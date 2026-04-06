Weather Alert: 7-8 એપ્રિલે ભારે વરસાદ સાથે કરા પડવાની ચેતવણી, પશ્ચિમી વિક્ષોભનો ડબલ એટેક

Weather Alert: હવામાન વિભાગ પ્રમાણે ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતમાં બે પશ્ચિમી વિક્ષોભોને કારણે 7-8 એપ્રિલે ભારે વરસાદ અને કરા પડવાની સંભાવના છે. જેનાથી દિલ્હી, પંજાબ અને યુપીમાં તાપમાન સામાન્યથી વધુ ઘટી જશે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 06, 2026, 04:33 PM IST
  •  બે પશ્ચિમી વિક્ષોભ ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતને પ્રભાવિત કરશે
  • 7-8 એપ્રિલે કરા સાથે વરસાદ પડવાની ચેતવણી
  • તાપમાનમાં થશે મોટો ઘટાડો, ગરમીમાં થશે ઠંડીનો અનુભવ
Weather Alert: ઉત્તર ભારત અને ગુજરાતમાં ગરમીની શરૂઆત બાદ ફરી હવામાનમાં પલટો આવ્યો છે. માર્ચની બીજા સપ્તાહમાં શરૂ થયેલો હવામાનનો ઉતાર-ચઢાવ એપ્રિલના પ્રથમ સપ્તાહમાં પણ યથાવત છે. ભારતીય હવામાન વિજ્ઞાન વિભાગ અનુસાર એક બાદ એક આવી રહેલા પશ્ચિમી વિક્ષોભ (Western Disturbance) ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતના હવામાન સંપૂર્ણ રીતે બદલવાનું છે. તેની સૌથી વધુ અસર 7 અને 8 એપ્રિલે જોવા મળશે, જેમાં ગરમી વચ્ચે ફરી હળવી ઠંડીનો અનુભવ થઈ શકે છે.

પશ્ચિમી વિક્ષોભનો ડબલ એટેક
હવામાન વિભાગ અનુસાર આ સપ્તાહે બે પશ્ચિમી વિક્ષોભ ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતને પ્રભાવિત કરશે. તેની સક્રિયતા 7 અને 8 એપ્રિલે પોતાના ચરમ પર હશે. તેની અસરથી દિલ્હી-NCR, પંજાબ, હરિયાણા, રાજસ્થાન અને ઉત્તર પ્રદેશમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ, વીજળી પડવા અને 40થી 60 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ગતિથી પવન ફૂંકાવાની સંભાવના છે. પહાડી રાજ્યો જેમ કે જમ્મુ-કાશ્મીર, હિમાચલ અને ઉત્તરાખંડમાં આ દરમિયાન બર્ફવર્ષા અને કરાં પડવાનું પણ અનુમાન છે.

તાપમાનમાં થશે ઘટાડો
સૌથી ચોંકાવનારી વાત તાપમાનમાં ભારે ઘટાડો આવવાની છે. હવામાન વિભાગનું માનવું છે કે 7 અને 8 એપ્રિલે મહત્તમ તાપમાન સામાન્યથી 8થી 15 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નીચે જઈ શકે છે. પંજાબ અને ચંદીગઢમાં મહત્તમ તાપમાન 18થી 23 ડિગ્રી સેલ્સિયસ રહેવાની આશા છે. દિલ્હી, હરિયાણા અને ઉત્તર પ્રદેશમાં પારો 21થી 26 ડિગ્રી સેલ્સિયસ વચ્ચે રહી શકે છે. માર્ચ-એપ્રિલમાં દિવસના સમયે તાપમાનમાં આટલો મોટો ઘટાડો ખુબ દુર્લભ માનવામાં આવે છે, જેમાં થોડા સમય માટે ફરીથી સ્વેટર જેવા હવામાનનો અનુભવ થઈ શકે છે.

— Weatherman Navdeep Dahiya (@navdeepdahiya55) April 6, 2026

કરા પડવા અને આંધીનું એલર્ટ
7 અને 8 એપ્રિલે માત્ર વરસાદ જ નહીં, પરંતુ ઘણા વિસ્તારમાં ઓલાવૃષ્ટિની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. વિશેષ રૂપથી પંજાબ, હરિયાણા, દિલ્હી અને પશ્ચિમી ઉત્તર પ્રદેશમાં કરા પડી શકે છે. તો રાજસ્થાનમાં 60થી 70 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે તીવ્ર આંધી આવવાની આશંકા છે. કાશ્મીર ઘાટીમાં 7 એપ્રિલ અને હિમાચલમાં આઠ એપ્રિલે ભારે વરસાદનું એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે.

10 એપ્રિલથી ફરી ગરમી પરત ફરશે
રાહતની વાત છે કે આ સ્થિતિ લાંબો સમય ટકશે નહીં. હવામાન વિભાગનું કહેવું છે કે 9 એપ્રિલ સુધી હવામાનનું આ સ્વરૂપ રહેશે, પરંતુ 10 એપ્રિલથી ફરી ગરમી વધવા લાગશે. આકાશ સ્વચ્છ થશે અને 10 એપ્રિલ બાદ પારો 36 ડિગ્રી સેલ્સિયસ કે તેનાથી ઉપર પહોંચી શકે છે.
 

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

