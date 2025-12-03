Prev
પુતિનની મુલાકાત પહેલા ત્રણ દેશોના રાજદૂતોએ એવું તો શું લખ્યું? ગુસ્સે થયું ભારત: અમને આ સ્વીકાર નથી


Putin India visit: ભૂતપૂર્વ વિદેશ સચિવ કંવલ સિબ્બલે પણ આ લેખ પર આકરી પ્રતિક્રિયા આપી હતી. તેમણે તેને ખુલ્લો પ્રચાર ગણાવ્યો હતો અને કહ્યું હતું કે તે રાજદ્વારી ધોરણોનું ઉલ્લંઘન કરતો ખૂબ જ ઘૃણાસ્પદ લેખ છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 03, 2025, 08:02 AM IST

પુતિનની મુલાકાત પહેલા ત્રણ દેશોના રાજદૂતોએ એવું તો શું લખ્યું? ગુસ્સે થયું ભારત: અમને આ સ્વીકાર નથી

Putin India visit: રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનની ભારત મુલાકાત પહેલા જ એક રાજદ્વારી વિવાદ ફાટી નીકળ્યો છે. બ્રિટન, ફ્રાન્સ અને જર્મનીના ટોચના રાજદ્વારીઓ દ્વારા 1 ડિસેમ્બરના રોજ એક અગ્રણી અખબારમાં પ્રકાશિત થયેલા સંયુક્ત લેખે નવી દિલ્હીને ગુસ્સે કર્યું છે. આ લેખમાં યુક્રેન યુદ્ધ માટે રશિયાને દોષી ઠેરવવામાં આવ્યું હતું અને રાષ્ટ્રપતિ પુતિન પર માનવ જીવન પ્રત્યે સંપૂર્ણ અવગણનાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો.

ભારત તેને 'અસ્વીકાર્ય અને અસામાન્ય' ગણાવ્યું

ભારતીય વિદેશ મંત્રાલય (MEA) ના વરિષ્ઠ અધિકારીઓએ ત્રણ રાજદૂતોના કાર્યોને અસ્વીકાર્ય અને અસામાન્ય ગણાવ્યા હતા. અધિકારીઓના મતે, આ ખૂબ જ અસામાન્ય છે. ત્રીજા દેશો સાથેના સંબંધો પર જાહેરમાં સલાહ આપવી એ સ્વીકાર્ય રાજદ્વારી પ્રથા નથી. અમે આની નોંધ લીધી છે.

આ લેખ બ્રિટિશ હાઈ કમિશનર લિન્ડી કેમેરોન, ફ્રેન્ચ રાજદૂત થિએરી મેથ્યુ અને જર્મન રાજદૂત ફિલિપ એકરમેન દ્વારા લખવામાં આવ્યો હતો. દુનિયા ઇચ્છે છે કે યુક્રેન યુદ્ધનો અંત આવે, પરંતુ રશિયા શાંતિ પ્રત્યે ગંભીર લાગતું નથી, શીર્ષકવાળા લેખમાં રશિયા પર યુદ્ધ શરૂ કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો અને કહેવામાં આવ્યું હતું કે રશિયાની લશ્કરી કાર્યવાહી સંપૂર્ણ ક્રૂરતા સાથે યુદ્ધ ચલાવવાની ઇરાદાપૂર્વકની વ્યૂહરચના હતી.

લેખમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું હતું કે રશિયા સાયબર હુમલાઓ અને પ્રચાર દ્વારા વૈશ્વિક સ્તરે દુર્ભાવનાપૂર્ણ પ્રવૃત્તિઓ કરી રહ્યું છે, જે દર્શાવે છે કે રશિયન નેતૃત્વની પ્રાદેશિક વિસ્તરણ અને વૈશ્વિક અસ્થિરતાની ઇચ્છા યુક્રેનથી ઘણી આગળ છે. રાજદૂતોએ પુતિન પર શાંતિ વાટાઘાટોમાં વિલંબ કરવાનો અને વાતચીત ટાળવાનો આરોપ મૂક્યો હતો.

રાજદ્વારી શિષ્ટાચારનું ઉલ્લંઘન: કંવલ સિબ્બલ

ભૂતપૂર્વ વિદેશ સચિવ કંવલ સિબ્બલે પણ લેખ પર કડક પ્રતિક્રિયા આપી હતી. તેમણે તેને ખુલ્લો પ્રચાર ગણાવ્યો હતો, અને કહ્યું હતું કે તે રાજદ્વારી ધોરણોનું ઉલ્લંઘન કરતો એક ખૂબ જ ઘૃણાસ્પદ લેખ હતો. સિબ્બલે કહ્યું હતું કે, આ આપણા આંતરિક બાબતોમાં દખલગીરી છે, કારણ કે તેનો હેતુ ભારતમાં યુરોપિયન તરફી જૂથોમાં રશિયા વિરોધી ભાવના ઉશ્કેરવાનો અને રશિયા સાથેના આપણા સંબંધોની નૈતિકતા પર પ્રશ્ન ઉઠાવવાનો છે. તેમણે વિદેશ મંત્રાલય (MEA)ને ત્રણ રાજદૂતોની કાર્યવાહી પ્રત્યે જાહેરમાં પોતાનો અસંતોષ વ્યક્ત કરવા વિનંતી કરી હતી.

પુતિન આવી રહ્યા છે ભારત 

રાષ્ટ્રપતિ પુતિન ગુરુવારથી ભારતની બે દિવસીય મુલાકાત શરૂ કરશે, જે દરમિયાન તેઓ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે વાર્ષિક શિખર મંત્રણા કરશે. આ બેઠકમાં વેપાર અને સંરક્ષણ સહિત અનેક ક્ષેત્રોમાં નોંધપાત્ર પરિણામો મળવાની અપેક્ષા છે, જેનાથી દ્વિપક્ષીય વ્યૂહાત્મક સંબંધો વધુ મજબૂત બનશે. 

વિદેશ મંત્રાલયના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે મોદી-પુતિન વાટાઘાટોમાં યુક્રેન સંઘર્ષ ઉઠાવવામાં આવે તેવી શક્યતા છે. તેમણે ભારતના લાંબા સમયથી ચાલતા વલણને પુનરાવર્તિત કર્યું કે યુદ્ધના મેદાનમાં યુદ્ધનો ઉકેલ લાવી શકાતો નથી અને વાતચીત અને રાજદ્વારી એકમાત્ર રસ્તો છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે સંઘર્ષને સમાપ્ત કરવાના યુએસ પ્રયાસોના સંદર્ભમાં, ભારત કોઈપણ એવા પગલાને સમર્થન આપે છે જે દુશ્મનાવટનો અંત અને કાયમી શાંતિ તરફ દોરી જાય છે.

 

