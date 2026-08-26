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ઓપરેશન સિંદૂર પહેલા PM મોદીએ સેનાને શું કહ્યું હતું, પૂર્વ CDSએ જણાવી અંદરની વાત, જાણો

Operation Sindoor Inside Story: ભારતના નિવૃત્ત ભૂતપૂર્વ ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ (CDS) અનિલ ચૌહાણે 2025માં થયેલા ઓપરેશન સિંદૂર અંગે એક મોટું રહસ્ય ખોલ્યું છે. તેમણે પાકિસ્તાનના કિરાણા હિલ્સનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 26, 2026, 10:09 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 10:09 AM IST
ઓપરેશન સિંદૂર પહેલા PM મોદીએ સેનાને શું કહ્યું હતું, પૂર્વ CDSએ જણાવી અંદરની વાત, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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