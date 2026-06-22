Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /ખોટું ફોર્મ ભર્યું તો દંડ પાકો! ITR-1 થી ITR-7 ની આ રહી આખી કુંડળી, જોઈ લો કયા ફોર્મ સાથે કયું કાગળ જોઈશે

ખોટું ફોર્મ ભર્યું તો દંડ પાકો! ITR-1 થી ITR-7 ની આ રહી આખી કુંડળી, જોઈ લો કયા ફોર્મ સાથે કયું કાગળ જોઈશે

ITR Filing Season શરૂ થઈ ગઈ છે. લાખો ગુજરાતીઓ એ પણ જાણતા નથી હોતા કે ITR ફોર્મ ભરવા માટે કયા કયા ડોક્યુમેન્ટની જરૂર પડે છે. Form 16, AIS, Form 26AS,બેન્ક સ્ટેટમેન્ટ, કેપીટલ ગેઈન રિપોર્ટ, GST રિટર્ન અને એકાઉન્ટના ચોપડાઓ સમયસર તૈયાર ન થાય તો રિટર્ન કેન્સલ થવાના ચાન્સ વધી જાય છે. જો તમે ITR-1થી લઈને ITR-7 સુધીના ફોર્મ ભરવા માટે જઈ રહ્યાં છો તો સૌથી પહેલાં ચેકલિસ્ટ બનાવી લેશો. જાણી લો કયા ITRમાં કયા ડોક્યુમેન્ટ જોઈશે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 22, 2026, 02:58 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 02:58 PM IST
ખોટું ફોર્મ ભર્યું તો દંડ પાકો! ITR-1 થી ITR-7 ની આ રહી આખી કુંડળી, જોઈ લો કયા ફોર્મ સાથે કયું કાગળ જોઈશે
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
48 કરોડના બન્યા 5800 કરોડ! Jio આઈપીઓથી આ વ્યક્તિને થશે મોટો ફાયદો
jio ipo31 min ago
2
Keir Starmer42 min ago
3
gold1 hr ago
4
problem in life1 hr ago
5
bank holiday this week1 hr ago