West Bengal Elections: 2026માં 226 સીટો જીતીશું, મમતા ઉમેદવારોની જાહેરાત પહેલાં જ ગરજી, દિલ્હીને નહીં જીતવા દઈએ
West Bengal Elections TMC full list: બંગાળમાં 2 ચરમોમાં જાહેર થયેલી ચૂંટણી અંતર્ગત ભાજપ અને કોંગ્રેસે પોતાના ઉમેદવારોની જાહેરાત કરી દીધી છે. મમતાએ આજે 291 ઉમેદવારોના નામોની જાહેરાત કરી દીધી છે. મમતા એ ભાજપના શુભેન્દુ અધિકારી સામે ભવાનીપુર સીટથી લડશે, આ જાહેરાત સમયે મમતાએ જીતની દાવેદારી પણ કરી દીધી છે. જાણી લો ટીએમસીનું શું છે પ્લાનિંગ...
- પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી અંતર્ગત ભાજપ અને કોંગ્રેસે પોતાના ઉમેદવારોની જાહેરાત
- મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી આ વખતે ભવાનીપુર બેઠક પરથી લડશે ચૂંટણી
- ભાજપે ભવાનીપુર બેઠક પરથી સુવેન્દુ અધિકારીને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે
West Bengal Elections 2026 TMC Candidate List: ટીએમસીએ બંગાળમાં પોતાના ઉમેદવારોના નામની જાહેરાત કરી દીદી છે. આ સમયે ટીએમસીના ટોચના નેતાઓ હાજર રહ્યાં હતા. જાહેરાત સમયે જ મમતાએ ભાજપના નેતાઓને ડરેલા ગણાવ્યા હતા. મમતાનો મુકાબલો એક સમયના એમના નજીકના શુભેન્દુ અધિકારી સામે થવાનો છે. ટીએમસીએ કેટલાક પીઢ નેતાઓને રીપિટ કર્યા છે કે તો કેટલીક જગ્યાએ નવા ચહેરાઓને પણ તક આપી છે.
2026માં માં 226 સીટોથી વધારે જીતીશું
બંગાળમાં ચોથા ચરણમાં પૂર્ણ બહુમત સાથે અમે જ સરકાર બનાવીશું ના દાવાઓ વચ્ચે મમતા બેનર્જીએ કહ્યું કે વિધાનસભાની 294 સીટોમાંથી 291 સીટો પર અમે લડીશું, બાકીની 3 સીટો દાર્જિંલિંગમાં પહાડી ક્ષેત્રમાં એમનું ગઠબંધન છે એ પાર્ટી માટે છોડી છે. એમને એ પણ દાવો કર્યો કે 2026માં 226 સીટો જીતીને દેખાડીશું. ટાર્ગેટ 226: મમતા બેનર્જીના તેવર ગરમ, કહ્યું- "દિલ્હીના શાસકોને બંગાળમાં જીતવા નહીં દઈએ
ભયભીત છે ભાજપ, ડરશો નહીં : મમતા
મમતા બેનર્જીએ ભાજપને ઘેરવાની સાથે જણાવ્યું કે બીજેપીને એ પૂછવા માગું છું કે તેઓ આટલા ડરી કેમ રહ્યાં છે. લાખો લોકોને રોકી રાખ્યા છે. ગેસની સમસ્યા ઉભી કરી દીધી, રાજનીતિક લડાઈ એ રાજનીતિની જેમ જ લડો.. બીજેપીના કમિશનને કહીશ કે બહુ જ સારી ગેમ રમી રહ્યાં છો, બધું જ બદલી દીધું છે. એનાથી ટીએમસીને કોઈ ફર્ક પડતો નથી. ખુલ્લીને પ્રચાર કરો અને જે મનમાં આવે એ કરો, બધા અધિકારીઓ અમારા જ છે. ચૂંટણીની જાહેરાત હોય તો પણ સરકાર તો રહે જ છે.
મમતા બેનર્જીએ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કહ્યું હતું કે, હજુ સુધી કોઈ નોટિફિકેશન આવ્યું નથી કોઈ ડિઝાસ્ટર થાય તો જવાબદારી કોની, પાણીનું સંકટ કોણ દેખશે, બધા જ બંગાળી ઓફિસરોને હટાવી દીધા છે. લો એન્ડ ઓર્ડરની સ્થિતિ ખરાબ થઈ તો તમે લોકો જવાબદારી લેશો, શું તેઓ બંગાળમાં દંગા કરાવવા માગે છે. ઈદ પહેલાં કેટલાક અધિકારીઓેને હટાવી દેવાયા છે. હરિયાણાથી કેટલાક લોકો આવી રહ્યાં છે. જેમાં આરએસએસના લોકો પણ છે. પૈસા ડ્ર્ગ્સ અને હથિયાર લાવવાળા અમને ડરાવી શકશે નહીં જો કોઈ અપ્રિય ઘટના ઘટે તો અમને જવાબદાર ઠેરવતા નહીં.
વિપક્ષી ભારતીય જનતા પાર્ટી પર નિશાન સાધીને મમતાએ કહ્યું કે 2026ની ચૂંટણીમાં ભાજપની સીટો ઘટશે. 2021 વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ટીએમસીને 213 સીટો મળી હતી અને વોટશેર 48.5 ટકા હતો. આમ રાજ્યની અડધી વસતીએ મમતા બેનર્જીને વોટ આપ્યા હતા. આ વખતે મમતાએ 13 સીટો વધારે એટલે 226 સીટો જીતવાનો દાવો કર્યો છે. મમતા બેનર્જી બંગાળમાં 2011થી સતત જીતતી આવી છે. 2026માં બંગાળમાં કુલ મતદારોની સંખ્યાએ 6.44 કરોડ છે. 2021ની ચૂંટણીમાં 7.34 કરોડ મતદારો હતા. સરની કાર્યવાહી બાદ 1 કરોડ મતદારો ઘટયા છે. બંગાળમાં 23 અને 29 એપ્રિલના રોજ ચૂંટણી છે.
