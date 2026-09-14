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બુલેટ ટ્રેનના ડ્રાઈવર બનવા માટે શું કરવું પડશે? સામાન્ય લોકો પાયલટથી કેટલી અલગ હશે સેલરી? જાણો

Bullet Train Driver: ભારતમાં પહેલી બુલેટ ટ્રેન આવતા વર્ષે 15 ઓગસ્ટ, 2027ના રોજ દોડશે. આ માટે ડ્રાઇવરોની જરૂર પડશે. હવે પ્રશ્નો ઉભા થાય છે કે ડ્રાયવરોને કયા આધારે પસંદ કરવામાં આવશે અને તેમને કેટલો પગાર મળશે? પહેલી બુલેટ ટ્રેનની ટ્રાયલ સુરત અને બિલીમોરા વચ્ચે ચાલશે તેમ જણાવવામાં આવ્યું છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 14, 2026, 03:00 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 03:00 PM IST
બુલેટ ટ્રેનના ડ્રાઈવર બનવા માટે શું કરવું પડશે? સામાન્ય લોકો પાયલટથી કેટલી અલગ હશે સેલરી? જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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