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Explainer: સ્વિટ્ઝર્લેન્ડમાં જ્યાં મળવાના છે અમેરિકા-ઈરાન, ત્યાં 1953માં શું કરવા ગયા હતા નેહરુ અને ઇન્દિરા ગાંધી? જેની આજે પણ થાય છે ચર્ચા

Nehru-Gandhi Visit to Switzerland: સ્વિટ્ઝર્લેન્ડમાં જ્યાં શાંતિનો માર્ગ શોધવા માટે અમેરિકા અને ઈરાન મળવાના છે, બરાબર એ જ જગ્યાએ 1953માં જવાહરલાલ નેહરુ અને ઇન્દિરા ગાંધી પણ ગયા હતા અને એક ખાસ હસ્તી મુલાકાત લીધી હતી. સવાલ એ છે કે તેઓ આખરે ત્યાં શું કરવા ગયા હતા, જેની ચર્ચા આજે પણ થાય છે?

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 21, 2026, 11:38 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 11:38 AM IST
Explainer: સ્વિટ્ઝર્લેન્ડમાં જ્યાં મળવાના છે અમેરિકા-ઈરાન, ત્યાં 1953માં શું કરવા ગયા હતા નેહરુ અને ઇન્દિરા ગાંધી? જેની આજે પણ થાય છે ચર્ચા

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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Explainer: સ્વિટ્ઝર્લેન્ડમાં જ્યાં મળવાના છે અમેરિકા-ઈરાન, ત્યાં 1953માં શું કરવા ગય
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