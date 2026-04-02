West Bengal Election 2026: શું મમતાના ગઢમાં ગાબડું પાડશે ભાજપ? લેટેસ્ટ સર્વેએ ચોંકાવ્યા, જાણો BJPને કેટલી સીટ મળશે

West Bengal Election 2026: પશ્ચિમ બંગાળમાં યોજાનાર વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા ઓપિનિયન પોલનું પરિણામ સામે આવ્યું છે, જે પ્રમાણે મમતા બેનર્જીના નેતૃત્વમાં તૃણમૂલ કોંગ્રેસ સતત ચોથીવાર રાજ્યમાં સરકાર બનાવી શકે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 02, 2026, 10:31 AM IST
  • પશ્ચિમ બંગાળમાં 100થી વધુ સીટ જીતી શકે છે ભાજપ!
  • બંગાળમાં સતત ચોથીવાર સરકારમાં વાપસી કરશે TMC
  • પશ્ચિમ બંગાળમાં મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીની લોકપ્રિયતા યથાવત

પશ્ચિમ બંગાળમાં આવનાર વિધાનસભા ચૂંટણીને લઈને એક નવા ઓપિનિયન પોલમાં મોટો સંકેત મળ્યો છે. આ સર્વે પ્રમાણે મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીની પાર્ટી TMC ફરી સત્તામાં વાપસી કરી શકે છે. પરંતુ આ વખતે પાર્ટીની સીટોની સંખ્યામાં ઘટાડો થવાનું અનુમાન છે. વોટવાઇબના આ સર્વેમાં 294 સીટોવાળી વિધાનસભામાં TMC ને આશરે 174-184 સીટો મળવાનું અનુમાન વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું છે, રાજ્યમાં બહુમત માટે 148 સીટોની જરૂર હોય છે, એટલે કે ટીએમસી આરામથી આ આંકડો પાર કરી શકે છે.

ભાજપના પ્રદર્શનમાં થઈ શકે છે સુધાર
ભાજપના પ્રદર્શનમાં સુધાર જોવા મળી શકે છે. સર્વે અનુસાર ભાજપને 108થી 118 સીટો મળી શકે છે, જે પાછલા અનુમાનથી વધારે છે. બીજીતરફ કોંગ્રેસ અને વામ દળોની કોઈ ખાસ અસર જોા મળી રહી નથી અને તેને માત્ર 0થી 4 સીટો મળવાનું અનુમાન વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું છે. આ પહેલા 23 માર્ચે આવેલા એક સર્વેમાં ટીએમસીને 184-194 સીટો અને ભાજપને 98-108 સીટો મળવાનું અનુમાન હતું, પરંતુ નવા સર્વેમાં ભાજપની સ્થિતિ થોડી મજબૂત થઈ છે અને ટીએમસીની સીટની સંભાવનામાં થોડો ઘટાડો થયો છે.

2021 ની ચૂંટણીમાં TMC ને કેટલી સીટો મળી હતી?
જો 2021ની ચૂંટણીની વાત કરીએ તો તે સમયે ટીએમસીએ 215 સીટો જીતી સરકાર બનાવી હતી, જ્યારે ભાજપને 77 સીટો મળી હતી. નવો સર્વે તે સંકેત આપે છે કે આ વખતે પણ ટીએમસી સત્તામાં રહેશે, પરંતુ ભાજપ પહેલાથી વધુ મજબૂત વિપક્ષ બનશે. વિસ્તાર પ્રમાણે જોઈએ તો કેટલીક જગ્યા પર ટક્કર જોવા મળી શકે છે. મિદનાપુરમાં ભાજપને લીડ મળી શકે છે, જ્યારે પ્રેસિડેન્સી અને માલદા વિસ્તારમાં ટીએમસી મજબૂત જોવા મળી રહી છે. આ વિસ્તારનું પ્રદર્શન અંતિમ પરિણામ પર મોટી અસર પાડી શકે છે. મુખ્યમંત્રીના ચહેરાની વાત કરીએ તો મમતા બેનર્જી હજુ સૌથી પસંદગીના નેતા છે. સર્વેમાં 46.4 ટકા લોકોએ તેમને પસંદ કર્યાં છે, જ્યારે ભાજપના સુવેંદુ અધિકારીને 34.9 ટકા સમર્થન મળ્યું છે. કોંગ્રેસના અધીર રંજન ચૌધરી અને સીપીએમના મોહમ્મદ સલીમ ખુબ પાછળ છે.

શું છે મતદાતાઓ વચ્ચે સૌથી મોટો મુદ્દો
મતદાતા વચ્ચે સૌથી મોટો મુદ્દો બેરોજગારી અને વિકાસ છે, જેને 35.1 ટકા લોકોએ સૌથી મહત્વનો ગણાવ્યો છે. ત્યારબાદ કાયદો વ્યવસ્થા અને મહિલાઓની સુરક્ષા, પછી મતદાર યાદી સાથે જોડાયેલો મુદ્દો, મોંઘવારી અને અન્ય સમસ્યાઓ આવે છે. સરકારી યોજના પર લોકોની મિશ્રિત પ્રતિક્રિયાઓ છે. ખાસ કરી યુવાઓ માટે ચાલી રહેલી યોજનાઓ પર 53.6 ટકા લોકોએ કહ્યું કે તેનાથી બેરોજગારીની સમસ્યા હલ થશે નહીં. મુસ્લિમ મતદાતા મોટી સંખ્યામાં ટીએમસી સાથે છે. જ્યારે SC-ST અને ઊંચી જાતિના હિંદુ મતદાતામાં ભાજપને વધુ સમર્થન મળી રહ્યું છે. બીજીતરફ રાજ્ય સરકારના કામકાજ પર કેટલાક લોકો સારૂ માને છે તો કોઈ તેને ખરાબ પણ દર્શાવે છે.

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

