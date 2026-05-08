/પશ્ચિમ બંગાળના નવા CM સુવેન્દુ અધિકારી! બે નાયબ મુખ્યમંત્રી પણ લેશે શપથઃ સૂત્રો

West Bengal CM Announcement: પશ્ચિમ બંગાળ ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે અનેક દ્રષ્ટિએ મહત્વનું રાજ્ય છે. તેવામાં રાજ્યની કમાન સુવેન્દુ અધિકારીને મળી શકે છે. સૂત્રોએ જણાવ્યા અનુસાર અધિકારી બંગાળના નવા મુખ્યમંત્રી બનશે.
West Bengal CM Announcement: પશ્ચિમ બંગાળમાં સરકાર બનાવવાની કવાયત ચાલી રહી છે. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ કેન્દ્રીય પર્યવેક્ષક તરીકે ભાજપ ધારાસભ્ય દળની બેઠક માટે કોલકત્તા પહોંચ્યા છે. અહીં તેઓ ભાજપના 206 ધારાસભ્યોને સંબોધિત પણ કરી શકે છે. આ વચ્ચે સૂત્રોના હવાલાથી સમાચાર સામે આવી રહ્યાં છે કે સુવેન્દુ અધિકારી રાજ્યના મુખ્યમંત્રી બનશે તે નક્કી છે. તેમની સાથે બે નાયબ મુખ્યમંત્રી પણ બનાવવામાં આવશે.
જોકે ભાજપે હજુ મુખ્યમંત્રી પદ માટે સત્તાવાર જાહેરાત કરી નથી. પરંતુ સુવેન્દુ અધિકારી રાજનીતિક રૂપથી મહત્વપૂર્ણ બે જીત હાસિલ કર્યા બાદ આ રેસમાં સૌથી આગળ માનવામાં આવી રહ્યાં છે. તેમણે 2021મા નંદીગ્રામથી મમતાને હરાવ્યા હતા તો આ વખતે ભવાનીપુરથી મમતા બેનર્જીને હરાવ્યા છે.
આ નેતાઓ બની શકે છે મંત્રી
અધિકારી સિવાય બંગાળ સરકારમાં મંત્રી તરીકે દિલીપ ઘોષ, અગ્નિમિત્રા પોલ, નિશીથ પ્રમાણિક, રૂપા ગાંગુલી, સ્વપન દાસગુપ્તા, શંકર ઘોષ, તાપસ રોય, અશોક ડિંડા અને ડો. રાજેશ કુમારને પણ તક મળી શકે છે.
એક મહિલા નાયબ મુખ્યમંત્રી બની શકે છે
ભારતીય જનતા પાર્ટી એક મહિલાને નાયબ મુખ્યમંત્રી બનાવી શકે છે. તેમાં મુખ્ય નામ અગ્નિમિત્રા પોલનું છે. તેઓ ફેશન ડિઝાઇનર રહી ચૂક્યા છે. આ સિવાય રૂપાલી ગાંગુલી અને લોકેટ ચેટર્જીના નામની ચર્ચા નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે થઈ રહી છે.