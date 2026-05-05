/બંગાળમાં ભાજપની સરકાર બનતાની સાથે જ 20 લાખ લોકોને લાગશે લોટરી, 45 દિવસમાં થશે પૈસાનો વરસાદ!

Government Employees of West Bengal: પશ્ચિમ બંગાળમાં હવે ભાજપ પૂર્ણ બહુમતીની સરકાર બનશે. નવા મુખ્યમંત્રીની તાજપોશી 9મી મેના રોજ થાય તેવા એંધાણ છે. ત્યારે રાજ્યમાં સરકાર બદલાતા જ રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓને મોટી લોટરી લાગી શકે છે.
પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપનો પરચમ લહેરાયો છે. જ્યાં ભાજપ 206 સીટો જીતી ચૂકી છે. જ્યારે ટીએમસી 80 સીટ જ મેળવી શકી. કોંગ્રેસને 2 સીટ અને અધર્સ 3 સીટ મેળવી ગયા. એક સીટ પર હજુ મતગણતરી ચાલુ છે જ્યાં ભાજપ આગળ છે. એક સીટ પર પુર્નમતદાન થવાનું છે. આમ બંગાળમાં હવે ભાજપની સરકાર પૂર્ણ બહુમતીથી બનશે. 9 તારીખે નવા મુખ્યમંત્રીની તાજપોશી થશે. ત્યારે બંગાળમાં ભાજપની સરકાર બનતા જ કર્મચારીઓના પગારમાં મોટો ઉછાળો આવવાનો છે. આગામી 45 દિવસમાં પશ્ચિમ બંગાળના સરકારી કર્મચારીઓના પગાર અને પેન્શનર્સના પેન્શનની ગણતરી બદલાઈ જશે.
પશ્ચિમ બંગાળમાં સરકારી કર્મચારીઓનું મોંઘવારી ભથ્થું 22 ટકા, જ્યારે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓનું ડીએ 58 ટકા પર પહોંચી ચૂક્યું છે. હવે ભાજપની સરકાર બનતાની સાથે જ પ્રદેશના 20 લાખથી વધુ સરકારી કર્મચારીઓનો ઈન્તેજાર પણ પૂરો થશે. પગાર, મોંઘવારી ભથ્થું, બોનસ, ફિટમેન્ટ ફેક્ટર વગેરે તમામ બદલાશે. ભાજપની સરકાર બદલાતા જ પ્રદેશમાં સાતમાં પગાર પંચની ભલામણો લાગૂ થશે.
બંગાળમાં સરકારી કર્મચારીઓના પગાર વધશે
વિધાનસભા ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન પીએમ મોદીએ પશ્ચિમ બંગાળના લોકોને વચન આપ્યું હતું કે જો બંગાળમાં ભાજપની સરકાર બનશે તો સાતમાં પગાર પંચની ભલામણો તરત લાગૂ થશે. ભાજપે પોતાના ચૂંટણી ઢંઢેરામાં પણ વચન આપ્યું હતું કે જો તેમની સરકાર બનશે તો સરકારી કર્મચારીઓને સાતમાં પગાર પંચની ભલામણોને આધારે પગાર મળશે. ગૃહમંત્રીએ વચન આપ્યું હતું કે સરકાર બન્યાના 45 દિવસની અંદર સાતમાં પગરા પંચની ભલામણોને લાગૂ કરાશે.
પગારમાં બંપર વધારાની અપેક્ષા
પશ્ચિમ બંગાળના સરકારી કર્મચારીઓને હાલ છઠ્ઠા પગાર પંચની ભલામણો હેઠળ પગાર મળે છે. સાતમાં પગાર પંચની ભલામણો લાગૂ થતા જ પગાર, પેન્શનમાં મોટો વધારો થશે. ફક્ત એટલું જ નહીં બંગાળમાં ભાજપની સરકાર બન્યા બાદ આઠમાં પગાર પંચનો રસ્તો પણ ખુલશે. ભાજપની સરકાર બનતા જ બંગાળના કર્મચારીઓને પગાર, ભથ્થા, અને બેઝિક સેલરીમાં મોટો વધારો જોવા મળશે.
સાતમું પગાર પંચ લાગૂ થતા શું શું ફાયદો થશે?
- પશ્ચિમ બંગાળમાં છઠ્ઠું પગાર પંચ લાગૂ છે. જે હેઠળ લઘુત્તમ પગાર 7000 રૂપિયા (4,440–7,440 રૂપિયા + 1,300 ગ્રાન્ટ પે) છે. સાતમું પગાર પંચ લાગૂ થતા જ લઘુત્તમ મૂળ પગાર વધીને 18000 રૂપિયા માસિક પર પહોંચશે.
- ફિટમેન્ટ ફેક્ટરમાં પણ વધારો થશે અને પગારની ગણતરી 2.57ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર લાગૂ થઈ શકે છે. એટલે કે બેઝિક પગારમાં સરેરાશ 23 થી 24 ટકાનો સીધો વધારો જોવા મળી શકે છે. આ ઉપરાંત પે મેટ્રિક્સ લાગૂ થશે. પ્રમોશન અને પગાર વધારો સરળ થઈ જશે. પેન્શનર્સને પણ પેન્શન વધારાનો લાભ મળશે.
- મોંઘવારી ભથ્થું: વર્તમાન સમયમાં કેન્દ્ર અને બંગાળના મોંઘવારી ભથ્થામાં મોટું અંતર છે. પશ્ચિમ બંગાળમાં સરકારી કર્મચારીઓનું મોંઘવારી ભથ્થું 22 ટકા છે જ્યારે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓનું ડીએ 58 ટકા સુધી પહોંચ્યું ચૂક્યું છે. સાતમાં પગાર પંચના લાગૂ થતા જ આ કર્મચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થામાં મોટો વધારો થવાની શક્યતા છે.