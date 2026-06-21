/Explainer: સ્વિટ્ઝર્લેન્ડમાં જ્યાં મળવાના છે અમેરિકા-ઈરાન, ત્યાં 1953માં શું કરવા ગયા હતા નેહરુ અને ઇન્દિરા ગાંધી? જેની આજે પણ થાય છે ચર્ચા

When Nehru and Gandhi Visit Switzerland: યુએસ (અમેરિકા) અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધ સમાપ્ત કરવા માટે એમઓયુ (MoU) સાઈન થઈ ચૂક્યા છે અને હવે કાયમી કરાર માટે ટૂંક સમયમાં જ બંને દેશો વચ્ચે સ્વિટ્ઝર્લેન્ડમાં સીધી વાતચીત થવાની છે. આ વાતચીત ક્યારે શરૂ થશે તે હજુ નક્કી નથી, પરંતુ તેના માટે જગ્યા નક્કી થઈ ગઈ છે. આ જગ્યા છે, સ્વિટ્ઝર્લેન્ડનું બ્યુર્ગનસ્ટોક (Bürgenstock). ખાસ વાત એ છે કે સ્વિટ્ઝર્લેન્ડમાં જ્યાં અમેરિકા-ઈરાન મળવાના છે, ત્યાં 1953માં નેહરુ અને ઇન્દિરા ગાંધી પણ ગયા હતા. તેમણે ત્યાં એક એવી હસ્તી સાથે મુલાકાત કરી હતી, જેની ચર્ચા આજે પણ કરવામાં આવે છે. પરંતુ સવાલ એ છે કે તેઓ તે સમયે ત્યાં શું કરવા ગયા હતા?
નેહરુ-ઇન્દિરાની ચાર્લી ચેપ્લિન સાથે મુલાકાત
ભારતના પ્રથમ પીએમ જવાહરલાલ નેહરુએ પોતાની પુત્રી ઇન્દિરા ગાંધી સાથે વર્ષ 1953માં સ્વિટ્ઝર્લેન્ડનો પ્રવાસ કર્યો હતો. તેઓ બ્યુર્ગનસ્ટોકમાં કોમેડી કિંગ ચાર્લી ચેપ્લિનને મળવા ગયા હતા. આ મુલાકાત માત્ર કોઈ સંયોગ નહોતી, પરંતુ એડવિના માઉન્ટબેટનની પહેલ પર થઈ હતી. આ દરમિયાન નેહરુ-ઇન્દિરાએ ચાર્લી ચેપ્લિન સાથે વૈશ્વિક રાજનીતિ, શાંતિ અને સમાજ પર લાંબી ચર્ચા કરી હતી.
ઇતિહાસકારોના મતે, તત્કાલીન પીએમ નેહરુ 1953માં ભારતીય રાજદૂતોની પરિષદ અને કોમનવેલ્થ વડાપ્રધાનોની બેઠક સાથે જોડાયેલા કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેવા માટે સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ પહોંચ્યા હતા. તેમનો આ કાર્યક્રમ સ્વતંત્ર ભારતની વિદેશ નીતિને મજબૂત કરવા અને વિશ્વ શાંતિનો સંદેશ ફેલાવવા માટે નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો.
એડવિનાએ કરાવી મુલાકાતની વ્યવસ્થા
આ પ્રવાસમાં તેઓ પોતાની 35 વર્ષની પુત્રી ઇન્દિરા ગાંધીને પણ સાથે લઈ ગયા હતા. ઇન્દિરા તે સમય સુધી સક્રિય રાજનીતિમાં આવ્યા નહોતા. જોકે, પોતાના પિતાના સહયોગી તરીકે તેઓ અવારનવાર તેમની સત્તાવાર મુલાકાતોમાં સાથે જતા રહેતા હતા. ચાર્લી ચેપ્લિનને મળવાનો તેમનો અગાઉથી કોઈ કાર્યક્રમ નક્કી નહોતો, આ પ્લાન અચાનક બન્યો હતો.
વાસ્તવમાં ચાર્લી ચેપ્લિન સામ્યવાદી (કમ્યુનિસ્ટ) વિચારસરણી ધરાવતા હતા, જેના કારણે અમેરિકાએ તેમને બ્લેકલિસ્ટ કરી દીધા હતા. બ્લેકલિસ્ટ થયા પછી તેઓ સ્વિટ્ઝર્લેન્ડમાં દેશનિકાલ જેવું જીવન જીવી રહ્યા હતા. નેહરુ પણ સમાજવાદી વિચારો ધરાવતા હોવાથી તેઓ ચેપ્લિનને મળવા માંગતા હતા. જ્યારે તેમની મહિલા મિત્ર અને ભારતના છેલ્લા બ્રિટિશ ગવર્નર જનરલ લોર્ડ માઉન્ટબેટનના પત્ની એડવિના માઉન્ટબેટનને આ વાતની ખબર પડી, ત્યારે તેમણે બંનેની મુલાકાતની વ્યવસ્થા કરી આપી.
શાંતિ, માનવતા અને કળા પર ખુલ્લેઆમ થઈ ચર્ચા
એડવિના માઉન્ટબેટનના કહેવા પર ચેપ્લિન બ્યુર્ગનસ્ટોક પહોંચ્યા અને ત્યાં તેમણે જવાહરલાલ નેહરુ અને તેમની પુત્રી ઇન્દિરા ગાંધી સાથે 16 મે 1953ના રોજ મુલાકાત કરી. બ્યુર્ગનસ્ટોક, લ્યુસર્ન તળાવ (Lake Lucerne) ની ઉપર આવેલું એક આલીશાન પહાડી રિસોર્ટ છે. કહેવાય છે કે બંનેએ આ મુલાકાત દરમિયાન વિવિધ મુદ્દાઓ પર ખુલ્લેઆમ વાત કરી હતી. નેહરુ અને ચેપ્લિને વૈશ્વિક રાજનીતિ, શાંતિ, માનવતા, કળા અને સમાજના પડકારો પર લાંબી ચર્ચા કરી હતી. ચેપ્લિન યુદ્ધ અને ફાસીવાદના વિરોધી હતા. તેઓ પોતાની 'ધ ગ્રેટ ડિક્ટેટર' જેવી ફિલ્મો દ્વારા આ વાત ખુલ્લેઆમ જાહેર પણ કરી ચૂક્યા હતા.
'ચેપ્લિન અને નેહરુએ મોતને હાથતાળી આપી'
તેઓ નેહરુની અહિંસા અને વિશ્વ શાંતિની નીતિથી ઘણા પ્રભાવિત હતા. આથી બંનેના વિચારો ખૂબ મળતા આવતા હતા. ઇન્દિરા ગાંધી પણ આ ચર્ચામાં સામેલ હતા. બાદમાં નેહરુએ ચેપ્લિનને પત્ર પણ લખ્યો હતો, જેમાં તેમણે આ મુલાકાતને યાદ કરી હતી. નેહરુ-ઇન્દિરાના આ પ્રવાસ દરમિયાન એક અજીબ ઘટના પણ ઘટી હતી. વાસ્તવમાં નેહરુ અને ચેપ્લિન એક કારમાં સવાર હતા, જેમાં ડ્રાઇવિંગ ઘણું ખતરનાક સાબિત થયું હતું. બંને મોતના મુખમાંથી આબાદ બચી ગયા હતા. સ્વિસ મીડિયાએ આ ઘટનાને બાદમાં 'ચેપ્લિન અને નેહરુએ મોતને હાથતાળી આપી' શીર્ષક હેઠળ અહેવાલ તરીકે પ્રકાશિત પણ કરી હતી.
ફરીથી શાંતિનું કેન્દ્ર બની રહ્યું છે બ્યુર્ગનસ્ટોક
ઇન્દિરા ગાંધી માટે પણ આ પ્રવાસ ઘણો મહત્વનો હતો. તેઓ પોતાના પિતા સાથે આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાસો કરતા રહેતા હતા, જેનાથી તેમને પ્રત્યક્ષ રાજદ્વારી (ડિપ્લોમેટિક) અનુભવ મળતો હતો. આનો લાભ તેમને ત્યારે મળ્યો જ્યારે બાદમાં તેઓ ભારતના વડાપ્રધાન બન્યા અને નેહરુના વારસાને આગળ ધપાવ્યો. આ મુલાકાતની તસવીરો આજે પણ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થાય છે, જેમાં નેહરુ, ઇન્દિરા અને ચેપ્લિન એકસાથે જોવા મળે છે.
તેવામાં જ્યારે બ્યુર્ગનસ્ટોક ફરી એકવાર વૈશ્વિક વાર્તાલાપનું કેન્દ્ર બની રહ્યું છે, ત્યારે ઇતિહાસ જાણે પોતાની જાતને દોહરાવી રહ્યો હોય તેવું લાગે છે. 1953માં જે જગ્યાએ શાંતિ અને માનવતાની ચર્ચા થઈ હતી, ત્યાં જ આજે અમેરિકા અને ઈરાન પણ શાંતિનો માર્ગ શોધવા માટે બેસશે. નેહરુ-ઇન્દિરાની ચેપ્લિન સાથેની આ મુલાકાતે દુનિયાને બતાવ્યું હતું કે વાતચીત (સંવાદ) જ તમામ સમસ્યાઓનો ઉકેલ છે.