/TMC બરબાદ થઈ ગઈ, છતાં અભિષેકનું ઘમંડ ન ગયું, કલ્યાણ બેનર્જીનું મમતાને અલ્ટીમેટમ

કોલકત્તાઃ પશ્ચિમ બંગાળના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીની પાર્ટી તૃણમૂલ કોંગ્રેસને સતત ઝટકા લાગી રહ્યાં છે. પહેલા ધારાસભ્યોએ અલગ જૂથ બનાવી લીધું. હવે સાંસદોનું જૂથ પણ તૈયાર થી રહ્યું છે. અત્યાર સુધી ત્રણ રાજ્યસભા સાંસદોએ રાજીનામા આપી દીધા છે. આ વચ્ચે મમતા બેનર્જીના સૌથી વિશ્વાસુ ગણાતા સાંસદ કલ્યાણ બેનર્જીએ પણ મોર્ચો માંડ્યો છે. તેમણે મમતા બેનર્જીને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે તમે તમારા ભત્રીજા એટલે કે અભિષેક બેનર્જીને પાર્ટીમાં રાખો કે અમને રહેવા દો. અમે બંને સાથે ન રહી શકીએ. આ નિવેદન બાદ તેઓ પણ મમતાનો સાથ છોડી શકે તેવા સંકેત મળવા લાગ્યા છે. તમને જણાવી દઈએ કે અભિષેક બેનર્જી તે સાંસદ છે, જેમણે બળવાખોર સાંસદો વિરુદ્ધ એક દિવસ પહેલા પત્રકાર પરિષદ યોજી પ્રહારો કર્યાં હતા.
મમતા બેનર્જીએ જે કલ્યાણ બેનર્જીને ચીફ વ્હિપ બનાવવા માટે 40 વર્ષ જૂના સહયોગી કાકોલી ઘોષને પદ પરથી હટાવી દીધા, હવે તે કલ્યાણ બેનર્જી બળવો કરવાના મૂડમાં છે. કલ્યાણ બેનર્જીએ ટીએમસી પ્રમુખ મમતા બેનર્જીને તે અલ્ટીમેટમ આપી દીધું છે કે તેઓ અભિષેકને પસંદ કરે કે પછી મારા જેવા વફાદારોને.
અભિષેક બેનર્જીએ મારી સાથે દુર્વ્યવહાર કર્યો
રિપોર્ટ પ્રમાણે કલ્યાણ બેનર્જીનું કહેવું છે કે અભિષેક બેનર્જીએ તેમની સાથે દુર્વ્યવહાર કર્યો છે. તે માટે તેમણે કાલની એક ઘટનાનો ઉલ્લેખ કર્યો, જેમાં તેણમે ખુબ જુનિયર વકીલને અભિષેકે કોલકત્તા હાઈકોર્ટમાં પોતાના કેસની દલીલો કરવા માટે પસંદ કર્યાં. આ પહેલા કલ્યાણ બેનર્જી તેમનો કેસ લડી રહ્યાં હતા. આ વાતથી તેમને ઝટકો લાગ્યો છે.
કલ્યાણ બેનર્જીએ મમતા બેનર્જીને અપીલ કરતા કહ્યું- મે સ્પષ્ટ કહી દીધું છે કે હવે હું અભિષેક બેનર્જી સાથે રહીશ નહીં. ના તેની સાથે કામ કરીશ. તેણે મારી સાથે દુર્વ્યવહાર કર્યો છે, જેને હું ક્યારેય સહન કરીશ નહીં. હું મમતા બેનર્જીને કહીશ કે અભિષેકને ટીએમસીમાં રાખો અને અમને પાર્ટીમાંથી બહાર જવા દો. કે પછી અમને ટીએમસીમાં રાખો અને અભિષેકને પાર્ટીમાંથી કાઢી નાખો.
કલ્યાણ બેનર્જીએ સીધો આરોપ લગાવતા કહ્યુ કે અભિષેક બેનર્જીને કારણે ટીએમસી બરબાદ થઈ ગઈ છે. તેમ છતાં તેનું અભિમાન એવું જ છે.