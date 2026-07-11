Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /ચીનની દાદાગીરી સામે ભારતનો માસ્ટરસ્ટ્રોક! ભારત-ન્યૂઝીલેન્ડે વધાર્યા વ્યૂહાત્મક સંબંધો, 18 સમજૂતિઓ પર મહોર

ચીનની દાદાગીરી સામે ભારતનો માસ્ટરસ્ટ્રોક! ભારત-ન્યૂઝીલેન્ડે વધાર્યા વ્યૂહાત્મક સંબંધો, 18 સમજૂતિઓ પર મહોર

પીએમ મોદી ન્યૂઝીલેન્ડના ઐતિહાસિક પ્રવાસ અંતર્ગત ઓકલેન્ડ પહોંચ્યા જ્યાં તેમણે પોતાના સમકક્ષ ક્રિસ્ટોફર લક્સન સાથે દ્વિપક્ષીય મંત્રણા કરી. પીએમ મોદીએ ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડને સ્વાભાવિક પાર્ટનર ગણાવ્યા અને બંને દેશોના સંબંધને રણનીતિક સ્તરે લઈ જવા પર સહમતિ જતાવી. વાતચીત બાદ બંને દેશ વચ્ચે મહત્વની સમજૂતિઓ પર આદાન પ્રદાન થયું જેનો હેતુ અલગ અલગ ક્ષેત્રોમાં સહયોગ વધારવાનો છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 11, 2026, 10:32 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 10:32 AM IST
ચીનની દાદાગીરી સામે ભારતનો માસ્ટરસ્ટ્રોક! ભારત-ન્યૂઝીલેન્ડે વધાર્યા વ્યૂહાત્મક સંબંધો, 18 સમજૂતિઓ પર મહોર
Source: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
માંડ 50 પગથિયાં ચડ્યા ત્યાં જ સિંહે તરાપ મારી! કાકાનો હાથ પકડીને ગિરનાર ચઢતા બાળકને
Shocking tragedy at Junagadh Girnar: Lion fatally attacks innocent child of a family on pilgrimage18 min ago
2
Gujarat-Cancer-Cases50 min ago
3
fifa world cup 20261 hr ago
4
Cockroach2 hrs ago
5
The Odyssey2 hrs ago