમય આપવામાં આવ્યો હતો. તેઓએ પોતાના કાર્યકાળમાં 294 થી વધુ 251 સીટ જીતી હતી. આ રીતે મમતા બેનરજીને 15 વર્ષનો સમય આપવામાં આવ્યો. પરંતું પાંચ વર્ષોમાં જ બંગાળમાં જે કુશાસન જોવા મળ્યું, તેમાં જનતા કંટાળી ગઈ હતી. આ કારણે બંગાળમાં પરિવર્તન ઈચ્છી રહી હતી.
