પુસ્તક પ્રકાશિત કરવાનો શું હોય છે નિયમ, પૂર્વ આર્મી ચીફ નરવણેની બુક સેના પાસે કેમ મોકલવામાં આવી?

General Naravane Book Controversy: પૂર્વ આર્મી ચપ જનરલ (નિવૃત્ત) મનોજ મુકુંદ નરવણેના પુસ્તકને લઈને સતત વિવાદ જોવા મળી રહ્યો છે. આ વચ્ચે પુસ્તકના પ્રકાશક પેંગ્વિન ઈન્ડિયા તરફથી પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 10, 2026, 05:25 PM IST

General Naravane Book Controversy: પૂર્વ સેના અધ્યક્ષ (નિવૃત્ત) મનોજ મુકુંદ નરવણેના પુસ્તક ‘Four Stars of Destiny' ને લઈને વિવાદ વધી રહ્યો છે. ઘણા પ્લેટફોર્મ પર આ પુસ્તકની કેટલીક કોપી લીક થઈ ગઈ છે, જ્યારબાદ તેમાં જણાવેલી ઘણી વસ્તુ મુદ્દે સંસદથી લઈને દેશભરમાં વિવાદ જોવા મળી રહ્યો છે. આ મામલે દિલ્હી પોલીસે FIR નોંધી છે અને તે જાણવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે કે બુક કઈ રીતે લીક થઈ. આ મામલે પબ્લિશર પેંગ્વિન ઈન્ડિયા તરફથી સ્પષ્ટતા સામે આવી છે. તેવામાં આજે અમે તમને જણાવીશું કે પુસ્તક કઈ રીતે પ્રકાશિત થાય છે અને તેને પ્રકાશિત કરવાના નિયમ શું છે. સાથે તે જાણીશું કે પૂર્વ સેના અધ્યક્ષના પુસ્તકને મંજૂરી માટે સેનાની પાસે કેમ મોકલવામાં આવે છે.

પ્રકાશક પેંગ્વિને શું કહ્યું?
નરવણેના પુસ્તકને લઈને થઈ રહેલા વિવાદ વચ્ચે બુકના પબ્લિશર પેંગ્વિન રેન્ડમ હાઉસ ઈન્ડિયા  (PRHI) તરફથી નિવેદન સામે આવ્યું છે. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ભારતીય સેનાના પૂર્વ પ્રમુખ જનરલ મનોજ મુકુંદ નરવણેની યાદો પર આધારિત પુસ્તક 'ફોર સ્ટાર્સ ઓફ ડેસ્ટિની'ના પબ્લિશિંગ રાઇડ્સ માત્ર અમારી પાસે છે. નિવેદનમાં સ્પષ્ટ કહેવામાં આવ્યું કે આ પુસ્તક હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી. પેંગ્વિન તરફથી આ પુસ્તકની કોઈ કોપી (પ્રિન્ટ કે ડિજિટલ) હજુ સુધી ન આપવામાં આવી છે, ન વેચવામાં આવી છે અને ન જનતા માટે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે.

પ્રકાશક કંપનીએ ચેતવણી જારી કરતા જણાવ્યું છે કે જો આ પુસ્તકનો કોઈ ભાગ કે કોપી સર્કુલેશનમાં છે તો તેને ગેરકાયદેસર માનવામાં આવશે. પછી તે પ્રિન્ટમાં હોય, ડિજિટલ હોય કે PDF હોય કે કોઈ ઓફલાઈન/ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ પર ઉપલબ્ધ હોય. તેને કોપી રાઇટનું ઉલ્લંઘન માનવામાં આવે છે.

કઈ રીતે છપાઈ છે પુસ્તક?
કોઈ પુસ્તક છાપતા પહેલા તેનો ડ્રાફ્ટ તૈયાર કરવાનો હોય છે. તેમાં ટાઇપિંગથી લઈને તમામ પ્રકારના કન્ટેન્ટ સામેલ હોય છે. પુસ્તકનો ડ્રાફ્ટ તૈયાર થયા બાદ તેનું એડિટિંગ અને પ્રૂફરીડિંગ થાય છે. કન્ટેન્ટમાં રહેલી ભૂલોને ઠીક કરવા માટે પ્રોફેશનલ હાયર કરવામાં આવે છે.

ત્યારબાદ પબ્લિશિંગનો વારો આવે છે, જેમાં બે પ્રકારની વસ્તુ સામેલ હોય છે. પ્રથમ ટ્રેડિશનલ પબ્લિશિંગ, જેમાં પબ્લિશર કંપની છાપકામનો ખર્ચ ઉઠાવે છે, તો બીજું સેલ્ફ પબ્લિશિંગ હોય છે, જેમાં ખૂદ પૈસા આપવા પડે છે.

સામાન્ય રીતે પુસ્તકો મોટા પબ્લિશર્સ, જેમ કે- રાજકમલ, પાણી કે પેંગ્વિનની પાસે મોકલવામાં આવે છે. અહીં પ્રકાશિત રાઇટ્સથી લઈને કિંમત અને બાકી વસ્તુ નક્કી થાય છે. જે પબ્લિશર પુસ્તકને છાપે છે, તેની પાસે બધા પબ્લિશિંગ રાઇડ્સ હોય છે.

પુસ્તક પબ્લિશ કરતા પહેલા ISBN (International Standard Book Number) પણ લેવનો હોય છે. તેને રાજા રામમોહન રાય નેશનલ એન્જસી તરફથી જારી કરવામાં આવે છે.

સેનાની પાસે કેમ મોકલવામાં આવ્યું નરવણેનું પુસ્તક?
સામાન્ય રીતે પુસ્તક છાપવા માટે આ બધુ કરવાનું હોય છે, જે અમે તમને ઉપર જણાવ્યું છે. પરંતુ સેનાના અધિકારીઓ, ગુપ્તચર વિભાગમાં કામ કરનાર લોકો કે પછી સિવિલ સર્વેન્ટ્સ માટે અલગ નિયમ છે. આ નિયમ કંડક્ટ રૂલ (CCS) 1964 અને 1968 હેઠળ આવે છે. તેવા લોકોએ નિવૃત્તિ બાદ પણ પુસ્તક છાપવા માટે સરકારની મંજૂરી લેવાની હોય છે.

ઓફિશિયલ સીક્રેટ એક્ટ હેઠળ મંજૂરી વગર પુસ્તક છાપવા પર પૂર્વ અધિકારીઓએ જેલ સુધી જવું પડી શકે છે, કે તેમનું પેન્શન રોકી શકાય છે. આ કારણ છે કે એપ્રિલ 2024મા પુસ્તક છાપી તૈયાર થયા બાદ જનરલ નરવણેએ તેને રક્ષા મંત્રાલય પાસે મંજૂરી માટે મોકલી આપ્યું હતું, પરંતુ હજુ સુધી તેને મંજૂરી મળી નથી.

સૈન્ય અધિકારીઓ માટે નિયમ
નરવણે પહેલા સેનાના ઘણા મોટા અધિકારી પોતાનું પુસ્તક પ્રકાશિત કરી ચુક્યા છે. આ મામલામાં પણ સ્ક્રૂટની પ્રક્રિયાનું પાલન કરવામાં આવ્યું હતું અને મંજૂરી મળ્યા બાદ પુસ્તક માર્કેટમાં આવ્યું હતું. આર્મી રૂલ્સ 1954 (કલમ 21) હેઠળ સેનાના અધિકારી યુદ્ધ કે પછી સેના સાતે જોડાયેલી કોઈ જાણકારી મુદ્દે પુસ્તક કે નિવેદનબાજી ન કરી શકે. તે માટે પહેલા મંજૂરી લેવી જરૂરી છે.

