/બુલેટ ટ્રેનના ડ્રાઈવર બનવા માટે શું કરવું પડશે? સામાન્ય લોકો પાયલટથી કેટલી અલગ હશે સેલરી? જાણો

Bullet Train Driver: ભારતનો પહેલો બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ, અમદાવાદ મુંબઈ હાઇ-સ્પીડ રેલ કોરિડોર, આગળ વધી રહ્યો છે. લોકો આશ્ચર્ય પામી રહ્યા છે કે આ પ્રોજેક્ટ માટે ડ્રાઇવરોની પસંદગી કેવી રીતે કરવામાં આવશે. તેઓ નોર્મલ ટ્રેનના પાઇલટ્સથી કેવી રીતે અલગ હશે અને તેમને કેટલો પગાર મળશે?
બુલેટ ટ્રેનનું સંચાલન નેશનલ હાઇ-સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (NHSRCL) દ્વારા કરવામાં આવશે. એવું પણ માનવામાં આવે છે કે ડ્રાઇવરોનું સિલેક્શન કડક ધોરણો અનુસાર કરવામાં આવશે. ઉમેદવારોને તબીબી ફિટનેસ ચેકિંગ, સારી આંખોની દ્વષ્ટ્રી, ઝડપી રિસ્પોન્સ ટાઈમ અને સાયકોમેટ્રિક ચેકિંગ પાસ કરવાની જરૂર પડી શકે છે. આ માટે, તેમને ટ્રેન ચલાવવા માટે વિશેષ ટ્રેનિંગ મળશે.
સામાન્ય ટ્રેનોથી કેટલી અલગ છે?
બુલેટ ટ્રેન સામાન્ય ટ્રેનોથી નોંધપાત્ર રીતે અલગ છે. તેની આધુનિક ટેકનોલોજી, હાઇ-સ્પીડ બ્રેકિંગ સિસ્ટમ અને ઘણા ફરજિયાત સેફ્ટી પગલાં અમલમાં મૂકવામાં આવ્યા છે, જેના માટે પસંદ કરાયેલા ઉમેદવારો મોટી ટેક્નિકલ તાલીમ અને પ્રેક્ટિસમાંથી પસાર થશે. ટ્રેનિંગ પૂર્ણ કર્યા પછી, તેમને બુલેટ ટ્રેન ચલાવવા માટે અધિકૃત કરવામાં આવશે.
પગાર કેટલો હશે?
જો કે, બુલેટ ટ્રેન ડ્રાઇવરોના પગાર અંગે હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર માહિતી જાહેર કરવામાં આવી નથી. અનુભવી રેલ્વે મેઇલ અને એક્સપ્રેસ લોકો પાઇલટ્સ હાલમાં વિવિધ ભરતીઓને જોડીને 60,000થી 90,000 રૂપિયાની વચ્ચે કમાય છે. જો કે, બુલેટ ટ્રેન ડ્રાઇવરોને વધુ પગાર મળવાની અપેક્ષા છે. ઘણા મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, તેમને 40,000થી 1,25,000 રૂપિયા સુધીનો પગાર મળી શકે છે.
ડ્રાઇવર કોણ બની શકે છે?
ભારતની પ્રથમ બુલેટ ટ્રેનના લોન્ચ માટેની તૈયારીઓ તેજ થઈ ગઈ છે. અમદાવાદ મુંબઈ હાઇ સ્પીડ રેલ કોરિડોર પર ચાલનારી આ ટ્રેનોમાં ડ્રાઇવરોની જરૂર પડશે, જેને HSR પાઇલટ્સ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ જવાબદારી નિયમિત ટ્રેનોના લોકો પાઇલટ્સ કરતા અલગ અને વધુ તકનીકી હશે.
બુલેટ ટ્રેન ડ્રાઇવર બનવા માટે, ઉમેદવાર પાસે સંબંધિત એન્જિનિયરિંગ ક્ષેત્રમાં ડિપ્લોમા અથવા ડિગ્રી હોવી આવશ્યક છે. વધુમાં, ભારતીય રેલ્વે અથવા સરકારી મહાનગરો માટે ટ્રેન ચલાવવાનો ઓછામાં ઓછો ત્રણ વર્ષનો અનુભવ જરૂરી છે. આનો અર્થ એ થયો કે ફ્રેશર સીધો બુલેટ ટ્રેન ડ્રાઈવર બની શકતો નથી.