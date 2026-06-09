/શિક્ષક બન્યા તે પહેલા શું કરતા હતા ખાન સર, અચાનક ક્યાંથી આવ્યો આટલો મોટો ફેરફાર કે થવા લાગ્યો પૈસાનો વરસાદ ?

Khan Sir Net Worth: પટણામાં તેમની કોચિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની બહાર ગોળીબારની ઘટના બાદ, પ્રખ્યાત યુટ્યુબર અને શિક્ષક ખાન સર ફરી એકવાર ચર્ચામાં છે. આ ઘટનાએ વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ વચ્ચે ચિંતા વધારી છે, પરંતુ તેણે ફરી એકવાર ખાન સરના અંગત જીવન અને તેમની અત્યાર સુધીની સફર તરફ પણ ધ્યાન દોર્યું છે.
લાખો યુવાનો માટે "ખાન સર" તરીકે જાણીતા આ શિક્ષકનું સાચું નામ ફૈઝલ ખાન છે. ઉત્તર પ્રદેશના દેવરિયામાં 1993માં એક સામાન્ય પરિવારમાં જન્મેલા ફૈઝલ ખાને આજે પોતાની મહેનત દ્વારા દેશના સૌથી પ્રભાવશાળી શિક્ષકો અને ડિજિટલ શિક્ષણ દિગ્ગજોમાં પોતાને સ્થાપિત કર્યા છે.
અલાહાબાદ યુનિવર્સિટીમાં શિક્ષણ અને સેનામાં જોડાવાનું સ્વપ્ન
ખાન સરએ અલ્હાબાદ યુનિવર્સિટીમાં ઉચ્ચ શિક્ષણ પૂર્ણ કર્યું. તેમણે વિજ્ઞાન અને ભૂગોળનો અભ્યાસ કર્યો, B.Sc., M.Sc. અને M.A. જેવી ડિગ્રીઓ મેળવી. આ મજબૂત શૈક્ષણિક પાયાએ પાછળથી તેમની કારકિર્દીને આકાર આપ્યો.
બહુ ઓછા લોકો જાણે છે કે ખાન સર ક્યારેય શિક્ષક બનવા માંગતા ન હતા. તેમનું સાચું સ્વપ્ન ભારતીય સેનામાં જોડાઈને દેશની સેવા કરવાનું હતું. તેમણે આ માટે તૈયારી પણ કરી, પરંતુ ભાગ્યની બીજી યોજના હતી. જ્યારે સેનામાં જોડાવાનો માર્ગ અવરોધિત થયો, ત્યારે તેમણે પટનાના એક નાના રૂમમાં થોડા વિદ્યાર્થીઓ સાથે ટ્યુશન ભણાવવાનું શરૂ કર્યું. કોણ જાણતું હતું કે આ નાનો પ્રયાસ પાછળથી દેશનું સૌથી મોટું શૈક્ષણિક આંદોલન બનશે?
લોકડાઉન 'ટ્વિસ્ટ' જેણે તેમનું નસીબ બદલી નાખ્યું
2019માં, ખાન સર ડિજિટલ દુનિયામાં પ્રવેશ્યા અને તેમની YouTube ચેનલ, 'ખાન GS રિસર્ચ સેન્ટર' શરૂ કરી. ત્યારબાદ, 2020 માં, જ્યારે COVID-19 રોગચાળાને કારણે દેશવ્યાપી લોકડાઉન લગાવવામાં આવ્યું, ત્યારે ખાન સરની કારકિર્દીમાં મોટો વળાંક આવ્યો.
ખાન સર ઘરેથી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતા લાખો વિદ્યાર્થીઓ માટે તારણહાર તરીકે ઉભરી આવ્યા. તેમની રમૂજી શિક્ષણ શૈલીએ તેમને રાતોરાત સ્ટાર બનાવી દીધા.
ખાન સર જટિલ વૈજ્ઞાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય મુદ્દાઓને લાક્ષણિક બિહારી અને રમૂજી સ્વરમાં સમજાવે છે, જેનાથી નબળા વિદ્યાર્થીઓ પણ તેમને સરળતાથી સમજી શકે છે.
સૌથી અગત્યનું, તેમણે ખૂબ જ ઓછી ફીમાં ઓનલાઈન અભ્યાસક્રમો પૂરા પાડ્યા, જેનાથી ગરીબ બાળકો માટે પણ ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ સુલભ બન્યું.
આજે ખાન સરની આવક અને નેટવર્થ કેટલી છે?
સફળતાની સાથે, ખાન સર પર દેવી લક્ષ્મીનો પણ આશીર્વાદ છે. જો કે તેમણે ક્યારેય સત્તાવાર રીતે તેમની નેટવર્થ જાહેર કરી નથી, બજાર અંદાજો આજે તેમની નેટવર્થ 5 કરોડ રૂપિયા અને 20 કરોડ રૂપિયાની વચ્ચે હોઈ શકે છે.
તેમની આવકના મુખ્ય સ્ત્રોત છે:
મોટી કોચિંગ સંસ્થાઓ અને ઓનલાઈન અભ્યાસક્રમો.
શૈક્ષણિક એપ્લિકેશનો અને પુસ્તકો.
યુટ્યુબ અને અન્ય ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પરથી કમાણી.
ખાન સરનું અંગત જીવન
2025માં, ખાન સરએ એ.એસ.ખાન સાથે લગ્ન કર્યા, જે બિહારના સિવાનના સરકારી અધિકારી હતા. ખાન સરની વાર્તા, જેમણે એક સામાન્ય પૃષ્ઠભૂમિમાંથી ઉછરીને કરોડો રૂપિયાની કંપની બનાવી, તે દેશભરના લાખો યુવાનો માટે પ્રેરણાદાયક છે.