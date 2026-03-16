Special Story: શું હોય છે દરિયાઈ માઈન્સ? કેટલી ખતરનાક અને કેવી રીતે કરે છે મોટા જહાજોનો ખેલ ખતમ?
What are sea mines? ઈરાન યુદ્ધની આશંકાઓ વચ્ચે એક ચર્ચા ખૂબ જ ઝડપથી ફેલાઈ રહી છે કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં મોટી સંખ્યામાં દરિયાઈ માઈન્સ (Sea Mines) બિછાવવામાં આવી છે, જે ત્યાંથી પસાર થતા જહાજો અને તેલ ટેન્કરો માટે મોટો ખતરો છે. આખરે આ માઈન્સ હોય છે શું? તે એટલી ખતરનાક કેમ હોય છે? તેના ઘણા પ્રકારો છે. કેટલાક જહાજો સાથે અથડાયા પછી તેને તબાહ કરી નાંખે છે, તો અમુક જહાજના પાણીમાં તરંગોથી એક્ટિવ થાય છે તો અમુક તેના અવાજથી... દ્વારા સક્રિય થાય છે, અને અન્ય જહાજના અવાજ દ્વારા... જાણો તેના વિશે A To Z....
What are sea mines? ઈરાન સાથેના યુદ્ધ પછી જ્યારે તેમણે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને સંપૂર્ણપણે બંધ કરી દીધું, ત્યારે અહેવાલો ફેલાવા લાગ્યા હતા કે તેમણે આ માર્ગ પર દરિયાઈ માઈન્સ બિછાવી છે. આ અહેવાલોએ તેલ ટેન્કરો અને જહાજોમાં ગભરાટ ફેલાવ્યો. જો કે, ઈરાને ફરીથી આ અહેવાલોને નકારી કાઢ્યા, અને કહ્યું કે તેમણે આવું કંઈ કર્યું નથી. જો કે, દરિયાઈ માઈન્સ શું છે અને તે કેવી રીતે કાર્ય કરે છે તે સમજવું મહત્વપૂર્ણ છે.
શું છે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ અને કેમ ત્યાં ભય ફેલાયો છે?
હોર્મુઝની સામુદ્રધુની વિશ્વનો સૌથી મહત્વનો તેલ માર્ગ છે. અહીંથી દરરોજ અંદાજે 2 કરોડ બેરલ તેલ પસાર થાય છે. સાઉદી અરેબિયા, યુએઈ, કુવૈત અને ઈરાક જેવા દેશો પોતાના ટેન્કરો આ જ રસ્તે મોકલે છે. એવી આશંકા છે કે યુદ્ધની સ્થિતિમાં ઈરાન આ માર્ગ રોકી શકે છે. ઈરાને આ માર્ગ પર માઈન્સ બિછાવી હોવાના અહેવાલોથી વિશ્વભરમાં હાહાકાર મચી ગયો છે, જોકે ઈરાને સત્તાવાર રીતે આ વાતનો ઇનકાર કર્યો છે.
દરિયાઈ માઈન્સ અથવા નૌકાદળની માઈન્સ, સમુદ્રમાં ઊંડા છુપાયેલા ઘાતક શસ્ત્રો છે જે સદીઓથી નૌકાદળની વ્યૂહરચનાનો અભિન્ન ભાગ રહ્યા છે. તે પાણીની અંદર વિસ્ફોટક ડિવાઈસ છે જે દુશ્મન જહાજો, સબમરીન અથવા તો માછીમારીની બોટનો નાશ કરવા માટે બિછાવેલી હોય છે. બીજા વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન લેન્ડમાઇન એક અત્યંત અસરકારક અને વ્યૂહાત્મક શસ્ત્ર બન્યા. ‘ઓપરેશન સ્ટારવેશન’ તેનું મુખ્ય ઉદાહરણ હતું. યુદ્ધના અંતની નજીક યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે પેસિફિક મહાસાગરમાં એક વિશાળ માઈન્સ બિછાવવાનું અભિયાન શરૂ કર્યું, જાપાની જહાજોના માર્ગોને અવરોધવા માટે 12,000 માઈન્સ પાથરી. આ માઈન્સે 650 જાપાની જહાજોને ડૂબાડી દીધા અને તેમની દરિયાઇ પ્રવૃત્તિઓને સંપૂર્ણપણે બંધ કરી દીધી.
દરિયાઈ માઈન્સ (Naval Mines) શું છે?
દરિયાઈ માઈન્સ એ સમુદ્રના પેટાળમાં છુપાયેલા એવા ઘાતક હથિયારો છે જે સદીઓથી નૌકાદળની રણનીતિનો હિસ્સો રહ્યા છે. તે પાણીની નીચે ગોઠવવામાં આવેલા વિસ્ફોટક ઉપકરણો છે, જે દુશ્મનના જહાજો, સબમરીન અથવા માછીમારીની નૌકાઓને નષ્ટ કરવા માટે બનાવવામાં આવે છે. આધુનિક માઈન્સમાં 100 કિલોગ્રામથી લઈને 1,000 કિલોગ્રામ સુધીના વિસ્ફોટકો હોઈ શકે છે, જે એક વિશાળ યુદ્ધ જહાજને ડુબાડવા કે ઓઈલ ટેન્કરને ગંભીર નુકસાન પહોંચાડવા માટે પૂરતા છે. દરિયાઈ માઈન્સ મૂળભૂત રીતે વિસ્ફોટક ચાર્જથી સજ્જ ડિવાઈસ છે જે સમુદ્રતળ પર, પાણીની સપાટી નીચે અથવા તરતા રહે છે. તેનો અવિષ્કાર પ્રાચીન ચીનમાં ઉદ્ભવ્યો હતો. આધુનિક માઈન્સમાં 100 કિલોગ્રામથી લઈને 1,000 કિલોગ્રામ વિસ્ફોટકો હોઈ શકે છે, જે મોટા યુદ્ધ જહાજોને ડૂબાડી શકે છે અથવા તેલના ટેન્કરને ગંભીર નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.
શું છે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ, જ્યાં દરિયાઈ માઈન્સ નાખવામાં આવી રહી હોવાના સમાચાર ઝડપથી ફેલાય છે?
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ વિશ્વનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ તેલ માર્ગ છે. તેમાંથી દરરોજ આશરે 20 મિલિયન બેરલ તેલ પસાર થાય છે. મુખ્ય ગલ્ફ તેલ ઉત્પાદક દેશો, સાઉદી અરેબિયા, સંયુક્ત આરબ અમીરાત, કુવૈત અને ઇરાક, આ માર્ગ દ્વારા તેમના તેલ ટેન્કરો મોકલે છે. એવું માનવામાં આવતું હતું કે યુદ્ધની સ્થિતિમાં ઈરાન આ માર્ગને અવરોધિત કરી શકે છે, અને બરાબર એવું જ થયું. વર્તમાન હુમલો શરૂ થતાં જ ઈરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને અવરોધિત કરી દીધી, જેના કારણે ત્યાંથી પસાર થતા જહાજો અને તેલ ટેન્કરો ફસાઈ ગયા. આનાથી વૈશ્વિક સ્તરે આક્રોશ ફેલાયો છે.
શું ઈરાને ખરેખર ત્યાં માઈન્સ બિછાવી રાખી છે?
મોટાભાગના લશ્કરી વિશ્લેષકો માને છે કે આ શક્ય છે કારણ કે ઈરાને યુદ્ધ પહેલા માઈન્સનો સંગ્રહ કર્યો હતો, જે તે ખૂબ જ ઝડપથી બિછાવી હોઈ શકે છે. ઈરાનની નૌકાદળ અને ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ પાસે હજારો દરિયાઈ માઈન્સ હોવાનો અંદાજ છે. જોકે, ઈરાન આ વાતનો ઇનકાર કરે છે.
દરિયાઈ માઈન્સ શું હોય છે?
દરિયાઈ માઈન્સ મૂળભૂત રીતે પાણીની અંદર વિસ્ફોટક શસ્ત્રો જેવા હોય છે. તે દરિયાની સપાટી નીચે, દરિયાઈ તળિયા પર અથવા પાણીની ચોક્કસ ઊંડાઈએ મૂકવામાં આવે છે. તેમનો હેતુ દુશ્મન જહાજો, સબમરીન અથવા નૌકાદળના કાફલાને નુકસાન પહોંચાડવાનો અથવા દરિયાઈ માર્ગોને અવરોધિત કરવાનો છે. જ્યારે કોઈ જહાજ અથવા સબમરીન તેમની નજીક આવે છે, ત્યારે માઈન્સ અસર, દબાણ, ધ્વનિ અથવા ચુંબકીય ક્ષેત્ર દ્વારા સક્રિય થાય છે અને વિસ્ફોટ થાય છે.
દરિયાઈ માઈન્સનો ઉપયોગ કેટલા સમયથી થાય છે?
દરિયાઈ માઈન્સનો ઇતિહાસ લાંબો છે. તેમના પ્રારંભિક સ્વરૂપોનો સૌપ્રથમ ઉપયોગ 19મી સદીમાં થયો હતો. અમેરિકન ગૃહયુદ્ધ (1861-1865) દરમિયાન તેનો વ્યાપક ઉપયોગ થયો હતો. બાદમાં, પ્રથમ અને બીજા વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન દરિયાઈ માઈન્સએ હજારો જહાજોને ડૂબાડી દીધા હતા. આજે પણ, આ શસ્ત્રોને નૌકાદળ યુદ્ધમાં ખૂબ અસરકારક માનવામાં આવે છે કારણ કે તે તૈનાત કરવા માટે સસ્તા છે પરંતુ નોંધપાત્ર નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.
દરિયાઈ માઈન્સના મુખ્ય પ્રકારો કેટલા છે?
દરિયાઈ માઈન્સ મુખ્યત્વે ત્રણ પ્રકારની હોય છે. જેમાં વાત કરીએ તો કોન્ટેક્ટ માઈન્સ (Contact Mines): આ સૌથી જૂની અને સરળ માઈન્સ છે. જ્યારે કોઈ જહાજ આની સાથે સીધું અથડાય છે, ત્યારે જ વિસ્ફોટ થાય છે. ત્યારબાદ આવે છે ઈન્ફ્લુઅન્સ માઈન્સ (Influence Mines): આ માઈન્સ જહાજના સંપર્કમાં આવ્યા વગર જ સક્રિય થાય છે. તે જહાજના ચુંબકીય ક્ષેત્ર (Magnetic field), પાણીના દબાણ અથવા એન્જિનના અવાજથી ફાટે છે. બોટમ માઈન્સ (Bottom Mines): આ સમુદ્રના તળિયે બેસાડવામાં આવે છે. જ્યારે કોઈ જહાજ તેની ઉપરથી પસાર થાય ત્યારે દબાણ અથવા ધ્રુજારીને કારણે તે સક્રિય થઈ જાય છે.
તે કેવી રીતે કામ કરે છે અને કેટલી ખતરનાક છે?
જ્યારે કોઈ માઈન પાણીની અંદર ફાટે છે, ત્યારે તેની ઉર્જા ત્રણ રીતે ફેલાય છે. 53% શોકવેવ (Shockwave)માં, પછી આવે છે 46% ગરમી (Heat) માં અને 1% પ્રકાશ (Light) ના રૂપમાં કામ કરે છે.
જહાજ કેવી રીતે તૂટે છે?
લેન્ડમાઇન જહાજોને નુકસાન પહોંચાડવાની મુખ્ય રીતો પ્રારંભિક શોકવેવ અને તેના દ્વારા ઉત્પન્ન થતા વિશાળ ગેસ પરપોટા છે. શોકવેવ પાણીમાં ફેલાય છે અને જો પૂરતી શક્તિશાળી હોય, તો તે જહાજોના હલને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે અથવા તોડી શકે છે. લેન્ડમાઇન વિસ્ફોટ થયા પછી અથવા પાણીની અંદર ઝડપથી વિસ્તર્યા પછી, એક મોટો ગેસ પરપોટો બને છે. આ ગેસ પરપોટો ત્યાં સુધી વિસ્તરે છે જ્યાં સુધી આસપાસના પાણીના દબાણને કારણે તે અવિશ્વસનીય ગતિએ સંકોચાય નહીં. સંકોચન પછી તે ફરીથી વિસ્તરે છે, અને વારંવાર વિસ્તરે છે, દરેક વખતે થોડી થોડી ઊર્જા ગુમાવે છે. ઝડપથી થનાર આ ક્રિયાના કારણે જહાજો તૂટ જાય છે, બે ભાગમાં વિભાજીત કરે છે અને અંતે ડૂબી જાય છે.
દરિયાઈ માઈન્સ જહાજો માટે કેટલા ખતરનાક હોય છે?
દરિયાઈ માઈન્સને નૌકાદળ યુદ્ધનું સસ્તું પણ ઘાતક શસ્ત્ર માનવામાં આવે છે. આનું કારણ એ છે કે તે ગુપ્ત અને શોધવા મુશ્કેલ હોય છે. દરિયાઈ માઈન્સ મોટા જહાજોને ગંભીર નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.
દરિયાઈ માઈન્સ કેવી રીતે દરિયામાં બિછાવવામાં આવે છે?
દરિયાઈ માઈન્સ ઘણી રીતે નાખી શકાય છે. તે યુદ્ધ જહાજો, સબમરીન, નાની ઝડપી બોટ અને હેલિકોપ્ટર અથવા વિમાનમાંથી નાખી શકાય છે. તે નાખવા માટે પ્રમાણમાં સરળ અને સસ્તું માનવામાં આવે છે.
શું આધુનિક જહાજો માઈમ્સથી બચી શકે છે?
અમુક હદ સુધી, હા. આજે, ઘણા દેશોની પાસે માઈન્સ પ્રતિમાપન જહાજો હોય છે જે સમુદ્રમાં માઈન્સ શોધી કાઢે છે અને નિષ્ક્રિય કરે છે. જો કે, જો તે મોટી સંખ્યામાં નાખવામાં આવે છે, તો તેને સાફ કરવામાં અઠવાડિયા કે મહિનાઓ લાગી શકે છે.
વિશ્વમાં અત્યારે ક્યાં-ક્યાં માઈન્સનું જોખમ છે?
આજે પણ વિશ્વના ઘણા સમુદ્રમાં જૂના યુદ્ધોની માઈન્સ પડી છે. બ્લેક સીમાં રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધને કારણે માઈન્સ બિછાવવામાં આવી છે. બીજા વિશ્વયુદ્ધ સમયની હજારો માઈન્સ આજે પણ બાલ્ટિક સમુદ્રમાં મોજૂદ છે. આ ઉપરાંત પર્શિયન ગલ્ફ અને દક્ષિણ ચીન સાગરમાં પણ અવારનવાર માઈન્સ હોવાના અહેવાલો આવતા રહે છે.
