પ્રાઇવેટ-સરકારી ઓફિસો માટે WFH રહેશે વિકલ્પ, કયા છે GRAP 4ના નિયમો, જે સ્ટેજ 3 માં લાગુ થશે?
Supreme Vourt on Delhi Pollution: દિલ્હી-એનસીઆરમાં પ્રદૂષણનું સ્તર દિવસેને દિવસે વધુ ગંભીર બની રહ્યું છે. પ્રદૂષણને કારણે શહેરમાં રહેતા લોકોને ઘણી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. આ પરિસ્થિતિમાં, સુપ્રીમ કોર્ટે દિલ્હી-એનસીઆરમાં શિયાળા દરમિયાન વધતા પ્રદૂષણને ધ્યાનમાં રાખીને કમિશન ફોર એર ક્વોલિટી મેનેજમેન્ટ દ્વારા સૂચવવામાં આવેલા ટૂંકા ગાળાના ઉપાયો હેઠળ ગ્રેડેડ રિસ્પોન્સ એક્શન પ્લાન (GRAP) માં મોટા ફેરફારોને મંજૂરી આપી દીધી છે.
Trending Photos
Supreme Vourt on Delhi Pollution: દિલ્હી-એનસીઆરમાં પ્રદૂષણનું સ્તર દિવસેને દિવસે બગડી રહ્યું છે. આ પ્રદૂષણને કારણે શહેરના રહેવાસીઓને નોંધપાત્ર મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. સુપ્રીમ કોર્ટે શિયાળા દરમિયાન દિલ્હી-એનસીઆરમાં વધતા પ્રદૂષણને પહોંચી વળવા માટે કમિશન ફોર એર ક્વોલિટી મેનેજમેન્ટ (CAQM) દ્વારા ભલામણ કરાયેલ ટૂંકા ગાળાના પગલા, ગ્રેડેડ રિસ્પોન્સ એક્શન પ્લાન (GRAP) માં મોટા ફેરફારોને મંજૂરી આપી છે.
હવે નવી સિસ્ટમ મુજબ કઠોર નિયમો પ્રથમ તબક્કામાં જ લાગુ કરવામાં આવશે. એટલે કે, જે પ્રતિબંધો અગાઉ સ્ટેજ-4 માં લાગુ થતા હતા જ્યારે AQI 450 થી ઉપર જતો હતો, તે હવે સ્ટેજ-3 માં જ લાગુ થશે. તે જ રીતે, સ્ટેજ-3 ના નિયમો સ્ટેજ-2 પર અને સ્ટેજ-2 ના નિર્દેશો સ્ટેજ-1 પર લાગુ કરવામાં આવશે. આનો હેતુ એ છે કે પ્રદૂષણને ખતરનાક સ્તરે પહોંચતા પહેલા જ તેને નિયંત્રિત કરવા માટે કડક પગલાં લઈ શકાય.
નવી સિસ્ટમ લાગુ કરતી વખતે, CAQM એ 19 નવેમ્બરની સુપ્રીમ કોર્ટની ટિપ્પણીનો હવાલો આપ્યો, જેમાં કોર્ટે CAQM ને કહ્યું હતું કે તે 'દિલ્હી-એનસીઆરમાં હવાની ગુણવત્તાને વધુ બગડતી અટકાવવા માટે હિતધારકો સાથે સલાહ-મસલત કરીને સક્રિય (proactive) પગલાં લે....
સ્ટેજ 3 માં લાગુ થશે ગ્રૅપ 4 ના નિયમો
- હવાની ગુણવત્તાને ધ્યાનમાં રાખીને, CAQM ના આદેશ મુજબ, GRAP 3 11 નવેમ્બરથી સમગ્ર દેશમાં લાગુ છે. કમિશનના જણાવ્યા મુજબ, GRAP 3 હેઠળ આવતા GRAP 4 ના ઉપાયોમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે.
- NCR રાજ્ય સરકારો/GNCTD જાહેર, મ્યુનિસિપલ અને પ્રાઇવેટ ઓફિસોને 50% સ્ટાફ સાથે કામ કરવાની અને બાકીના સ્ટાફને ઘરથી કામ કરવાની (WFH) મંજૂરી આપવા અંગે નિર્ણય લેશે.
- કેન્દ્ર સરકાર ઓફિસમાં કર્મચારીઓને વર્ક ફ્રોમ હોમની મંજૂરી આપવા અંગે યોગ્ય નિર્ણય લઈ શકે છે.
સેન્ટ્રલ પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડના ડેટા મુજબ, દિલ્હીમાં એર ક્વોલિટી ઇન્ડેક્સ (AQI) 'ખૂબ જ નબળી' (Very Poor) કેટેગરીમાં હતો, બપોરે 1:30 વાગ્યા સુધી રીડિંગ 367 હતું. જોકે, આ શુક્રવારના 392 ના AQI રીડિંગ કરતાં થોડું સારું છે, પરંતુ હવાની ગુણવત્તા એક સપ્તાહથી વધુ સમયથી સતત 'ખૂબ જ નબળી' કેટેગરીમાં છે.
આ પગલું એવા સમયે લેવામાં આવ્યું છે જ્યારે મિનિસ્ટ્રી ઓફ અર્થ સાયન્સિસની એર ક્વોલિટી અર્લી વોર્નિંગ સિસ્ટમ એ કહ્યું છે કે રાજધાનીનો AQI બગડીને 'ગંભીર' (Severe) બની શકે છે અને આગામી છ દિવસ સુધી 'ખૂબ જ નબળી' થી 'ગંભીર' શ્રેણીની વચ્ચે જળવાઈ રહેશે.
પ્રદૂષણ દરમિયાન રસ્તાઓ પર ભીડ ઓછી કરવી
PTI ના અહેવાલ મુજબ, સુપ્રીમ કોર્ટે એવો પણ સૂચન આપ્યો કે CAQM દિલ્હી-એનસીઆરની શાળાઓને નવેમ્બર અને ડિસેમ્બરમાં યોજાનારી ઓપન-એર સ્પોર્ટ્સ સ્પર્ધાઓને એર પોલ્યુશન લેવલને ધ્યાનમાં રાખીને સુરક્ષિત મહિનાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવા પર વિચાર કરે. CAQM એ સુપ્રીમ કોર્ટને આપેલા તેના નોટમાં પ્રદૂષણ ઘટાડવા માટે ઘણા ટૂંકા ગાળાના અને લાંબા ગાળાના ઉપાયો સૂચવ્યા છે. તેમાં મુખ્યત્વે ઓફિસના કામકાજના કલાકો, સ્ટાફની હાજરી અને વીજળી પુરવઠા સાથે સંકળાયેલા ફેરફારોનો સમાવેશ થાય છે.
રિપોર્ટ મુજબ, જો ગ્રૅપનો સ્ટેજ-3 લાગુ થાય છે, તો દિલ્હી-એનસીઆરની સરકારોએ એ નક્કી કરવું પડશે કે જાહેર, ખાનગી અને નગર નિગમની ઓફિસો માત્ર 50% કર્મચારીઓ સાથે જ ઓન-સાઇટ કામ કરી શકશે. આ જ દિશા-નિર્દેશો કેન્દ્ર સરકારની ઓફિસો માટે પણ લાગુ કરવા પર વિચાર કરવામાં આવશે. આ પગલાંનો હેતુ છે કે પ્રદૂષણ દરમિયાન રસ્તાઓ પરની ભીડ ઓછી થાય અને હવાની ગુણવત્તા સુધારવામાં મદદ મળે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે