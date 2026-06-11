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TMC બરબાદ થઈ ગઈ, છતાં અભિષેકનું ઘમંડ ન ગયું, કલ્યાણ બેનર્જીનું મમતાને અલ્ટીમેટમ

કલ્યાણ બેનર્જીને મમતા બેનર્જીના સૌથી વિશ્વાસુ માનવામાં આવે છે. લોકસભામાં ચર્ચા દરમિયાન ઘણીવાર તેઓ ભાજપ પર પ્રહાર કરતા જોવા મળ્યા છે. હવે તેમણે મમતા બેનર્જી વિરુદ્ધ મોર્ચો માંડ્યો છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 11, 2026, 01:33 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 01:33 PM IST
TMC બરબાદ થઈ ગઈ, છતાં અભિષેકનું ઘમંડ ન ગયું, કલ્યાણ બેનર્જીનું મમતાને અલ્ટીમેટમ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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