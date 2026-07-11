/ચીનની દાદાગીરી સામે ભારતનો માસ્ટરસ્ટ્રોક! ભારત-ન્યૂઝીલેન્ડે વધાર્યા વ્યૂહાત્મક સંબંધો, 18 સમજૂતિઓ પર મહોર

લગભગ 40 વર્ષ બાદ કોઈ ભારતીય પ્રધાનમંત્રીએ ન્યૂઝીલેન્ડનો પ્રવાસ કર્યો જે બંને દેશોના સંબંધો માટે ઐતિહાસિક સાબિત થયો. ઓકલેન્ડમાં પીએમ મોદી અને ન્યૂઝીલેન્ડના પ્રધાનમંત્રીની મુલાકાત બાદ બંને દેશોએ મળીને કુલ 18 મોટી સમજૂતિઓ અને જાહેરાતો પર સહમતિ વ્યક્ત કરી. જેમાં 10 એમઓયુ અને 8 મોટા એલાન સામેલ છે. આ નિર્ણયોથી ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડના સંબંધને હવે સ્ટ્રેટેજિક પાર્ટનરશીપનો દરજ્જો મળ્યો છે. રક્ષા, દરિયાઈ સુરક્ષા, વેપાર, કૃષિ, શિક્ષણ, ખેલ અને સંસ્કૃતિ જેવા અનેક ક્ષેત્રોમાં હવે બંને દેશો મળીને કામ કરશે. જેનાથી ઈન્ડો પેસેફિકમાં ચીનના વધતા પ્રભાવને કાઉન્ટર બેલેન્સ તરીકે પણ ગણવામાં આવી રહ્યું છે.
સૌથી મહત્વની સમજૂતિ રક્ષા અને સમુદ્રી સુરક્ષાને લઈને થઈ. ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડની સેનાઓ હવે સમુદ્રી સુરક્ષા, જાણકારી શેર કરશે અને જોઈન્ટ અભ્યાસમાં સાથે કામ કરશે. બંને દેશોએ સમુદ્ર સંલગ્ન નક્શા અને હાઈડ્રોગ્રાફી ડેટા શેર કરવા ઉપર પણ સહમતિ જતાવી છે. જેનાથી દરિયાઈ માર્ગોની સુરક્ષા વધુ સારી થશે. એક અન્ય સમજૂતિ હેઠળ બંને દેશોની સેનાઓ જરૂર પડ્યે એક બીજાને લોજિસ્ટિક સપોર્ટ પણ આપશે.
Sharing my remarks during meeting with PM Christopher Luxon.@chrisluxonmp https://t.co/khsJEDiDpC
— Narendra Modi (@narendramodi) July 11, 2026
ભારત અને ન્યૂઝિલેન્ડ વચ્ચે આ સમજૂતિઓ પર સહમતિ
1. ભારતના વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું કે બંને નેતાઓની બેઠકમાં ભારત-ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે રણનીતિક ભાગીદારી માટે 2030 સુધી એક રોડમેપ પર સહમતિ જતાવી છે. જેમાં સંબંધોને રણનીતિક ભાગીદારીનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો છે. જેનાથી ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ ભાગીદારીને દિશા આપવા માટે વ્યવસ્થિત રોડમેપ મળશે.
2. ભારતના રક્ષા મંત્રાલય અને ન્યૂઝીલેન્ડ ડિફેન્સ ફોર્સ વચ્ચે સમુદ્રી સહયોગ પર મેમોરેન્ડમ ઓફ અરેન્જમેન્ટ પર સહમતિ બની. જેનાથી ઈન્ડો પેસિફિક વિસ્તારમાં સમુદ્રી સુરક્ષા સહયોગ અને ઈન્ટરઓપરેટિબિલિટીને પ્રોત્સાહન મળશે.
3. ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે હાઈડ્રોગ્રાફી અને નોટિકલ કાર્ટોગ્રાફીના કેસોમાં સહયોગ માટે અમલીકરણ વ્યવસ્થા પર સમહતિ બની છે.
4. ભારતીય નેવી અને ન્યૂઝીલેન્ડ ડિફેન્સ ફોર્સના આપસી લોજિસ્ટિક્સ સહાયતા પર સહમતિ બની છે. તે બંને ફોર્સ વચ્ચે લોજિસ્ટિકલ સપોર્ટને સરળ બનાવે છે.
5. ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે આતંકવાદ વિરુદ્ધ સંયુક્ત કાર્ય સમૂહ બનાવવા પર સહમતિ બની છે. જેનાથી બંને દેશ આતંકવાદીઓ સંલગ્ન જાણકારી શેર કરશે અને મળીને રણનીતિ બનાવશે.
Held extensive and fruitful talks with PM Luxon in Auckland this morning. His own visit to India last year energised our bilateral partnership and my visit today, the first by an Indian Prime Minister in 4 decades, has added further momentum to the India-New Zealand friendship.… pic.twitter.com/W8bpOfAeeE
— Narendra Modi (@narendramodi) July 11, 2026
6. ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ક્ષેત્રમાં પણ બંને દેશોએ સમજૂતિ કરી છે. ભૂકંપ, ત્સુનામી, અને અન્ય કુદરતી આફતોને પહોંચી વળવા માટે અનુભવ અને ટેક્નોલોજી શેર કરાશે.
7. પશુપાલન અને ડેરી ક્ષેત્રે પણ સમજૂતિ થઈ છે. જે ટેક્નિકલ સહયોગ, જાણકારીનું આદાન પ્રદાન વગેરેને પ્રોત્સાહન આપશે. તેનો હેતુ ખેડૂતોને ફાયદો પહોંચાડવાનો અને ખાદ્ય સુરક્ષા મજબૂત કરવાનો છે.
8. પર્યટન ક્ષેત્રે મેમોરેન્ડમ ઓફ અરેન્જમેન્ટ હેઠળ બંને તરફથી પર્યટન અને લોકો વચ્ચે આપસી મેળ મિલાપ વધારવા પર પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે.
9. ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડે ખેલ પર સંયુક્ત કાર્ય યોજના પર સહમતિ જતાવી છે. જેમાં ખેલોને પ્રોત્સાહન અપાશે. જેમાં હાઈ પરફોર્મન્સ ખેલ, ખેલ વિજ્ઞાન અને ખેલ ચિકિત્સા સામેલ છે.
10. ગુજરાતના લોથલમાં નેશનલ મેરીટાઈમ હેરિટેજ કોમ્પ્લેક્સ (NMHC)ના વિકાસ માટે NMHC અને ન્યૂઝીલેન્ડ મેરીટાઈમ મ્યૂઝિયમ વચ્ચે સમજૂતિ કરાર પર સહમતિ.
11. ભારતના સંસ્કૃતિ મંત્રાલય અને ન્યૂઝીલેન્ડના સંસ્કૃતિ અને વારસા મંત્રાલય વચ્ચે સાંસ્કૃતિક સહયોગ વધારવા પર સમજૂતિ. જે હેઠળ કલા, વારસા, અને સાંસ્કૃતિક પહેલોમાં સહયોગને પ્રોત્સાહન અપાશે.
12. 2030 સુધીમાં દ્વિપક્ષીય વેપારને 35000 કરોડ રૂપિયા કે 7 અબજ ન્યૂઝીલેન્ડ ડોલર સુધી પહોંચાડવાનો લક્ષ્યાંક રખાયો છે. આ સાથે જ વ્યવસાયો માટે નવી તકો, નિકાસને પ્રોત્સાહન આપવા અને યુવાઓ માટે નવી નોકરીઓ પેદા કરાશે.
13. બંને દેશો વચ્ચે સમુદ્રી સુરક્ષા પર વાતચીત શરૂ કરવા પર સહમતિ થઈ છે. જે હેઠળ સમુદ્રી ક્ષેત્રે સહયોગ, સમન્વય, અને જાણકારીની આદાન પ્રદાનને મજબૂત કરવાનું સામેલ છે.
This has been a great year for the India-New Zealand partnership. Earlier this year, our nations concluded a Free Trade Agreement in record time and now, we have elevated our ties to a Strategic Partnership. Next up, we wish to double bilateral trade by 2030! https://t.co/IyR5qpUt2X
— Narendra Modi (@narendramodi) July 11, 2026
14. ન્યૂઝીલેન્ડે ઈન્ડો પેસિફિક ઓશન્સ ઈનિશિએટિવ હેઠળ સમુદ્રી સુરક્ષાને એક પ્રાથમિકતાવાળા સ્તંભ તરીકે પસંદ કર્યો છે. જે હેઠળ ગેરકાયદેસર, રિપોર્ટ કરાયા વગરની અને અનિયમિત માછલી પકડવા જેવી ગતિવિધિને પહોંચી વળવા જેવા ક્ષેત્રોમાં સહયોગ થઈ શકશે.
15. ન્યૂઝીલેન્ડ ગ્લોબલ બાયોફ્યૂલ્સ અલાયન્સમાં સામેલ થયું. તે બાયોફ્યૂલ પર આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગને મજબૂત કરશે.
16. કિવી ફ્રૂટ એક્શન પ્લાનની સ્થાપના. જે હેઠળ નાગાલેન્ડ તથા ઉત્તરાખંડમાં કિવીના ઉત્પાદન માટે 2 સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ સ્થાપિત કરાશે.
17. નેશનલ સેન્ટર ફોર પોલર એન્ડ ઓશન રિસર્ચ, ગોવા તથા યુનિવર્સિટી ઓફ કૈટરબરી, ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે સમજૂતિ કરાર પર હસ્તાક્ષર થયા છે. જેનાથી એન્ટાર્કટિક ક્ષેત્રની સમજ વિક્સિત કરવામાં સંયુક્ત સંશોધન અને શૈક્ષણિક આદાન પ્રદાનને પ્રોત્સાહન મળશે.
18. નેશનલ ઈન્સ્ટીટ્યૂટ ઓફ ફૂડ ટેક્નોલોજી, આંતરપ્રિન્યોરશિપ એન્ડ મેનેજમેન્ટ, કુંડળી અને મૈસી યુનિવર્સિટી, ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે MoU પર હસ્તાક્ષર થયા. જે હેઠળ સંશોધન અને શૈક્ષણિક આદાન પ્રદાનમાં સહયોગ માટે એક માળખું તૈયાર કરાશે.
At the India-New Zealand business event in Auckland, which I attended with PM Luxon, I told business leaders:
India is not only a market.
India is a launchpad for global growth.
Together, let us take this economic partnership to new heights!@chrisluxonmp pic.twitter.com/8M53Lx47zh
— Narendra Modi (@narendramodi) July 11, 2026
ચીન કેમ ઉકળશે?
વિશેષજ્ઞોનું માનવું છે કે રક્ષા, સમુદ્રી સુરક્ષા, લોજિસ્ટિક સપોર્ટ અને ઈન્ડો પેસિફિકમાં વધતા સહયોગથી ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડની ભાગીદારી વધુ મજબૂત થશે. એવા સમયમાં કે જ્યારે ચીન આ વિસ્તારમાં પોતાનો દબદબો વધારી રહ્યો છે, બંને દેશો વચ્ચે થયેલી આ સમજૂતિઓ એક મજબૂત રણનીતિક સંતુલન બનાવવાની દિશામાં મહત્વનું પગલું ગણાઈ રહ્યું છે. તેનાથી સમુદ્રી સુરક્ષા, વેપાર અને ક્ષેત્રીય સ્થિરતાને પણ મજબૂતી મળવાની આશા છે.