પશ્ચિમ બંગાળના બર્ધમાન રેલવે સ્ટેશન પર મચી ભાગદોડ, 12 લોકો ઘાયલ
Stampede at Bardhaman Railway Station: પશ્ચિમ બંગાળના બર્ધમાન રેલવે સ્ટેશન પર રવિવારે મોડી સાંજે એક મોટો દુર્ઘટના થઈ છે. મળતી માહિતી અનુસાર પ્લેટફોર્મ પર થયેલી ભાગદોડમાં 10થી 12 લોકો ઘાયલ થયાના છે. આ ઘટનાને કારણે સ્ટેશન પર અફરાતફરી મચી ગઈ.
Bardhaman Railway Station: પશ્ચિમ બંગાળના બર્ધમાન રેલવે સ્ટેશન પર રવિવારે સાંજે એક દુર્ઘટના સર્જાઈ છે. સ્ટેશન પર થયેલી ભાગદોડમાં લગભગ એક ડઝન લોકો ઘાયલ થયા. પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ભાગદોડ ઘટના તે સમયે બની જ્યારે પ્લેટફોર્મ 4, 6 અને 7 પર લગભગ એક સાથે ત્રણ ટ્રેનો આવી રહી હતી.
ટ્રેન પકડવાની ઉતાવળમાં મુસાફરો પ્લેટફોર્મ 4 અને 6ને જોડતા ફૂટ ઓવરબ્રિજની સીડીઓ પર ચડવા-ઉતરવા લાગ્યા અને અચાનક ભાગદોડ મચી ગઈ હતી. માહિતી મળતાની જ સાથે રેલવે બચાવ અને રાહત ટીમો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને તમામ ઘાયલોને હોસ્પિટલમાં ખસેડ્યા.
તપાસના આપવામાં આવ્યા આદેશ
અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, આ અફરા-તફરીમાં ઓછામાં ઓછા 10 થી 12 લોકો ઘાયલ થયા છે. અચાનક થયેલા હંગામા દરમિયાન ભીડમાંથી બચવાનો પ્રયાસ કરતા ઘણા મુસાફરો પડી ગયા અને અન્ય લોકોએ તેમને કચડી નાખ્યા. ઘટના પછી સ્ટેશન પર અફરાતફરીનો માહોલ જોવા મળ્યો. પુરુષો અને સ્ત્રીઓ બન્ને સહિત તમામ ઘાયલોને બર્ધમાન મેડિકલ કોલેજ અને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે, જ્યાં તેમની સારવાર ચાલી રહી છે. ડોકટરોની એક ટીમ તેમની સારવાર પર નજર રાખી રહી છે.
રેલવે વિભાગે માફી માંગી
રેલવે અધિકારીઓએ આ ઘટના માટે માફી માંગી છે અને ખાતરી આપી છે કે, ભવિષ્યમાં આવી ઘટનાઓ અટકાવવા માટે તેઓ જરૂરી પગલાં લેશે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, દુર્ઘટનાનું કારણ હજુ સુધી જાણવા મળ્યું નથી અને ભીડ વ્યવસ્થાપનમાં કોઈપણ ખામીઓ ઓળખવા માટે તપાસના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે.
