ભારતને હિન્દુ રાષ્ટ્ર જાહેર કરવા માટે બંધારણમાં ક્યા-ક્યા બદલાવ કરવા પડશે, શું હોય છે પ્રોસીજર?
India A Hindu Nation: ભારતને હિન્દુ રાષ્ટ્ર બનાવવાનો માર્ગ ફક્ત વિચારધારાથી જ નહીં, પરંતુ બંધારણની સૌથી મુશ્કેલ દિવાલોમાંથી પણ પસાર થાય છે. ચાલો જોઈએ કે, હિન્દુ રાષ્ટ્ર બનાવવા માટે બંધારણમાં ક્યા-કયા બદલાવ કરવા પડશે.
India A Hindu Nation: હાલમાં જ RSS અધ્યક્ષ મોહન ભાગવતનું નિવેદન "ભારત અને હિન્દુ એક જ છે... તેને હિન્દુ રાષ્ટ્ર જાહેર કરવાની કોઈ જરૂર નથી" એ ફરી એકવાર રાજકીય અને બંધારણીય ચર્ચાને ગરમ કરી દીધી છે. જો કે, તેમણે કોઈ બદલાવની જરૂરત નથી જણાવી, પરંતુ પ્રશ્ન એ ઊભો થયો કે, જો ભવિષ્યમાં કોઈ કારણોસર ભારતને હિન્દુ રાષ્ટ્ર જાહેર કરવાનો પ્રસ્તાવ આવે છે, તો બંધારણમાં કયા પ્રકારના બદલાવ જરૂરી હશે અને તેનો કાયદાકીય માર્ગ શું હશે? ચાલો સમજીએ.
પ્રસ્તાવનામાં બદલાવ સૌથી મુશ્કેલ રસ્તો
ભારતીય બંધારણના પ્રસ્તાવનામાં "ધર્મનિરપેક્ષ" શબ્દ આપણી ઓળખનો પાયો છે. હિન્દુ રાષ્ટ્ર જાહેર કરવાની દિશામાં સૌથી પહેલું અને સૌથી મહત્વપૂર્ણ પગલું એ હશે કે, પ્રસ્તાવનામાં સુધારો કરીને આ શબ્દને દૂર કરવામાં આવે. બંધારણીય નિષ્ણાતોના મતે, પ્રસ્તાવના ફક્ત એક ઔપચારિક પંક્તિ નથી, પરંતુ સમગ્ર બંધારણનો આત્મા છે. તેને બદલવા માટે સંસદમાં બે તૃતીયાંશ બહુમતી અને અડધાથી વધુ રાજ્ય વિધાનસભાઓની મંજૂરીની જરૂર પડશે. આ સંખ્યાની દ્રષ્ટિએ તેને ખૂબ જ પડકારજનક પ્રક્રિયા બનાવે છે.
મૂળભૂત અધિકારોમાં મોટા બદલાવ
કલમ 14 અને 15 ભારતમાં સમાનતા અને ગેર-ભેદભાવની ખાતરી આપે છે. જો ભારતને કોઈ ધાર્મિક ઓળખ સાથે જોડવું હોય, તો આ કલમોમાં સુધારો કરવાની જરૂર પડશે. કલમ ૧૪માં એવી રીતે સુધારો કરવામાં આવશે કે રાજ્ય ધાર્મિક આધારો પર અલગ નીતિઓ બનાવી શકે. કલમ 15માં પણ સુધારો કરીને ધર્મના આધારે ભેદભાવને મંજૂરી આપવી પડશે, જે વર્તમાન વ્યવસ્થા હેઠળ સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધિત છે.
નાગરિકતા કાયદામાં ફેરફાર
હિન્દુ રાષ્ટ્રની અવધારણાને બંધારણીય બનાવવા માટે નાગરિકતા કાયદામાં વ્યાપક સુધારાની જરૂર પડશે. નાગરિકતા અધિનિયમ 2019એ આ દિશામાં ધર્મ-આધારિત જોગવાઈઓ રજૂ કરીને આની ઝલક આપી હતી. પરંતુ હિન્દુ રાષ્ટ્ર લાગુ કરવા માટે નાગરિકતાને ધર્મ સાથે સીધી રીતે જોડતી જોગવાઈઓમાં સંપૂર્ણ ફેરફારની જરૂર પડશે. આનાથી ભારતની વર્તમાન નાગરિકતા નીતિ સંપૂર્ણપણે બદલાઈ જશે.
રાજ્યની શક્તિઓમાં બદલાવ
ભારતીય બંધારણ રાજ્યને ધર્મથી અંતર રાખવાનો આદેશ આપે છે. જો ભારત પોતાને હિન્દુ રાષ્ટ્ર જાહેર કરે છે, તો રાજ્યને ધાર્મિક બાબતોમાં વધુ શક્તિશાળી હસ્તક્ષેપની મંજૂરી આપવી પડશે. આમાં એવી વ્યવસ્થાઓનો હશે જ્યાં સરકાર ધર્મના આધારે સંસ્થાકીય નિર્ણયો લેવા માટે સક્ષમ હોય.
પ્રક્રિયા કેટલી મુશ્કેલ
ભારતીય બંધારણને દુનિયાના સૌથી કઠોર બંધારણીય માળખામાંથી એક માનવામાં આવે છે. હિન્દુ રાષ્ટ્ર જેવા મોટા બદલાવ માટે માત્ર સંસદમાં પ્રચંડ બહુમતી જ નહીં, પરંતુ અનેક રાજ્યોની સંમતિની પણ જરૂર પડશે. વ્યવહારિક રીતે કહીએ તો, આ શક્ય છે, પરંતુ અત્યંત મુશ્કેલ છે.
