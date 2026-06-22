/ખોટું ફોર્મ ભર્યું તો દંડ પાકો! ITR-1 થી ITR-7 ની આ રહી આખી કુંડળી, જોઈ લો કયા ફોર્મ સાથે કયું કાગળ જોઈશે

ITR ભરવા માટે તમને સીએનો ફોન આવી ગયો હશે. લોકો છેલ્લા દિવસ સુધી રિટર્ન ભરવાની રાહ જુએ છે બાદમાં છેલ્લા દિવસની દોડાદોડીમાં કેટલાક ડોક્ટુમેન્ટ રહી જાય પછી રિફન્ડ ન મળવાની અને નોટિસ આવવાની બૂમરાણો પાડે છે જો તમે પણ એ કેટેગરીમાં આવતા હો તો તમારે ઉતાવળ કરવાની જરૂર છે. જો પૂરતા ડોક્યુમેન્ટ નહીં હોય તો તમે મુશ્કેલીમાં મૂકાઈ શકો છે. અમે તમને અહીં આ સંલગ્ન કેટલીક મહત્વની વિગતો આપી રહ્યાં છીએ.
ITR (Income Tax Return) ફાઇલિંગ સંબંધિત આ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ અને ઉપયોગી માહિતી છે. તમારા આપેલા લેખના આધારે *ITR-1 થી ITR-7* માટે કયા ફોર્મ સાથે કયા દસ્તાવેજો (Documents) જરૂરી છે, તેની સંપૂર્ણ વિગતવાર યાદી નીચે મુજબ છે:
1. ITR-1 (સહજ) ભરવું હોય તો
આ કોણ ભરી શકે છે : સેલરી (પગાર), પેન્શન અને સામાન્ય આવક ધરાવતા વ્યક્તિઓ માટે.
2. ITR-2
આ કોણ ભરી શકે છે : જેમણે શેર, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અથવા પ્રોપર્ટી વેચી હોય અને કેપિટલ ગેઈન થયો હોય, અથવા એકથી વધુ હાઉસ પ્રોપર્ટી હોય.
કયા કયા ડોક્યુમેન્ટ્સ જોઈએ:
3. ITR-3
આ કોણ ભરી શકે છે : ડૉક્ટર, સીએ (CA), ફ્રીલાન્સર, ટ્રેડર્સ અને બિઝનેસ માલિકો માટે (જેમની આવક બિઝનેસ કે પ્રોફેશનથી છે).
કયા કયા ડોક્યુમેન્ટ આ માટે જોઈએ
4. ITR-4 (સુગમ)
આ કોણ ભરી શકે છે : નાના વેપારીઓ અને પ્રોફેશનલ્સ જેઓ પ્રિઝમ્પટિવ ટેક્સેશન સ્કીમ (Presumptive Taxation) પસંદ કરે છે.
કયા કયા ડોક્યુમેન્ટ આ માટે જોઈએ
5. ITR-5
આ કોણ ભરી શકે છે : LLP (Limited Liability Partnership), પાર્ટનરશિપ ફર્મ, AOP (Association of Persons), અને BOI (Body of Individuals) માટે.
કયા કયા ડોક્યુમેન્ટ આ માટે જોઈએ
6. ITR-6
આ કોણ ભરી શકે છે : કંપનીઓ માટે (જેમને સેક્શન 11 હેઠળ મુક્તિ મળતી નથી).
કયા કયા ડોક્યુમેન્ટ આ માટે જોઈએ
7. ITR-7
આ કોણ ભરી શકે છે : ટ્રસ્ટ, NGO, રાજકીય પક્ષો અને અન્ય ધાર્મિક / ચેરીટેબલ સંસ્થાઓ માટે.
કયા કયા ડોક્યુમેન્ટ આ માટે જોઈએ
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ITR ફોર્મ | મુખ્ય/સૌથી જરૂરી દસ્તાવેજ |
3 સૌથી મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો (જે દરેક પાસે હોવા જ જોઈએ)
તમે ગમે તે ITR ફોર્મ ભરતા હોવ, આ ત્રણ વસ્તુઓ અતિ જરૂરી છે જે ક્રોસ વેરિફિકેશન માટે કામ આવે છે.
ITR ફાઇલ કરતા પહેલાં આટલું ચોક્કસ કરો: