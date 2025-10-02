Prev
જનતાના હિસાબથી નીતિઓ ન બને તો..... Gen Z પ્રદર્શનો પર શું બોલ્યા RSS ચીફ મોહન ભાગવત

રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ આજે પોતાની સ્થાપનાના 100 વર્ષની ઉજવણી કરી રહ્યું છે. આ માટે નાગપુરમાં કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં આરએસએસ ચીફ મોહન ભાગવતે પોતાના ભાષણમાં અનેક મુદ્દે વાત કરી હતી.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 02, 2025, 11:05 AM IST

નાગપુરઃ વિજયાદશમીના કાર્યક્રમમાં RSS એટલે કે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના પ્રમુખ મોહન ભાગવતે ભારતના પાડોશી દેશોમાં થયેલી અશાંતિની ઘટનાઓ પર વાત કહી. તેમણે કહ્યુ કે જ્યારે સરકાર લોકો અને તેની મુશ્કેલીથી દૂર રહે છે, તો તેની વિરુદ્ધ પ્રદર્શન થાય છે. પરંતુ તેમણે હિંસક પ્રદર્શનનો અયોગ્ય ગણાવ્યા અને કહ્યું કે આ રીતે ક્યારેય કોઈને ફાયદો થયો નથી. તાજેતરમાં નેપાળમાં Gen Z આંદોલન થયું, જેમાં યુવાઓએ સરકાર વિરુદ્ધ હિંસક પ્રદર્શન કર્યા હતા.

ભાગવતે કહ્યુ, 'શ્રીલંકામાં, બાદમાં બાંગ્લાદેશમાં, બાદમાં નેપાળમાં. આપણા પાડોશી દેશોએ તેનો અનુભવ કર્યો છે. તંત્ર જનતા પાસે નથી રહેલું, સંવેદનશીલ નથી રહેતું, તેમની નીતિઓ જનતાની આસ્થાને ધ્યાનમાં રાખી ન બને તો અસંતોષ રહે છે. પરંતુ તે અસંતોષને આ પ્રકારે વ્યક્ત કરવો, કોઈના લાભની વાત નથી.'

તેમણે કહ્યું, "...જો આપણે અત્યાર સુધીના ઇતિહાસ પર નજર કરીએ, તો આપણે જોઈશું કે જ્યારથી કહેવાતી ક્રાંતિઓ થઈ છે જેણે ઉથલપાથલ મચાવી છે, તેમાંથી કોઈએ પણ પોતાના ઉદ્દેશ્યો પ્રાપ્ત કર્યા નથી. રાજા વિરુદ્ધ ફ્રેન્ચ ક્રાંતિનું પરિણામ શું આવ્યું? નેપોલિયન રાજા બન્યો. સરકારની એ જ વ્યવસ્થા હજુ પણ ચાલુ છે. ઘણી કહેવાતી સામ્યવાદી ક્રાંતિઓ થઈ છે, અને બધા સામ્યવાદી દેશો હવે મૂડીવાદી વ્યવસ્થા પર ચાલી રહ્યા છે."

સંઘ પ્રમુખે કહ્યુ કે જો દેશમાં સ્થિતિ ખરાબ થાય છે તો બહારની શક્તિઓ હાવી થવાનો પ્રયાસ કરે છે. તેમણે કહ્યું- આવા હિંસક પ્રદર્શનોથી ઉદ્દેશ્ય પ્રાપ્ત ન થયો, પરંતુ અરાજકતાની સ્થિતિ દેશની બહારની શક્તિઓને પોતાની રમત રમવાની તક આપે છે. તેથી આપણા પાડોશી દેશોમાં જે ઉથલપાથલ થઈ રહી છે, તે આપણા જેવા છે, તે આપણાથી દૂર નથી. તે આપણા છે. તેમાં આ પ્રકારની અસ્થિરતા થવી, તે આત્મીયતાના સંબંધને કારણે ચિંતાનો વિષય છે.

આ વર્ષે વિજયાદશમી ઉત્સવના અવસર પર આરએસએસ પોતાની સ્થાપનાના સો વર્ષ પૂર્ણ થવાનો જશ્ન મનાવી રહ્યું છે. આ અવસર પર કાર્યક્રમમાં મુખ્ય અતિથી પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંગ, કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરી અને મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

