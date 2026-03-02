Rafale new version: રાફેલના 3 ખતરનાક અવતાર: F3, F4 અને 'સુપર રાફેલ' વચ્ચે શું છે તફાવત? જાણો કેટલું શક્તિશાળી હશે ડસોલ્ટનું નવું ફાઇટર જેટ
Rafale New Version: ભારત ફ્રાન્સ પાસેથી 114 રાફેલ ફાઇટર જેટ ખરીદી રહ્યું છે. પરંતુ શું તમને ખબર છે કે રાફેલ કેટલું શક્તિશાળી ફાઈટર જેટ છે. રાફેલના ત્રણ વર્ઝન F3, F4 અને "સુપર રાફેલ" વચ્ચે શું તફાવત છે? દસોલ્ટનું નવીનતમ ફાઇટર જેટ કેટલું શક્તિશાળી હશે? યુદ્ધ વખતે રાફેલ કઈ રીતે ભારતને મદદરૂપ થઈ શકે છે. આ તમામ સવાલોના જવાબ આજે આપણે આ અહેવાલમાં જાણીશું. આજે આપણે જાણીશું કે રાફેલના એવા બે કયા વિમાનો છે જે દુશ્મન દેશ પર ભારે પડી શકે છે. રાફેલ-F4 અને રાફેલ-F5 ના કેટલા વર્ઝન ઉપલબ્ધ છે. એટલું જ નહીં, નવા રાફેલ ભારતમાં હાલના F3 રાફેલ જેટથી કેટલા અલગ હશે.
Trending Photos
Rafale new version: હાલ વૈશ્વિક યુદ્ધના ભણકારા વાગી રહ્યા છે. અમેરિકા અને ઈઝરાયેલે સાથે મળીને ઈરાન પર હુમલો કરી દીધો છે. ઈરાને તેના જવાબમાં અનેક દેશો પર અમેરિકી સૈન્ય અડ્ડાઓ પર હુમલો કર્યો છે. ત્યારે આ યુદ્ધથી ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધ તરફ દુનિયા જઈ રહી હોય તેવું જણાવી રહ્યું છે. ભારત સહિત અનેક દેશોમાં હાલ આ યુદ્ધથી ચિંતાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. પરંતુ શું તમને ખબર છે કે ભારતે પણ પોતાની સંરક્ષણ ખજાનામાં અનેક શસ્ત્રો સાથે તૈયારી કરી લીધી છે. થોડા સમય પહેલા ભારત અને ફ્રાન્સ વચ્ચે હમણાં થોડા સમય પહેલા 114 રાફેલ ફાઇટર જેટ ખરીદવા માટે એક સોદો થયો છે.
આ છેલ્લા દાયકાનો સૌથી મોટો સંરક્ષણ સોદો છે. આ સોદા હેઠળ રાફેલનું નિર્માણ કરતી કંપની દસોલ્ટ ફ્રાન્સમાં 24 રાફેલ-F5sનું ઉત્પાદન કરશે અને તેને ભારતને પહોંચાડશે. વધુમાં, 90 રાફેલ-F4sનું ઉત્પાદન ભારતમાં કરવામાં આવશે. નોંધપાત્ર રીતે, ભારત પાસે પહેલાથી જ ફ્રાન્સ પાસેથી ખરીદેલા 35 રાફેલ છે, જે રાફેલના F3 સંસ્કરણ તરીકે ઓળખાય છે. આ સંદર્ભમાં અમે F3, F4 અને F5 રાફેલ જેટ વચ્ચેના તફાવતો વિશે જણાવીશું. આપણે એ પણ જાણીશું કે F5 રાફેલ, જેને સુપર રાફેલ કહેવામાં આવી રહ્યું છે, તે કેટલું શક્તિશાળી હશે.
રાફેલ F3, રાફેલ F4 અને રાફેલ F5 ત્રણેય ફાઇટર જેટનું દસોલ્ટ ઉત્પાદન કરે છે. તેથી, ત્રણેય ફાઇટર જેટનો દેખાવ એક સમાન હશે. જોકે, તેની શસ્ત્ર ક્ષમતાઓ, ઇલેક્ટ્રોનિક વોરફેયર, રડાર ક્ષમતાઓ અને એવિઓનિક્સમાં તફાવત હશે. જોકે, એન્જિનની વાત કરીએ તો, F3 અને F4 માં એક જ પ્રકારનું એન્જિન હશે, જ્યારે F5 માં અલગ એન્જિન હશે.
ભારતે 2016માં 36 રાફેલ ખરીદ્યા હતા. ફ્રાન્સે ભારતને રાફેલનું કસ્ટમ વર્ઝન, F3-R પૂરું પાડ્યું હતું. આ એક મલ્ટીરોલ ફાઇટર જેટ છે. તેમાં સ્ટીલ્થ ક્ષમતાનો અભાવ છે, પરંતુ તેમાં રડારને ચકમો આપવાની ક્ષમતાઓ છે. તેમાં AESA રડાર અને આધુનિક મિસાઇલ સપોર્ટ છે.
રાફેલ F4 એ રાફેલ F3 નું અપગ્રેડેડ વર્ઝન છે. તેમાં વધુ અદ્યતન રડાર અને સેન્સર છે, જે તેને રડાર અને હવાથી હવામાં પ્રહાર કરતી મિસાઇલોથી બચવા માટે વધુ સક્ષમ બનાવે છે. તે અન્ય ફાઇટર જેટ અને ડ્રોનમાં પણ ડેટા ટ્રાન્સફર કરી શકે છે, જેનાથી તે ઓછા સમયમાં કાર્યરત રીતે તૈયાર થઈ શકે છે.
રાફેલનું F5 વર્ઝન, જે સુપર રાફેલ તરીકે ઓળખાય છે, તે રાફેલનું સૌથી અદ્યતન વર્ઝન છે. જો કે, તે હજુ પણ ડેવલમેન્ટ ફેજમાં છે. તે નવી પેઢીની મિસાઇલો અને સેમી-સ્ટીલ્થ ક્ષમતાઓથી સજ્જ હશે. તે AI ડ્રોન સાથે કામ કરી શકે છે અને ભવિષ્યમાં EW ક્ષમતાઓ માટે સક્ષમ હશે. વધુમાં, તે મેક- 2 ની ઝડપે ઉડવા માટે સક્ષમ હશે, જે તેને સૌથી ઝડપી ચોથી પેઢીનું ફાઇટર જેટ હશે.
સુપર રાફેલ એક નવા અને શક્તિશાળી એન્જિનથી સજ્જ હશે, જે M88 એન્જિનનું અપગ્રેડેડ વર્ઝન છે, જે 90,000 N થ્રસ્ટ ઉત્પન્ન કરશે. વધુમાં, તે હાઇપરસોનિક, પરમાણુ-સક્ષમ મિસાઇલો લોન્ચ કરવામાં સક્ષમ હશે. એકવાર 114 રાફેલ ડીલ ફાઈનલ થયા બાદ ભારતની પાસે ત્રણ અલગ અલગ પ્રકારના રાફેલ ફાઇટર જેટ હશે. આ ભારતીય વાયુસેનાનો સૌથી શક્તિશાળી ફાઇટર ફ્લીટ હશે. તે વાયુસેનાની સ્ક્વોડ્રનની અછતને પણ નોંધપાત્ર રીતે પૂર્ણ કરશે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, ઓપરેશન સિંદૂર બાદ ભારતે તેની સંરક્ષણ પ્રણાલીઓને અપગ્રેડ કરવાની ગતિ ઝડપી બનાવી છે. ચીન અને પાકિસ્તાન જેવા પડોશી દેશોને કારણે આ જરૂરી બન્યું છે. ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન ચીન અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની મિલીભગત પહેલાથી જ ખુલ્લી પડી ગઈ છે. વર્તમાન વ્યૂહાત્મક પરિસ્થિતિને જોતાં, ભારતે બે મોરચા પર યુદ્ધ માટે પોતાને તૈયાર કરવાની યોજના શરૂ કરી દીધી છે. સેના, વાયુસેના અને નૌકાદળને મજબૂત બનાવવા માટે હજારો કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. સ્વદેશી વિકાસની સાથે, તાત્કાલિક જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે આયાતને પણ સમાન પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી રહી છે.
ખાસ કરીને, વાયુસેનાને અતિ-આધુનિક ટેકનોલોજીથી સજ્જ ઉપકરણો સાથે એકીકૃત કરવાની યોજનાઓ ચાલી રહી છે. પાંચમી પેઢીના ફાઇટર જેટ વિકસાવવા માટે AMCA પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. દરમિયાન, વર્તમાન જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે અમેરિકન F-35 અને રશિયન Su-57 પાંચમી પેઢીના ફાઇટર જેટ ખરીદવાની યોજના પર વિચારણા કરવામાં આવી રહી છે. બંને વિકલ્પો હાલમાં ટેબલ પર છે. F-35 અને Su-57 માંથી એક અથવા બંને ભારતીય વાયુસેનાના કાફલામાં ઉમેરી શકાય છે.
વધુમાં, ભારતે ₹3.25 લાખ કરોડના ખર્ચે 114 રાફેલ ફાઇટર જેટ ખરીદવાની મંજૂરી આપી છે. આમાંથી કેટલાક વિમાનો સંપૂર્ણપણે કાર્યરત સ્થિતિમાં ભારતને પહોંચાડવામાં આવશે, જ્યારે મોટાભાગનાનું ઉત્પાદન ફ્રાન્સ સાથે ભાગીદારીમાં ભારતમાં થવાની શક્યતા છે. આ બધા વચ્ચે, ભારતીય વાયુસેનાને મજબૂત બનાવવાની એક મોટી યોજના સામે આવી છે. એવા અહેવાલ છે કે ભારત ₹100 બિલિયન અથવા ₹9 લાખ કરોડથી વધુના ખર્ચે વાયુસેનાનું આધુનિકીકરણ કરશે, જેથી જો જરૂરી હોય તો તે ચીન અને પાકિસ્તાનને એકસાથે શક્તિશાળી જવાબ આપી શકે.
ભારતની વાયુ શક્તિ એક નિર્ણાયક તબક્કે ઉભી છે. હિમાલયની ઊંચાઈથી થાર રણના આકાશ સુધી ગુંજતા ફાઇટર જેટનો અવાજ હવે ફક્ત અભ્યાસનો સંકેત નથી, પરંતુ બદલાતી વ્યૂહાત્મક વિચારસરણીનું પ્રતીક છે. ભારતીય વાયુસેના (IAF) 2040 સુધીમાં તેની શક્તિને 42 સ્ક્વોડ્રન સુધી વધારવાનું લક્ષ્ય રાખે છે. એક સમયે 31 સ્ક્વોડ્રન સુધી ઘટાડીને 31 સ્ક્વોડ્રન કરવામાં આવેલા દળને ફરીથી મજબૂત બનાવવા માટે આશરે $100 અરબ ડોલરની વિશાળ આધુનિકીકરણ યોજના ચાલી રહી છે. તેનું સૌથી મોટું આકર્ષણ મલ્ટી-રોલ ફાઇટર એરક્રાફ્ટ (MRFA) કાર્યક્રમ હેઠળ 114 રાફેલ વિમાનોની સંભવિત ખરીદી છે.
આ ભારતીય વાયુસેના માટે અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી ફાઇટર એરક્રાફ્ટ ખરીદી માનવામાં આવે છે, જેનો ખર્ચ આશરે $35-40 બિલિયન (આશરે રૂ. 3.25 લાખ કરોડ) થવાનો અંદાજ છે. સંરક્ષણ સંપાદન પરિષદની પ્રારંભિક મંજૂરી પછી, આ સોદો સ્વદેશી રીતે મોટી સંખ્યામાં વિમાનોનું ઉત્પાદન કરવાની યોજના ધરાવે છે. આ સોદો 'આત્મનિર્ભર ભારત' માટે પ્રોત્સાહન સાબિત થઈ શકે છે. 36 રાફેલ પહેલેથી જ સેવામાં છે અને નૌકાદળ માટે પ્રસ્તાવિત રાફેલ-એમ સાથે, ભારત રાફેલ ફાઇટર જેટનું સંચાલન કરતા મુખ્ય દેશોની યાદીમાં જોડાશે.
પાંચમી પેઢીની સાથે છઠ્ઠી પેઢીની ટેકનોલોજી પર પણ નજર
ભારત છઠ્ઠી પેઢીની ટેકનોલોજી પર પણ નજર રાખી રહ્યું છે. ફ્રાન્સ, જર્મની અને સ્પેન વચ્ચેના સંયુક્ત કાર્યક્રમ, ફ્યુચર કોમ્બેટ એર સિસ્ટમ (FCAS) માં સંભવિત ભાગીદારી અંગે ગંભીર ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે. ફ્યુચર કોમ્બેટ એર સિસ્ટમમાં સંપૂર્ણ ભાગીદારી માટે ભારતને આશરે 25 અબજ યુરો (આશરે $29-30 અબજ) રોકાણ કરવાની જરૂર પડી શકે છે. આ ચોક્કસપણે એક ખર્ચાળ સાહસ છે, પરંતુ તે સ્ટીલ્થ ટેકનોલોજી, કૃત્રિમ બુદ્ધિ-આધારિત સ્વોર્મિંગ અને નેટવર્ક-કેન્દ્રિત યુદ્ધ જેવી અદ્યતન ક્ષમતાઓની ઍક્સેસ પ્રદાન કરી શકે છે.
નિષ્ણાતો માને છે કે આ ભારતના સ્વદેશી એડવાન્સ્ડ મીડિયમ કોમ્બેટ એરક્રાફ્ટ (AMCA) પ્રોગ્રામને તકનીકી ધાર પ્રદાન કરી શકે છે. પાંચમી પેઢીના ફાઇટર એરક્રાફ્ટ, સુખોઈ Su-57E ની સંભવિત ખરીદી અંગે રશિયા સાથે વાટાઘાટો પણ ચાલી રહી છે. આશરે $8 અબજના આ સોદામાં 36-40 વિમાનનું સંપાદન શામેલ હોઈ શકે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ પગલું AMCA સંપૂર્ણપણે કાર્યરત ન થાય ત્યાં સુધી સ્ટીલ્થ ક્ષમતાના અભાવને અસ્થાયી રૂપે દૂર કરી શકે છે. જો કે, પશ્ચિમી પ્રતિબંધો અને ઉત્પાદન પડકારોને કારણે આ વિકલ્પ અંગે સાવચેતી રાખવામાં આવી છે. જ્યારે આ સોદો, લાઇસન્સ પ્રાપ્ત ઉત્પાદનની ઓફર સાથે, ઝડપી ઉકેલ પૂરો પાડી શકે છે, ત્યારે લાંબા ગાળાની વ્યૂહરચના સ્વદેશી કાર્યક્રમો પર કેન્દ્રિત રહે છે.
900,000 કરોડની ફાયરપાવર યોજના
આધુનિકીકરણનો આધાર સ્વદેશી પ્રોજેક્ટ્સ છે. HAL Tejas Mk1A અને પ્રસ્તાવિત HAL Tejas MkII માટે મોટા ઓર્ડર જગુઆર અને મિગ-29 જેવા જૂના વિમાનોને બદલશે. Mk-II પરીક્ષણમાં છે, જેમાં સેંકડો Mk-1A વિમાનોનું ઉત્પાદન થઈ રહ્યું છે. દરમિયાન, AMCA ભારતની પાંચમી પેઢીની મહત્વાકાંક્ષાઓનું કેન્દ્ર છે, જેમાં પ્રોટોટાઇપ 2030 ના દાયકાની શરૂઆતમાં ઉડાન ભરશે અને 2035 ની આસપાસ સેવામાં પ્રવેશ કરશે તેવી અપેક્ષા છે. આ સ્વદેશી કાર્યક્રમો ખર્ચને સંતુલિત કરવાનો અને લાંબા ગાળાના સ્વનિર્ભરતાને સુનિશ્ચિત કરવાનો હેતુ ધરાવે છે. જ્યારે સંયુક્ત કરવામાં આવે છે, ત્યારે ચિત્ર ખૂબ વ્યાપક છે: રાફેલ માટે $35-40 બિલિયન, FCAS માટે સંભવિત $29-30 બિલિયન, Su-57E માટે લગભગ $8 બિલિયન, અને તેજસ અને AMCA ના વિકાસ માટે અબજો ડોલર. આ લગભગ $100 બિલિયનનો લાંબા ગાળાનો દાવ છે. તાજેતરના વર્ષોમાં સંરક્ષણ બજેટ રૂ. 7.85 લાખ કરોડ સુધી વધારવાથી આ પ્રાથમિકતા પ્રતિબિંબિત થાય છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે