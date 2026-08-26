/ઓપરેશન સિંદૂર પહેલા PM મોદીએ સેનાને શું કહ્યું હતું, પૂર્વ CDSએ જણાવી અંદરની વાત, જાણો

Operation Sindoor Inside Story: ભૂતપૂર્વ ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ જનરલ અનિલ ચૌહાણે મંગળવારે જણાવ્યું હતું કે ભારતીય સેનાએ પાકિસ્તાનના કિરાણા હિલ્સને ટારગેટ બનાવ્યું નથી, જ્યાં પરમાણુ બોમ્બ રાખ્યા હોવાનું કહેવાય છે. તેમણે કહ્યું કે સરગોધા તરફ ઘણા આત્મઘાતી ડ્રોન મોકલવામાં આવ્યા હતા, અને તેમાંથી એક તેની ઉડાન ક્ષમતા ગુમાવી હોઈ શકે છે અને પહાડી સાથે ટકરાઈ ગયો હશે.
જનરલ ચૌહાણ (નિવૃત્ત)એ ઓપરેશન સિંદૂર અને તેના પરિણામો પર ચર્ચા દરમિયાન એર માર્શલ એકે ભારતીને પોતાનું સ્થાન સ્પષ્ટ કરવામાં પણ ટેકો આપ્યો હતો. ગયા વર્ષે 12 મેના રોજ, એર માર્શલ ભારતી, એર ફોર્સના ડાયરેક્ટર જનરલ ઓફ એર ઓપરેશન્સ (DGAO) તરીકે, પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે, અમે કિરાણા હિલ્સ પર હુમલો કર્યો નથી, ભલે ત્યાં કંઈ પણ હોય.
એર માર્શલ એકે ભારતીએ શું કહ્યું
એર માર્શલ ભારતી 31 જુલાઈના રોજ ડેપ્યુટી ચીફ ઓફ એર સ્ટાફ તરીકે નિવૃત્ત થયા. તેમને સોશિયલ મીડિયા પર ફેલાતી અફવાઓ વિશે પૂછવામાં આવ્યું હતું કે ભારતે કિરાના હિલ્સ નામના સ્થળ પર હુમલો કરીને બદલો લીધો છે, જ્યાં પરમાણુ શસ્ત્રોનો સ્ટોરેજ સુવિધા હોવાનું કહેવાય છે.
ભારતે 22 એપ્રિલના પહેલગામ આતંકવાદી હુમલાના બદલામાં મે 2025માં પાકિસ્તાન અને પાકિસ્તાન કબજા હેઠળના કાશ્મીરમાં નવ આતંકવાદી ઠેકાણાઓ સામે ઓપરેશન સિંદૂર શરૂ કર્યું હતું, જેમાં 100થી વધુ આતંકવાદીઓને માર્યા ગયા હતા.
પૂર્વ CDS પછી પોતે જવાબ આપ્યો
ચૌહાણે કહ્યું કે, એર માર્શલ ભારતીને કિરાના હિલ્સ વિશે એક પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો હતો. મને લાગે છે કે મારે આ સ્પષ્ટ કરવું જોઈએ. ઘણી વખત પૂછવામાં આવ્યું છે કે શું કિરાના હિલ્સ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, કારણ કે ત્યાં જ તેમની (પાકિસ્તાનની) પરમાણુ સુવિધાઓ સ્થિત છે. તેમણે કહ્યું કે એર માર્શલ ભારતી સાચી વાત કરી હતી કે અમે કિરાના હિલ્સને નિશાન બનાવ્યું નથી.
ભૂતપૂર્વ સીડીએસે કહ્યું કે, હું કદાચ આ વાત કંઈક અંશે સમજાવી શકું છું. તે હુમલાઓ પહેલાં, અમે સરગોધામાં ઘણા ડ્રોન મોકલ્યા હતા, અને કિરાણા ટેકરીઓ સરગોધાથી લગભગ 10 કિલોમીટર ઉત્તરમાં છે. તેથી આ ડ્રોન સરગોધામાં અને તેની આસપાસના રડારો શોધી રહ્યા હતા. એક સમય મર્યાદા છે, જેનો અર્થ એ છે કે તેઓ લગભગ બે કલાક હવામાં ફરતા રહે છે, અને જો તેમને કોઈ ટારગેટ ન મળે, તો તેઓ નીચે આવીને ક્યાંક ક્રેશ થઈ જાય છે.
તેમણે ઉમેર્યું કે, તે ઉતરી શકે છે અને તે પહાડમાંથી એક સાથે અથડાઈ શકે છે. તેથી તે એક કારણ હોઈ શકે છે જે લોકોએ પૂછ્યું હતું, કારણ કે પાકિસ્તાની મીડિયાએ કિરાણા પહાડીઓમાંથી ધુમાડો નીકળતો દર્શાવતી કેટલીક તસવીરો પણ બતાવી હતી.
પાકિસ્તાનને પાઠ ભણાવવાની યોજના કેવી રીતે ઘડવામાં આવી
ચૌહાણે એમ પણ કહ્યું કે પહેલગામ હુમલા પછી, 29 એપ્રિલે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં મળેલી બેઠકમાં નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો કે, આપણે પાકિસ્તાનને મોટો પાઠ ભણાવવો જોઈએ અને અકલ્પનીય પગલાં લેવા જોઈએ, કારણ કે ભારત સરહદ પારના આતંકવાદને સહન કરશે નહીં અને તેને નાબૂદ કરવું જરૂરી છે.
ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે વડા પ્રધાન મોદીએ સેનાને તે પોતાના સમય પર કરવા, પરંતુ નિષ્ફળતા માટે કોઈ જગ્યા ન રહે તે સુનિશ્ચિત કરવા અને આપણી પાસે પુરાવા હોવા જોઈએ સૂચના આપી હતી. તેમણે સમજાવ્યું કે રક્ષા પ્રધાન રાજનાથ સિંહ, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર અજિત ડોભાલ અને ત્રણેય સશસ્ત્ર દળોના વડાઓ ઉપસ્થિત રહીને આ મહત્વપૂર્ણ બેઠકમાં ઓપરેશન સિંદૂર અંગેના મુખ્ય નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા હતા.
યાદીમાં બહાવલપુરનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો
તેમણે સમજાવ્યું કે બેઠક દરમિયાન બહાવલપુરને ખાસ કરીને લક્ષ્ય તરીકે સમાવવામાં આવ્યું હતું, અને નાગરિકોના જાનહાનિને ઘટાડવા માટે હુમલા માટે રાત્રિનો સમય પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો.
આ પહેલી વાર છે, જ્યારે જનરલ ચૌહાણે તે બેઠકમાં લેવાયેલા નિર્ણયોની વિગતો જાહેરમાં જાહેર કરી છે. આ બેઠક મે 2025માં ભારતે પાકિસ્તાન અને પાકિસ્તાન અધિકૃત કાશ્મીર (PoK)માં નવ આતંકવાદી ઠેકાણાઓ સામે લશ્કરી કાર્યવાહી શરૂ કરી તેના થોડા દિવસો પહેલા થઈ હતી.
ચૌહાણે સમજાવ્યું કે સંરક્ષણ દળોનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે અંગેનો નિર્ણય 29 એપ્રિલે લેવામાં આવ્યો હતો. તે સમયે, CDS, ત્રણેય સેવાના વડાઓ, સંરક્ષણ પ્રધાન અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર (NSA) વડા પ્રધાન સાથે મળ્યા હતા.
તેમણે કહ્યું કે, 23 એપ્રિલથી 29 એપ્રિલ વચ્ચે, અમારી ઘણી બેઠકો થઈ. ચીફ્સ ઓફ સ્ટાફ કમિટી 4 કે 5 વખત મળી, અને NSA પણ એટલી જ વાર મળ્યા. અમે સરકારનો સંપર્ક કર્યો. અમારી પાસે ઘણા વિકલ્પો હતા, જેની અમે NSA સાથે ચર્ચા કરી.
જનરલ ચૌહાણ (નિવૃત્ત)એ સમજાવ્યું કે 29 એપ્રિલની બેઠકમાં બહાવલપુર લક્ષ્યનો પણ યાદીમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. આ સંરક્ષણ પ્રધાનના આગ્રહ પર કરવામાં આવ્યું હતું, જેમ કે વડા પ્રધાને કહ્યું હતું કે, આપણે કંઈક મોટું કરવું પડશે.