/મુંબઈ-ગુજરાતમાં ધોધમાર વરસાદથી પશ્ચિમ રેલવે ઠપ્પ ! 40થી વધુ ટ્રેનો પ્રભાવિત, હજારો મુસાફરો અટવાયા

Train Disruption : દેશભરમાં ચોમાસાની અસર જોવા મળી રહી છે. દરમિયાન સોમવારે મુંબઈ અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદને કારણે ટ્રેક પાણીમાં ડૂબી ગયા બાદ પશ્ચિમ રેલવેનું સંચાલન ખોરવાઈ ગયું હતું. પરિણામે 20થી વધુ લાંબા અંતરની ટ્રેનોને વિવિધ સ્ટેશનો પર રોકવી પડી હતી. ટ્રેન સેવાઓ રદ, ડાયવર્ઝન અને વિલંબનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, જેના કારણે 40થી વધુ ટ્રેનોની અવરજવર પર અસર પડી હતી.
40થી વધુ ટ્રેનો પ્રભાવિત
પશ્ચિમ રેલવેના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે વસઈ રોડ-વિરાર અને સાફલે-પાલઘર રેલ વિભાગો વચ્ચે ભારે પાણી ભરાઈ જવાથી ટ્રેન અવરજવર સૌથી વધુ પ્રભાવિત થઈ હતી. બપોરે 1:50 વાગ્યા સુધીમાં વિરાર, વાણગાંવ, પાલઘર, દહાણુ રોડ અને વલસાડ જેવા સ્ટેશનો પર ઓછામાં ઓછી 22 લાંબા અંતરની ટ્રેનો રોકાઈ ગઈ હતી.
પશ્ચિમ રેલવેના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે દિવસભર 40થી વધુ ટ્રેન સેવાઓ પ્રભાવિત થઈ હતી, જેના કારણે હજારો મુસાફરોને અસુવિધા થઈ હતી. ભારે વરસાદ, પાણી ભરાઈ જવા અને ભૂસ્ખલનને કારણે ઓછામાં ઓછી આઠ ટ્રેનોના સમયપત્રકમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો હતો, 10 રદ કરવામાં આવી હતી અને ઘણી બધી ટ્રેનોને તેમના નિર્ધારિત સ્થાનથી ઓછા સ્ટેશનો પર અટકાવવામાં આવી હતી.
બે કલાકમાં 300 મીમી વરસાદ
અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, મહારાષ્ટ્રના પાલઘર જિલ્લામાં માત્ર બે કલાકમાં આશરે 300 મીમી વરસાદ નોંધાયો હતો, જેના કારણે સવારે 9:00 વાગ્યા સુધીમાં પરિસ્થિતિ ગંભીર બની ગઈ હતી. આ વિક્ષેપને કારણે બાંદ્રા ટર્મિનસ-શ્રી માતા વૈષ્ણોદેવી કટરા એક્સપ્રેસ, મુંબઈ સેન્ટ્રલ-હઝરત નિઝામુદ્દીન રાજધાની એક્સપ્રેસ અને દાદર-પોરબંદર સૌરાષ્ટ્ર એક્સપ્રેસ સહિત લગભગ આઠ મુખ્ય ટ્રેનો રસ્તામાં ફસાઈ ગઈ હતી.
પાણી ભરાયેલા ટ્રેક પર વધુ ભીડ ન થાય તે માટે, અમદાવાદ, જોધપુર અને ભૂજથી આવતી ટ્રેનોને વાપી અને સુરત સ્ટેશનો પર રોકવામાં આવી હતી. આ પરિસ્થિતિઓ વચ્ચે પશ્ચિમ રેલવેએ સ્થાનિક સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ (NGO)ની મદદથી મુસાફરો માટે ખોરાક, પાણી અને નાસ્તાની વ્યવસ્થા કરી હતી.
મુસાફરોને અપીલ
મુખ્ય જનસંપર્ક અધિકારી વિનીત અભિષેકે જણાવ્યું હતું કે પાલઘર ખાતે હઝરત નિઝામુદ્દીન-મુંબઈ સેન્ટ્રલ ગરીબ રથ એક્સપ્રેસના મુસાફરોને આશરે 500 ફૂડ પેકેટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. વધુમાં મુસાફરોને મદદ કરવા માટે મુંબઈ સેન્ટ્રલ, બાંદ્રા ટર્મિનસ અને સુરત જેવા મુખ્ય સ્ટેશનો પર હેલ્પ ડેસ્ક સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે.
મુખ્ય રેલવેની સાથે સ્થાનિક ટ્રેન સેવાઓ પણ ખોરવાઈ હતી. બોરીવલી અને ચર્ચગેટ વચ્ચેની લોકલ ટ્રેનો 15 થી 20 મિનિટ મોડી ચાલી હતી, જ્યારે વિરાર-દહાણુ સેક્શન પર કામગીરી સૌથી વધુ પ્રભાવિત થઈ હતી. રેલવેએ મુસાફરોને ઘરેથી નીકળતા પહેલા તેમની સંબંધિત ટ્રેનોની વર્તમાન સ્થિતિ તપાસવા વિનંતી કરી છે.